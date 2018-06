Assassin’s Creed Odyssey: Η μεταφορά στην Αρχαία Ελλάδα είναι πλέον επίσημη! [Video]

Η περιβόητη μεταφορά της υπόθεσης του Assassin’s Creed στην Αρχαία Ελλάδα είναι πλέον γεγονός, καθώς η Ubisoft αποκάλυψε μέσω Twitter ότι θα παρουσιάσει στις 11 Ιουνίου στο E3 2018 το Assassin’s Creed Odyssey!

Λίγες ώρες πριν την επίσημη αποκάλυψη, μια γαλλική ιστοσελίδα δημοσίευσε ένα μπρελόκ που πιθανότατα θα συμπεριληφθεί σε κάποια από τις ειδικές εκδόσεις του παιχνιδιού, το οποίο όπως βλέπετε έχει δεμένη στην άκρη του μια περικεφαλαία που θυμίζει αυτήν των Σπαρτιατών.

Στο πολύ σύντομο video teaser βλέπουμε έναν πολεμιστή να κλωτσά κάποιον από έναν λόφο και στη συνέχεια εμφανίζεται η εξαγγελία “See you at E3“. Πιθανότατα βλέπουμε έναν Σπαρτιάτη να κλωτσά έναν Πέρση και ίσως έχουμε την πρώτη ένδειξη ότι η ιστορία θα εκτυλίσσεται κοντά στη μάχη των Θερμοπυλών.

Περισσότερα στις 11 Ιουνίου στο επίσημο keynote της Ubisoft στο E3 2018.

