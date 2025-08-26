Bill Gates και Jeff Bezos επενδύουν $405 εκατ. στον «καθολικό εγκέφαλο» των ρομπότ

Η FieldAI, μια νέα startup στον τομέα της ρομποτικής με χρηματοδότηση από τον Bill Gates, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι εξασφάλισε 405 εκατομμύρια δολάρια σε δύο γύρους επενδύσεων. Η εξέλιξη αυτή ανεβάζει την αξία της εταιρείας, που ιδρύθηκε μόλις πριν από δύο χρόνια, στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Στην επενδυτική προσπάθεια συμμετέχουν μεγάλα ονόματα της τεχνολογίας και της επιχειρηματικής σκηνής, όπως το venture capital fund της Nvidia, η οικογένεια Bezos, η Khosla Ventures, η Temasek, η Intel Capital και η Canaan Partners, μαζί με τους ήδη υπάρχοντες επενδυτές Gates Frontier και Samsung.

Στόχος του νέου κεφαλαίου είναι η επιτάχυνση της διάδοσης ενός συστήματος που η FieldAI αποκαλεί «universal brain» για ρομπότ. Το σύστημα αυτό έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς εξάρτηση από χάρτες, GPS ή προκαθορισμένες διαδρομές. Η εταιρεία επιδιώκει να αναπτύξει τα λεγόμενα Field Foundation Models (FFMs), μοντέλα «physics-first» σχεδιασμένα ειδικά για τη ρομποτική και όχι απλώς προσαρμοσμένα από αρχιτεκτονικές γλώσσας ή οράματος. Η δύναμή τους έγκειται στη διαχείριση κινδύνου και αβεβαιότητας, στοιχεία κρίσιμα για ένα ρομπότ που κινείται σε πολύπλοκα περιβάλλοντα όπως εργοτάξια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή αστικές περιοχές.

Όπως εξηγεί ο Ali Agha, ιδρυτής και CEO της FieldAI, η επιτυχία της εταιρείας βασίζεται στην ικανότητα μεταφοράς των δεξιοτήτων του μοντέλου από ένα περιβάλλον σε άλλο, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος προσαρμογής για τους πελάτες. Τα συστήματα της FieldAI είναι ανεξάρτητα από το υλικό: η ίδια «νοημοσύνη» μπορεί να εγκατασταθεί σε τετραποδικά ρομπότ, ανθρωποειδή, οχήματα με τροχούς και ακόμα και οχήματα επιβατικού μεγέθους.

Ο τομέας της ρομποτικής βιώνει αυτή την περίοδο μεγάλη κινητικότητα και το ενδιαφέρον των επενδυτών έχει πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες. Άλλες εταιρείες, όπως η Gecko Robotics, έχουν ήδη φτάσει σε αποτιμήσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η FieldAI, με ομάδα που διαθέτει εμπειρία από κολοσσούς όπως οι DeepMind, Tesla, SpaceX, NASA και Amazon, φιλοδοξεί να ηγηθεί αυτού του παγκόσμιου αγώνα για την αυτονομία των μηχανών.

Ήδη σήμερα, ρομπότ που τροφοδοτούνται από τα μοντέλα της εταιρείας λειτουργούν σε διαφορετικούς τομείς: ενέργεια, logistics, κατασκευές, επιθεωρήσεις και αστικές παραδόσεις. Τα πειράματα εκτείνονται σε Ιαπωνία, Ευρώπη και ΗΠΑ, όπου τα συστήματα έχουν συσσωρεύσει χιλιάδες ώρες λειτουργίας σε σύνθετα περιβάλλοντα. Η δυνατότητα λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο, μέσω επεξεργασίας απευθείας στη συσκευή, έχει επιτρέψει ταχύτατη ενσωμάτωση σε βιομηχανικές ροές εργασίας.

Το περιβάλλον για την ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών είναι ευνοϊκό: η έλλειψη εργατικού δυναμικού, οι ανάγκες για ασφάλεια και η πίεση για αποτελεσματικότητα ωθούν τις εταιρείες να υιοθετήσουν αυτόνομα συστήματα. Η FieldAI έχει προσλάβει πάνω από 100 εργαζόμενους τους τελευταίους μήνες και σχεδιάζει να διπλασιάσει το προσωπικό μέχρι το τέλος του έτους. Τα νέα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης, ιδιαίτερα στους τομείς της κίνησης και της χειριστικής, αλλά και για την επέκταση της διεθνούς παρουσίας της.

