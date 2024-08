Call of Duty: Black Ops 6, δείτε το εκτεταμένο gameplay trailer από τη Gamescom

Στο πλαίσιο του Gamescom Opening Night Live, η Raven Software της Activision έδωσε μια νέα γεύση από το campaign του Call of Duty: Black Ops 6. Μια εκτεταμένη σεκάνς από το gameplay έδειξε μια αποστολή που ονομάζεται Most Wanted. Σε αυτή την αποστολή, οι παίκτες διεισδύουν σε ένα συγκρότημα με σκοπό να διασώσουν έναν δικό τους από μια μυστική τοποθεσία στην Ουάσινγκτον.

Όπως ανακοινώθηκε προηγουμένως, η Raven Software ανέπτυξε το campaign του Black Ops 6, με την Treyarch να χειρίζεται τα στοιχεία multiplayer και το Zombie mode, μαζί με το δίκτυο στούντιο της Activision σε όλο τον κόσμο.

Η καμπάνια του Black Ops 6 διαδραματίζεται στη δεκαετία του '90, καθώς ο Ψυχρός Πόλεμος φτάνει στο τέλος του. Οι χαρακτήρες του Call of Duty, Frank Woods και Russell Adler, επιστρέφουν από προηγούμενα παιχνίδια Black Ops, μαζί με τους νεοφερμένους Troy Marshall και Jane Harrow. Η ιστορία, όπως και σε άλλα παιχνίδια Black Ops, περιλαμβάνει την αποκάλυψη μιας «συνωμοσίας που τρελαίνει το μυαλό» σε παγκόσμια κλίμακα.

Το Black Ops 6 κυκλοφορεί στις 25 Οκτωβρίου, αλλά οι gamers μπορούν να δοκιμάσουν τη beta από τις 30 Αυγούστου. Περισσότερες λεπτομέρειες για το Black Ops 6 θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια του Call of Duty Next στις 28 Αυγούστου.