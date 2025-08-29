Bugonia: Το πρώτο trailer για τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου

Η Emma Stone επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με έναν ρόλο που συνδυάζει δύναμη, ψυχραιμία και μια γερή δόση ειρωνείας, στο νέο φιλμ του Γιώργου Λάνθιμου με τίτλο Bugonia. Το πρώτο trailer που κυκλοφόρησε δεν άφησε ασυγκίνητους ούτε τους σινεφίλ ούτε τους λάτρεις της μουσικής, καθώς στο επίκεντρο βρίσκεται το τραγούδι της Chappell Roan, "Good Luck, Babe", που η ηθοποιός ερμηνεύει με πάθος μέσα στο πολυτελές της όχημα, λίγο πριν η ιστορία πάρει μια ανατρεπτική τροπή.

Η Chappell Roan έχει καταφέρει να διεισδύσει παντού: από πολιτικές καμπάνιες και τηλεοπτικές διαφημίσεις μέχρι μεγάλα κινηματογραφικά trailers, όπως εκείνο του M3GAN 2.0. Τώρα, η μουσική της συναντά τον σκοτεινό και ανατρεπτικό κόσμο του Λάνθιμου, όπου οι στίχοι αποκτούν ένα νέο, πιο βαθύ νόημα. Δεν πρόκειται απλώς για μια εμπορική επιλογή ή ένα πιασάρικο soundtrack, αλλά για στοιχείο που ενισχύει τον τόνο της ταινίας και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρά της.

Η υπόθεση και οι ήρωες

Το σενάριο του Bugonia έχει γράψει ο Will Tracy, γνωστός για το The Menu, και ξανασμίγει τον Λάνθιμο με την Emma Stone, μια συνεργασία που έχει αποδειχθεί ιδανική σε έργα όπως The Favourite, Poor Things και Kinds of Kindness. Αυτή τη φορά, η Stone υποδύεται μια σκληροτράχηλη CEO που γνωρίζει καλά το παιχνίδι της εξουσίας και δεν αφήνει τίποτα να τη φοβίσει. Όμως, η καθημερινότητά της ανατρέπεται όταν βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ομάδα απρόσεκτων αλλά αποφασισμένων απαγωγέων.

Στον ρόλο του επικεφαλής απαγωγέα εμφανίζεται ο Jesse Plemons, ο οποίος δίνει σάρκα και οστά σε έναν συνωμοσιολόγο που είναι πεπεισμένος πως η ηρωίδα της Stone δεν είναι απλώς μια ισχυρή επιχειρηματίας, αλλά μια εξωγήινη μεταμφιεσμένη, έτοιμη να εισβάλει στη Γη. Το στοιχείο της παράνοιας και της επιστημονικής φαντασίας μπλέκεται με το γνώριμο ύφος του Λάνθιμου, που αρέσκεται να τοποθετεί τους χαρακτήρες του σε καταστάσεις όπου η πραγματικότητα μοιάζει εύθραυστη και το παράλογο καραδοκεί.

Η μάχη της ψυχραιμίας

Το trailer φανερώνει γρήγορα πως η CEO της Stone, ακόμα και ως όμηρος, δεν χάνει την αυτοκυριαρχία της. Με ψυχρή λογική και σχεδόν κυνική διάθεση, ξεκαθαρίζει στους απαγωγείς της ότι «δεν υπάρχει κανένα πιθανό σενάριο στο οποίο θα βγείτε κερδισμένοι από αυτή την υπόθεση». Πρόκειται για μια ατάκα που συμπυκνώνει το πνεύμα της ταινίας: μια αναμέτρηση μυαλών και θελήσεων, όπου τα όρια ανάμεσα στη λογική και το παράλογο θολώνουν.

Η σύγκρουση ανάμεσα σε έναν συνωμοσιολόγο που βλέπει παντού εξωγήινες απειλές και μια ψυχρή γυναίκα που εκπροσωπεί την απόλυτη εξουσία στον επιχειρηματικό κόσμο υπόσχεται να αποτελέσει το κέντρο βάρους της αφήγησης. Το ερώτημα δεν είναι μόνο αν η απαγωγή θα πετύχει, αλλά και τι αποκαλύπτει για την ίδια την κοινωνία η αντιπαράθεση αυτή.

Ο χαρακτηριστικός κόσμος του Γιώργου Λάνθιμου

Ο Λάνθιμος έχει χτίσει μια φιλμογραφία που ξεχωρίζει για την ιδιόμορφη ματιά της πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις, τη βία και την εξουσία. Από το The Lobster μέχρι το Poor Things, οι ταινίες του συνδυάζουν σουρεαλισμό, σκοτεινό χιούμορ και έντονη κριτική ματιά στην κοινωνία. Το Bugonia φαίνεται να συνεχίζει αυτή τη γραμμή, προσθέτοντας στοιχεία επιστημονικής φαντασίας και πολιτικής αλληγορίας.

Η επιλογή του τραγουδιού της Chappell Roan λειτουργεί ως εργαλείο ανατροπής: οι στίχοι που συνήθως συνοδεύουν στιγμές ανεμελιάς και προσωπικής απελευθέρωσης, εδώ ακούγονται την ώρα που ξεκινά μια ιστορία απαγωγής, υποδηλώνοντας ότι τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

Το Bugonia αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 24 Οκτωβρίου, αποτελώντας μία από τις πιο πολυσυζητημένες κυκλοφορίες του φθινοπώρου.