Black Myth: Zhong Kui, ανακοινώθηκε επίσημα για να συνεχίσει τον θρίαμβο του Wukong!

Η Game Science, το στούντιο που πέρυσι σημείωσε τεράστια επιτυχία με το Black Myth: Wukong, επιστρέφει με ένα νέο κεφάλαιο στο σύμπαν της σειράς. Αυτή τη φορά, το φως πέφτει πάνω σε μια διαφορετική μορφή της κινεζικής μυθολογίας: τον Zhong Kui, τον θεό-κυνηγό πνευμάτων, γνωστό για την αδιάκοπη περιπλάνησή του ανάμεσα στον κόσμο των ζωντανών και την κόλαση.

Το νέο παιχνίδι θα τιτλοφορείται Black Myth: Zhong Kui και θα παραμείνει πιστό στο ύφος του προκατόχου του, ως ένα single-player action RPG που αντλεί έμπνευση από παραδοσιακές ιστορίες και θρύλους της Κίνας. Η αποκάλυψη έγινε μέσα από ένα σύντομο teaser trailer που παρουσιάστηκε στο Gamescom Opening Night Live, όπου οι θεατές είδαν τον μυθικό Zhong Kui να ιππεύει μια τεράστια τίγρη, ενώ γύρω του παρέλαυναν αλλόκοτες μυθικές φιγούρες, προκαλώντας φόβο σε δύο άνδρες που κρύβονταν για να αποφύγουν το βλέμμα τους.

Η επιλογή του Zhong Kui ως κεντρικού ήρωα μπορεί να ξαφνιάζει, καθώς πολλοί περίμεναν ότι η Game Science θα ακολουθούσε τη φυσική πορεία ενός sequel για το Wukong. Το στούντιο όμως είχε διαφορετική φιλοσοφία, την οποία εξήγησε στην επίσημη ιστοσελίδα του νέου τίτλου. Όπως σημειώνεται σε σχετικό Q&A, η ομάδα ένιωσε ότι είχε ολοκληρώσει το ταξίδι του “Destined One” στο Wukong και ήρθε η ώρα να δοκιμάσει νέα μονοπάτια.

«Μετά το τέλος της διαδρομής με τον Destined One, φιλοδοξούμε να κάνουμε το πρώτο βήμα προς πιο ξεχωριστές εμπειρίες. Θέλουμε να δοκιμάσουμε πιο τολμηρά χαρακτηριστικά και να φέρουμε φρέσκες ιδέες στη δημιουργία κόσμων και αφηγήσεων», αναφέρει χαρακτηριστικά η Game Science. «Ο Zhong Kui προέκυψε ως φυσική επιλογή από αυτή την επιθυμία και από διάφορους άλλους παράγοντες. Είμαστε βέβαιοι ότι με αυτό το νέο πρότζεκτ μπορούμε να κάνουμε αναζωογονητικές αλλαγές, να δημιουργήσουμε κάτι καινούργιο, ενώ παράλληλα θα κοιτάξουμε με ειλικρίνεια τις αδυναμίες και τα λάθη του παρελθόντος. Και προς όλους τους φίλους του Black Myth: Wukong, το ταξίδι προς τα δυτικά δεν σταματά εδώ».

Παρότι ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας, το παιχνίδι έχει επιβεβαιωθεί ότι θα βγει για PC και για όλες τις «mainstream κονσόλες», κάτι που δείχνει την πρόθεση της εταιρείας να αγγίξει ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό.