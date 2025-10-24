Άρπαξε το δωρεάν παιχνίδι του Epic Games Store για αυτήν την εβδομάδα

Το Epic Games Store συνεχίζει την παράδοση των εβδομαδιαίων προσφορών του, χαρίζοντας αυτή τη φορά στους παίκτες ένα μικρό αλλά ατμοσφαιρικό διαμάντι του τρόμου. Μετά τα Amnesia: The Bunker και Samorost 3, η νέα δωρεάν προσθήκη ονομάζεται Fear the Spotlight, ένα indie survival horror που πατάει γερά στις αισθητικές και αφηγηματικές ρίζες των 90s.

Όσοι ενδιαφέρονται, έχουν επτά ημέρες για να το προσθέσουν μόνιμα στη βιβλιοθήκη τους στο Epic Games Store χωρίς καμία χρέωση. Η προσφορά λήγει στις 30 Οκτωβρίου, λίγες ημέρες πριν ολοκληρωθούν και οι φθινοπωρινές Halloween εκπτώσεις του καταστήματος.

Το Fear the Spotlight είναι δημιούργημα της Cozy Game Pals και κυκλοφόρησε το 2024, κερδίζοντας αμέσως την προσοχή όσων αγαπούν τους παλιού τύπου τίτλους τρόμου. Αντί να βασίζεται σε φθηνά jump scares ή υπερβολική δράση, το παιχνίδι προτιμά τη σταδιακή ένταση, τη μυστηριώδη ατμόσφαιρα και τη δραματική αφήγηση. Με οπτικό ύφος που θυμίζει τις πρώτες εποχές του 3D gaming, κατορθώνει να μεταφέρει μια αίσθηση νοσταλγίας χωρίς να μοιάζει παρωχημένο.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται δύο έφηβες, η Vivian και η Amy, οι οποίες μπλέκουν σε μια νυχτερινή τελετουργία μέσα στο εγκαταλελειμμένο σχολείο τους, το Sunnyside High. Αυτό που ξεκινά ως μια αθώα απόπειρα να επικαλεστούν πνεύματα, μετατρέπεται γρήγορα σε εφιάλτη όταν η Vivian μένει μόνη, κυνηγημένη από ένα αλλόκοτο πλάσμα που περιπλανιέται στους σκοτεινούς διαδρόμους του σχολείου. Η περιγραφή των δημιουργών είναι χαρακτηριστική:

Το Sunnyside High κρύβει μια σκοτεινή ιστορία. Η Vivian πρέπει να αποφύγει το βλέμμα του τέρατος, να βρει τη φίλη της και να αποκαλύψει την αιματηρή αλήθεια πίσω από μια τραγωδία δεκαετιών.

Από άποψη gameplay, το Fear the Spotlight προσφέρει μια πιο “αναλογική” εμπειρία τρόμου. Οι παίκτες κινούνται αργά και προσεκτικά ανάμεσα σε αίθουσες, βιβλιοθήκες και υπόγειους διαδρόμους, προσπαθώντας να λύσουν γρίφους και να αποφύγουν το πλάσμα που παραμονεύει. Δεν υπάρχουν όπλα ή φανταχτερά gadgets, μόνο απλά εργαλεία και η ανάγκη για παρατηρητικότητα. Ο ρυθμός του παιχνιδιού είναι σκόπιμα αργός, χτίζοντας ένταση μέσα από τη σιωπή και τις σκιές αντί για θόρυβο και χάος.

Η αισθητική του τίτλου αντλεί επιρροές από κλασικά horror franchises της δεκαετίας του ’90, όπως το Silent Hill και το Clock Tower, με pixelated φωτισμό και low-poly μοντέλα που ενισχύουν την αίσθηση απομόνωσης. Παράλληλα, το sound design παίζει κρίσιμο ρόλο: κάθε ήχος από βήματα ή τρίξιμο πόρτας λειτουργεί σαν προειδοποίηση για τον επόμενο κίνδυνο. Το αποτέλεσμα είναι μια εμπειρία που θυμίζει περισσότερο ψυχολογικό θρίλερ παρά παραδοσιακό horror game.

Fear the Spotlight - [Epic Games Store Link]