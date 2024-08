Call of Duty: Black Ops 6, νέα αποκαλυπτικά trailers από την εκδήλωση Call of Duty NEXT

Η Activision πραγματοποίησε την εκδήλωση Call of Duty NEXT εχθές το βράδυ και στο πλαίσιο αυτής παρουσίασε μερικά νέα trailers για το επερχόμενο Call of Duty: Black Ops 6.

Ένα από τα trailers αφορά τον χάρτη Liberty Falls, ο οποίος θα είναι ένας από τους δύο χάρτες λανσαρίσματος για το Zombies mode του παιχνιδιού. Οι παίκτες θα εξουδετερώσουν μερικές νέες παραλλαγές ζόμπι στη φανταστική μικρή πόλη της Δυτικής Βιρτζίνια. Το trailer δείχνει ότι εκτός από τους «κανονικούς» ανθρώπινους απέθαντους εχθρούς σας, θα δείτε κάποια πλάσματα που μοιάζουν με αράχνες και επιτίθενται σε μεγάλες ομάδες, ενώ βλέπουμε και κάτι που μοιάζει με ένα τεράστιο τρικέφαλο σκυλί.

Ένα άλλο νέο trailer δείχνει έναν νέο χάρτη που έρχεται στο free-to-play παιχνίδι Call of Duty: Warzone. Ο χάρτης ονομάζεται Area 99 και έχει περιγραφεί ως η «προέλευση» ενός από τους πιο διάσημους χάρτες multiplayer του Call of Duty, του Nuketown. Το Area 99 είναι μια εγκαταλελειμμένη πόλη που δημιουργήθηκε στην ιστορία του παιχνιδιού για να βοηθήσει στις πυρηνικές δοκιμές και θα έχει 10 διαφορετικά σημεία ενδιαφέροντος.

Τέλος, υπάρχει ένα νέο trailer που προωθεί την επερχόμενη multiplayer beta του Black Ops 6. Το trailer φανερώνει ότι η beta θα περιλαμβάνει έξι από τους 16 χάρτες multiplayer που θα συμπεριληφθούν στην τελική έκδοση του παιχνιδιού.

Η Early Access beta δοκιμή multiplayer θα ξεκινήσει στις 30 Αυγούστου για όσους είτε έχουν προπαραγγείλει το παιχνίδι είτε έχουν εγγραφεί για συνδρομή στο Xbox Game Pass. Θα διαρκέσει έως τις 4 Σεπτεμβρίου και θα ακολουθήσει η Open Multiplayer Beta, η οποία ξεκινά στις 6 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 9 Σεπτεμβρίου.

Το Call of Duty: Black Ops 6 θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 25 Οκτωβρίου για PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 και PlayStation 5. Οι παίκτες PC και Xbox μπορούν επίσης να παίξουν το πλήρες παιχνίδι με μια συνδρομή Xbox Game Pass ή PC Game Pass ως Day One launch.