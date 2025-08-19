Bubsy 4D: Ανακοίνωση - έκπληξη για νέο game με τον αμφιλεγόμενο γάτο από την Atari!

Ο πιο αμφιλεγόμενος γάτος των video games, ο Bubsy the Bobcat, επιστρέφει στη σκηνή με μια νέα περιπέτεια που υπόσχεται να συνδυάσει χιούμορ, αυτοσαρκασμό και καινοτομία. Το Bubsy 4D παρουσιάστηκε από την Atari και το στούντιο Fabraz κατά τη διάρκεια του pre-show στο Gamescom Opening Night Live, αναζωπυρώνοντας το ενδιαφέρον γύρω από έναν χαρακτήρα που άλλοτε έγινε διάσημος για λάθος λόγους.

Η σειρά Bubsy έκανε την πρώτη της εμφάνιση το 1993 με το Bubsy in: Claws Encounters of the Furred Kind για Sega Genesis και Super NES. Αν και ξεκίνησε με φιλοδοξίες να σταθεί δίπλα σε μασκότ όπως ο Mario και ο Sonic, η πορεία του χαρακτήρα αποδείχθηκε γεμάτη σκαμπανεβάσματα. Τα παιχνίδια γνώρισαν έντονη κριτική, με αποκορύφωμα το Bubsy 3D, που συχνά κατατάσσεται ανάμεσα στα πιο αδέξια 3D games της εποχής του. Κι όμως, ο Bubsy επέζησε ως όνομα και μασκότ, έστω και ως σύμβολο μιας «χαμένης ευκαιρίας» στην ιστορία των platformers. Το Bubsy 4D, όμως, δείχνει αποφασισμένο να αξιοποιήσει αυτή την αμφιλεγόμενη κληρονομιά με τρόπο που αγκαλιάζει το παρελθόν αντί να το αγνοεί.

Η νέα περιπέτεια δεν προσπαθεί να μιμηθεί τους μεγάλους του είδους. Αντίθετα, πατά πάνω στις βάσεις του Bubsy 3D, δίνοντας έμφαση στην εξερεύνηση, στα άλματα και στη χαρακτηριστική αιώρηση του χαρακτήρα. Παράλληλα, εισάγει νέα στοιχεία, όπως το Hairball Mode, όπου ο Bubsy μεταμορφώνεται σε μια σφαίρα πορτοκαλί γούνας που κυλά με ταχύτητα, θυμίζοντας τους μηχανισμούς του Super Monkey Ball.

Αυτό που ξεχωρίζει είναι η ίδια η «αυτοσυνείδηση» του παιχνιδιού. Ο Bubsy σχολιάζει την ίδια την καριέρα του, κάνει αστεία για την Atari, αλλά και για το γεγονός ότι οι πορτοκαλί γάτες έχουν «μόνο ένα λειτουργικό εγκεφαλικό κύτταρο». Σπάει τον τέταρτο τοίχο, γελάει με τα ελαττώματά του και υιοθετεί μια προσέγγιση που θυμίζει τον Deadpool, αλλά σε έκδοση κατάλληλη για όλες τις ηλικίες.

Για την Atari, αυτή η επιστροφή είναι κάτι περισσότερο από ένα πείραμα. Ο Ethan Stearns, αντιπρόεδρος του τμήματος Games, τόνισε ότι «ο Bubsy είχε πάντα μια φήμη – άλλοτε αξιοσημείωτη, άλλοτε διαβόητη. Όμως, μέσα σε όλα αυτά, έμεινε αξέχαστος. Πιστεύουμε ότι ήρθε η στιγμή να του δοθεί το παιχνίδι που του αξίζει». Με το στούντιο Fabraz στο τιμόνι – γνωστό για τίτλους όπως τα Demon Turf και Slime-San – η ανάπτυξη του Bubsy 4D μοιάζει να συνδυάζει την πείρα ενός σύγχρονου δημιουργού με την πρόκληση να αναβιώσει έναν χαρακτήρα που κουβαλάει μια μάλλον «δύσκολη» κληρονομιά.

Το Bubsy 4D έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει το 2026 για PlayStation 5, Windows PC και Xbox Series X.