Christy: Η Sydney Sweeney μεταμορφώνεται σε θρύλο της πυγμαχίας

Μετά από μια καριέρα γεμάτη ποικιλία, από εφηβικά δράματα όπως το Euphoria μέχρι ρομαντικές κωμωδίες όπως το Anyone But You και ταινίες τρόμου όπως το Immaculate, η Sydney Sweeney κάνει μια εντυπωσιακή στροφή με το Christy, μπαίνοντας στον κόσμο των βιογραφικών ταινιών που στοχεύουν στα Όσκαρ.

Το Christy, σε σκηνοθεσία David Michôd (The King, Animal Kingdom), αφηγείται τη ζωή της θρυλικής πυγμάχου Christy Martin, η οποία άνοιξε δρόμο για τις γυναίκες στον χώρο της πυγμαχίας. Στον πυρήνα της ιστορίας βρίσκεται η πορεία της Martin στον κόσμο του αθλήματος, αλλά η ταινία εξετάζει και τα τραυματικά παιδικά της χρόνια με την ομοφοβική μητέρα της Joyce, που υποδύεται η Merritt Wever, καθώς και τη σχέση της με τον κακοποιητικό σύζυγο και προπονητή της Jim, τον οποίο υποδύεται ο Ben Foster.

Ο χαρακτήρας του Jim κυριαρχεί στο πρώτο trailer, με σκηνές που αποτυπώνουν την απειλή του προς την Christy σε περίπτωση που προσπαθήσει να τον εγκαταλείψει. Παράλληλα, το trailer αποκαλύπτει τη σωματική μεταμόρφωση της Sweeney για να υποδυθεί την Martin, μια αφοσίωση στο ρόλο που παραδοσιακά κερδίζει τις εντυπώσεις των ψηφοφόρων των Όσκαρ, παραπέμποντας σε παραδείγματα όπως ο Christian Bale στο The Fighter ή η Charlize Theron στο Monster.

Ωστόσο, πέρα από την εμφανή προσπάθεια για βραβεία, οι πρώτες εντυπώσεις για την ταινία είναι ανάμεικτες. Στην πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο το 2025, το Christy δέχθηκε τόσο επαίνους όσο και κριτική. Η ερμηνεία της Sweeney εκτιμήθηκε από πολλούς, αλλά η αφήγηση κρίθηκε αδύναμη και σε ορισμένες περιπτώσεις μονοδιάστατη. Παρά τις επιφυλάξεις των κριτικών, η πρεμιέρα του Christy αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις και να κεντρίσει την προσοχή του κοινού, ειδικά όσων ενδιαφέρονται για δυνατές γυναικείες βιογραφίες και αθλητικές ιστορίες με έντονο δραματικό χαρακτήρα.

Η κυκλοφορία της ταινίας στους κινηματογράφους είναι προγραμματισμένη για τις 7 Νοεμβρίου.