Arc: Το διαστημόπλοιο που θα παραδίδει φορτίο οπουδήποτε στη Γη σε μία ώρα

Μια startup εταιρεία με έδρα το Λος Άντζελες, η Inversion, παρουσίασε επίσημα το Arc, ένα διαστημόπλοιο που φιλοδοξεί να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις μεταφορές όχι μόνο στο Διάστημα, αλλά και στη Γη. Η αποκάλυψη έγινε με κάθε επισημότητα στο εργοστάσιο της εταιρείας, με το βλέμμα στραμμένο κυρίως στον στρατιωτικό τομέα των ΗΠΑ.

Η αποστολή του Arc είναι να μπορεί να μεταφέρει έως 225 κιλά φορτίου σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη μέσα σε λιγότερο από μία ώρα. Το σχέδιο προβλέπει την τοποθέτηση τέτοιων σκαφών σε τροχιά, όπου θα παραμένουν «σε αναμονή» για έως και πέντε χρόνια. Όταν προκύψει ανάγκη, θα ενεργοποιούνται αυτόνομα και θα πραγματοποιούν ελεγχόμενη κάθοδο για να παραδώσουν προμήθειες ή άλλο κρίσιμο υλικό σχεδόν άμεσα.

Ο Justin Fiaschetti, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Inversion, εξήγησε ότι η αξία αυτής της τεχνολογίας κρύβεται ακριβώς στη δυνατότητα ανταπόκρισης τη στιγμή που χρειάζεται. «Η ερώτηση που θέτουμε πάντα είναι: κάνει τη διαφορά τη στιγμή που έχει σημασία; Αν η απάντηση είναι ναι, τότε αυτό αξίζει τον κόπο», είπε χαρακτηριστικά.

Η Inversion ιδρύθηκε το 2021 από τον ίδιο και τον Austin Briggs, όταν ακόμη ήταν φοιτητές στο Boston University. Ο Fiaschetti είχε ήδη εμπειρία από πρακτική σε SpaceX και Relativity Space, όπου δούλεψε πάνω σε συστήματα προώθησης. Τελικά άφησε το πανεπιστήμιο για να ακολουθήσει την ιδέα ότι το Διάστημα δεν είναι απλώς ένας «προορισμός», αλλά ένας «αυτοκινητόδρομος» που μπορεί να αξιοποιηθεί για την παγκόσμια διακίνηση φυσικού φορτίου και όχι μόνο δεδομένων.

Η πρώτη τους απόπειρα ήταν το μικρότερο σκάφος Ray, που εκτοξεύθηκε τον Ιανουάριο του 2025 στο πλαίσιο της αποστολής Transporter-12 της SpaceX. Το Ray, με βάρος περίπου 90 κιλών, δοκιμάστηκε για βασικές λειτουργίες: αλλαγές τροχιάς, διατήρηση ισχύος και τηλεμετρία. Αν και δεν ήταν σχεδιασμένο να προσγειωθεί, η αποστολή θεωρήθηκε επιτυχής, καθώς έδωσε στην εταιρεία την αυτοπεποίθηση να προχωρήσει στο επόμενο βήμα.

Αυτό το βήμα είναι το Arc. Το νέο όχημα έχει διαστάσεις περίπου 1,2 μέτρα πλάτος και 2,4 μέτρα ύψος, μέγεθος που θυμίζει μεγάλο τραπέζι. Η Inversion στοχεύει να το εκτοξεύσει για πρώτη φορά πριν το τέλος του 2026, με τον Fiaschetti να δηλώνει αισιόδοξος για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος.

Το Arc είναι «lifting body» σκάφος, σχεδιασμένο να πραγματοποιεί ελιγμούς κυρίως μέσα στην ατμόσφαιρα. Διαθέτει δυνατότητα πλάγιας κίνησης έως και 1.000 χιλιόμετρα κατά την επανείσοδο, ενώ η προσγείωση θα γίνεται με αλεξίπτωτα, χωρίς να απαιτείται αεροδιάδρομος. Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι το προωθητικό σύστημα: επειδή χρησιμοποιεί μη τοξικά υλικά, μπορεί να προσεγγιστεί αμέσως μετά την προσγείωση από στρατιώτες, χωρίς ειδικό εξοπλισμό προστασίας.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι τι ακριβώς θα μπορούσε να θέλει ο αμερικανικός στρατός να έχει σε ετοιμότητα στο διάστημα. Ο Fiaschetti αναφέρει πως μιλάμε για «φορτίο που μπορεί να αλλάξει την έκβαση μιας αποστολής»: από ιατρικές προμήθειες μέχρι drones ή άλλο εξοπλισμό. Το ζητούμενο είναι η άμεση διαθεσιμότητα εκείνη τη στιγμή που μπορεί να κρίνει μια στρατιωτική ή ανθρωπιστική επιχείρηση.

Η εταιρεία έχει ήδη ολοκληρώσει ένα πλήρους κλίμακας μοντέλο ανάπτυξης της βασικής δομής του Arc και συνεχίζει να επεκτείνει την ομάδα της, η οποία πλέον αριθμεί 60 άτομα. Παρά το μικρό της μέγεθος, η Inversion προσπαθεί να αποδείξει ότι μπορεί να ανταγωνιστεί μεγαλύτερους «παίκτες» της διαστημικής βιομηχανίας, με ένα προϊόν που αν πετύχει θα αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού.

[via]