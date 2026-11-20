Σύνοψη

Η OpenAI ανακοίνωσε την επίσημη κυκλοφορία του Live Dictation στο ChatGPT, προσφέροντας ταχύτερη και πιο αξιόπιστη μετατροπή ομιλίας σε κείμενο σε πραγματικό χρόνο.

στο ChatGPT, προσφέροντας ταχύτερη και πιο αξιόπιστη μετατροπή ομιλίας σε κείμενο σε πραγματικό χρόνο. Καταργήθηκε οριστικά το προηγούμενο χρονικό όριο των 10 λεπτών που ίσχυε για τις ηχογραφήσεις υπαγόρευσης.

Η νέα λειτουργία διατίθεται σταδιακά σε παγκόσμια κλίμακα και σε όλα τα συνδρομητικά ή δωρεάν πακέτα, καλύπτοντας εφαρμογές iOS, Android, web και desktop.

Οι χρήστες μπορούν πλέον να βλέπουν το κείμενο να σχηματίζεται καθότι μιλούν, ενώ διατηρούν τον πλήρη έλεγχο για επεξεργασία πριν από την αποστολή.

Η τεχνολογία φωνητικής αλληλεπίδρασης στην τεχνητή νοημοσύνη πραγματοποιεί ένα τεράστιο βήμα εμπρός, καθώς η OpenAI ενσωματώνει επίσημα τη λειτουργία Live Dictation σε ολόκληρο το οικοσύστημα του ChatGPT. Η συγκεκριμένη προσθήκη έρχεται να επιλύσει τα χρονικά και λειτουργικά εμπόδια που αντιμετώπιζαν οι χρήστες κατά την εισαγωγή μεγάλων κειμένων ή τη σύνταξη επαγγελματικών εγγράφων εξ αποστάσεως.

Μέχρι πρότινος, η διαδικασία υπαγόρευσης βασιζόταν σε ένα μοντέλο καταγραφής και επακόλουθης αναμονής, όπου ο χρήστης έπρεπε να ολοκληρώσει την ομιλία του και να περιμένει την επεξεργασία του αρχείου. Πλέον, η ομιλία μεταγράφεται άμεσα σε κείμενο καθώς ο χρήστης αρθρώνει τις σκέψεις του, εκμηδενίζοντας τους χρόνους αναμονής και καθιστώντας τη ροή εργασίας εξαιρετικά αποδοτική.

Ένα από τα πιο σημαντικά τεχνικά χαρακτηριστικά της αναβάθμισης είναι η πλήρης κατάργηση του περιορισμού των 10 λεπτών ανά ηχογράφηση. Αυτός ο περιορισμός αποτελούσε συχνά τροχοπέδη για επαγγελματίες, ερευνητές και δημιουργούς περιεχομένου που επιθυμούσαν να υπαγορεύσουν εκτενείς σημειώσεις, αναφορές ή δοκίμια χωρίς διακοπές. Με την αφαίρεση του χρονικού πλαφόν, το εργαλείο μετατρέπεται σε έναν αξιόπιστο ψηφιακό γραμμαέα ικανό να διαχειριστεί αδιάκοπες συνεδρίες καταγραφής σκέψεων. Παράλληλα, η εταιρεία έχει μεριμνήσει ώστε η διάθεση να μην περιορίζεται σε επιλεγμένες κατηγορίες συνδρομητών, αλλά να καλύπτει οριζόντια όλους τους χρήστες σε iOS, Android, web και desktop εφαρμογές.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στον τομέα του ελέγχου από τον τελικό χρήστη. Κατά τη διάρκεια της υπαγόρευσης, η οπτική ένδειξη προσφέρει τη δυνατότητα εμφάνισης ή απόκρυψης του μεταγραφόμενου κειμένου σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας την απρόσκοπτη εστίαση. Ακόμη, το παραγόμενο κείμενο παραμένει απόλυτα επεξεργάσιμο απευθείας στο πλαίσιο σύνταξης προτού αποσταλεί ως μήνυμα, γεγονός που ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες παρερμηνειών ή φωνητικών λαθών.

Η ελληνική κοινότητα των χρηστών και οι επαγγελματίες της τεχνολογίας στη χώρα μας μπορούν πλέον να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή για ταχύτερη σύνταξη μηνυμάτων και διαχείριση καθημερινών εργασιών στα ελληνικά, απολαμβάνοντας βελτιωμένη ακρίβεια αναγνώρισης φωνής σε κινητές και σταθερές συσκευές.