BioShock: Η Netflix ετοιμάζει ταινία βασισμένη στο πρώτο παιχνίδι της σειράς

Η Netflix εργάζεται πάνω σε μια από τις πιο πολυαναμενόμενες κινηματογραφικές μεταφορές βιντεοπαιχνιδιών των τελευταίων ετών: το BioShock. Σύμφωνα με τον παραγωγό Roy Lee, η ταινία θα βασίζεται ξεκάθαρα στο πρώτο παιχνίδι της σειράς, το οποίο άλλαξε τα δεδομένα στον χώρο του gaming με την ατμόσφαιρα, την αφήγηση και τον ιδιαίτερο κόσμο του. Ωστόσο, οι φίλοι του franchise θα χρειαστεί να κάνουν λίγη ακόμη υπομονή, καθώς η παραγωγή βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ανάπτυξης σεναρίου.

Σε δηλώσεις του στο The Direct, ο Roy Lee τόνισε ότι η πλατφόρμα ζητά από όλους τους εμπλεκόμενους να κρατήσουν τις λεπτομέρειες μυστικές. «Η Netflix θέλει να τα κρατήσουμε όλα υπό κάλυψη. Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι θα βασίζεται στο πρώτο παιχνίδι του BioShock», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ταινία είχε ανακοινωθεί για πρώτη φορά το 2022, όμως η πορεία της συνάντησε αρκετά εμπόδια. Ο Lee εξήγησε ότι υπήρξαν καθυστερήσεις, καθώς η ομάδα έπρεπε να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην ανάπτυξη του σεναρίου, ώστε να αποδοθεί σωστά η πολυπλοκότητα του παιχνιδιού στη μεγάλη οθόνη.

Σκηνοθέτης της ταινίας έχει αναλάβει ο Francis Lawrence, γνωστός για το The Hunger Games και άλλες μεγάλες παραγωγές. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο Lee, ο Lawrence ήταν ήδη δεσμευμένος με το επόμενο Hunger Games, με αποτέλεσμα η δουλειά στο BioShock να μετατεθεί χρονικά.

«Καθώς γινόταν η δουλειά πάνω στο σενάριο, εμείς γυρίζαμε το The Long Walk, ενώ ο Francis είχε αναλάβει το νέο Hunger Games. Οπότε περιμένουμε να ολοκληρώσει εκείνο το πρότζεκτ για να συνεχίσει με το BioShock», εξήγησε ο παραγωγός.

Το σενάριο υπογράφει πλέον ο Justin Rhodes, γνωστός από το Terminator: Dark Fate. Προηγουμένως, μια πρώτη εκδοχή είχε παραδοθεί από τον Michael Green, ο οποίος είχε συνεισφέρει στο Blade Runner 2049. Ο Lawrence είχε δηλώσει στο IGN πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη μεταφορά, αφού υπάρχουν πολλά σημεία που απαιτούν προσεκτικό χειρισμό για να αποτυπωθεί πιστά η αίσθηση του παιχνιδιού.

Ένα ακόμη εμπόδιο που συνάντησε η παραγωγή ήταν η μείωση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Στο περσινό San Diego Comic-Con, ο Roy Lee αποκάλυψε ότι η Netflix αποφάσισε να χαμηλώσει τα κόστη, γεγονός που οδήγησε σε επανεκκίνηση της διαδικασίας με μια πιο «συμπιεσμένη» εκδοχή του φιλόδοξου πρότζεκτ. Παρά την αλλαγή αυτή, η ομάδα παραμένει αφοσιωμένη στο να μεταφέρει όσο το δυνατόν πιο αυθεντικά την ατμόσφαιρα του Rapture, της εμβληματικής υποθαλάσσιας πόλης του παιχνιδιού.

Το BioShock, που κυκλοφόρησε το 2007, θεωρείται από πολλούς ως ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της σύγχρονης εποχής. Ο κόσμος του Rapture, με τη μοναδική αισθητική art-deco και τα φιλοσοφικά του ερωτήματα, έθεσε νέα πρότυπα για το πώς μπορεί να αφηγηθεί ιστορίες το μέσο του gaming. Η αντιπαράθεση με τον Andrew Ryan και η εμβληματική φράση «Would you kindly» έχουν μείνει χαραγμένα στη μνήμη των παικτών, και αποτελούν βασικά στοιχεία που αναμένεται να δούμε και στην κινηματογραφική εκδοχή.

Αυτός είναι και ο λόγος που η μεταφορά του στη μεγάλη οθόνη θεωρείται απαιτητική. Δεν πρόκειται απλώς για μια ιστορία δράσης ή τρόμου, αλλά για ένα πολυεπίπεδο αφήγημα που αγγίζει κοινωνικά και πολιτικά θέματα.

