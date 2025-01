Call of Duty: Απίστευτα υψηλό το κόστος ανάπτυξης των παιχνδιών

Η Activision κυκλοφορεί κάθε χρόνο παιχνίδια Call of Duty εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες και σχεδόν πάντα γίνονται τα παιχνίδια με τις καλύτερες πωλήσεις κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας τους. Ωστόσο, μια πληροφορία που έλειπε για αυτό το τεράστιο franchise ήταν το κόστος ανάπτυξης που επωμίζεται η εταιρεία για την παραγωγή αυτών των παιχνιδιών, τα οποία απαιτούν τις προσπάθειες πολλών στούντιο σε όλο τον κόσμο.

Πρόσφατα, το GameFile αναφέρθηκε σε μια δικαστική καταχώρηση που κατέθεσε ο επικεφαλής του δημιουργικού τμήματος του Call of Duty της Activision, Patrick Kelly, αποκαλύπτοντας τους προϋπολογισμούς ανάπτυξης τριών τίτλων της σειράς: Call of Duty Black Ops 3 από το 2015, Modern Warfare από το 2019 και Black Ops Cold War από το 2020. Σημειώστε ότι στους παρακάτω αριθμούς δεν περιλαμβάνονται οι προϋπολογισμοί μάρκετινγκ.

Ξεκινώντας, το Black Ops 3 που αναπτύχθηκε από την Treyarch είχε κοστίσει στην Activision 450 εκατομμύρια δολάρια με τριετές χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης. Ο τίτλος είχε πουλήσει 43 εκατομμύρια αντίτυπα. Στη συνέχεια, η Activision είχε ξοδέψει 460 εκατομμύρια δολάρια για το reboot του Modern Warfare της Infinity Ward, με αυτό να έχει πουλήσει 41 εκατομμύρια αντίτυπα. Τέλος, το Black Ops Cold War του 2020 είχε ένα εντυπωσιακό κόστος ανάπτυξης 700 εκατομμυρίων δολαρίων, με την Treyarch και την Raven Software να αναπτύσσουν το project με «εκατοντάδες δημιουργούς». Ο τίτλος είχε πουλήσει 30 εκατομμύρια αντίτυπα.

Κάτι που πρέπει να προσέξετε είναι ότι το κόστος αυτό αφορά ολόκληρο τον κύκλο ζωής των παιχνιδιών και όχι μόνο το προϊόν στο λανσάρισμα του. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι δωρεάν χάρτες, τα όπλα, οι χαρακτήρες και οι διασταυρώσεις με άλλα franchises και διασημότητες μετά την κυκλοφορία του παιχνιδιού, όλα αυτά συνυπολογίζονται σε αυτούς τους τεράστιους αριθμούς. Οι μικροσυναλλαγές και τα battle passes που σχετίζονται με αυτά τα παρατεταμένα χρόνια υποστήριξης δίνουν επίσης στην Activision μια σημαντική ώθηση στα έσοδα.

Οι εντυπωσιακοί αριθμοί πωλήσεων του Call of Duty δίνουν μια ιδέα για το γιατί η Microsoft προχώρησε στην καταβολή 69 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά της Activision-Blizzard. Παρόλο που η εταιρεία δεν έχει αποκαλύψει στοιχεία πωλήσεων για το τελευταίο game, ούτε το κόστος ανάπτυξής του, το Call of Duty: Black Ops 6, έχει επιβεβαιωθεί ότι θα είναι η «μεγαλύτερη κυκλοφορία Call of Duty που έγινε ποτέ», σπάζοντας τα ρεκόρ του franchise. Ο τίτλος φέρεται επίσης να έχει ενισχύσει κατά πολύ τα νούμερα των συνδρομών του Game Pass.

