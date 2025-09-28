Chronoscript: The Endless End, έρχεται στο PS5 το 2026

Η DeskWorks Inc., η ομάδα ανάπτυξης που μας χάρισε το βραβευμένο RPG Time! The Legend of Wright, επιστρέφει με ένα νέο και ιδιαίτερα φιλόδοξο project. Σε συνεργασία με την Shueisha Games, παρουσίασε το πρώτο trailer για το Chronoscript: The Endless End, ένα 2D action-adventure με έμφαση στην εξερεύνηση, το οποίο θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά για το PS5 μέσα στο 2026.

Η υπόθεση ξεκινά με έναν εκδότη που, μετά την ολοκλήρωση μιας μεγάλης λογοτεχνικής σειράς, δέχεται μια ασυνήθιστη πρόταση. Το ταξίδι τον οδηγεί σε μια απομονωμένη έπαυλη στο βουνό. Εκεί, ένα τσίμπημα κουνουπιού τον ρίχνει σε λήθαργο και, όταν ξυπνά, διαπιστώνει ότι έχει παγιδευτεί στις σελίδες ενός χειρόγραφου που δεν έχει τέλος. Ο συγγραφέας του έργου, όπως αποκαλύπτεται, γράφει ασταμάτητα εδώ και χίλια χρόνια, χωρίς ποτέ να φτάσει στην ολοκλήρωση της ιστορίας.

Σε αυτόν τον κόσμο των λέξεων, ο παίκτης αναλαμβάνει τον ρόλο του εκδότη που πρέπει να καθοδηγήσει την αφήγηση μέχρι το τελευταίο της κεφάλαιο. Πρόκειται για μια πρωτότυπη ιδέα που επιχειρεί να μετατρέψει το ίδιο το storytelling σε πεδίο δράσης και εξερεύνησης, συνδέοντας το ταξίδι του ήρωα με την αναζήτηση ενός τέλους που δεν έχει γραφτεί ποτέ.

Το Chronoscript: The Endless End ξεδιπλώνεται σε δύο διαφορετικές διαστάσεις. Από τη μία, η τρισδιάστατη απεικόνιση της έπαυλης του συγγραφέα, γεμάτη με διάσπαρτα χειρόγραφα, και από την άλλη, οι δισδιάστατοι, ζωγραφισμένοι κόσμοι που βρίσκονται μέσα σε αυτές τις σελίδες. Η εναλλαγή μεταξύ 3D και 2D στοιχείων συνθέτει μια ιδιαίτερη υβριδική εμπειρία, προσφέροντας ταυτόχρονα εξερεύνηση, μάχη και αφήγηση.

Οι παίκτες θα ταξιδέψουν μέσα σε χιλιάδες σελίδες χειρογράφων, εξερευνώντας διαφορετικές τοποθεσίες και αντιμετωπίζοντας εχθρούς που κουβαλούν μνήμες και μίση από τις προηγούμενες ζωές τους. Η μάχη και η ανακάλυψη θα αποτελέσουν τα μέσα για την ενδυνάμωση του χαρακτήρα, αλλά και για την αποκάλυψη της πολύπλοκης σχέσης ανάμεσα στον συγγραφέα και τον εκδότη.

Η DeskWorks Inc. είναι μια μικρή αλλά παθιασμένη ομάδα, γνωστή για τη μοναδική της εικαστική προσέγγιση και τις πρωτότυπες ιδέες στο gameplay. Οι δημιουργοί τονίζουν ότι αυτή τη φορά αφιερώνουν την ψυχή τους σε ένα είδος που αγαπούν οι ίδιοι ως παίκτες: τα 2D action-adventure με έντονο στοιχείο εξερεύνησης. Ο στόχος τους είναι να προσφέρουν μια εμπειρία που θα συνδυάζει την καλλιτεχνική δημιουργικότητα με την καθαρή ικανοποίηση της δράσης.

Στο project συμμετέχουν επίσης καταξιωμένοι συνθέτες και σχεδιαστές χαρακτήρων, που μοιράζονται το ίδιο όραμα. Όλοι μαζί επιχειρούν να δώσουν σχήμα σε μια εμπειρία που θα αντανακλά όχι μόνο τεχνική αρτιότητα αλλά και την αγάπη τους για το μέσο. Η μουσική, οι εικόνες και το σενάριο συνεργάζονται για να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα όρια ενός βιντεοπαιχνιδιού και μετατρέπεται σε καλλιτεχνικό έργο.