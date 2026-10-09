Claude Dashboards και Motion: Δυναμική ανάλυση και live animations στις παρουσιάσεις

Σύνοψη

Claude Dashboards: Νέα λειτουργία που συνδέεται απευθείας με πλατφόρμες δεδομένων (BigQuery, Snowflake, Databricks) ή εργαλεία CRM (Salesforce) για τη δημιουργία δυναμικών πινάκων ελέγχου (dashboards) που ανανεώνονται σε πραγματικό χρόνο.

Νέα λειτουργία που συνδέεται απευθείας με πλατφόρμες δεδομένων (BigQuery, Snowflake, Databricks) ή εργαλεία CRM (Salesforce) για τη δημιουργία δυναμικών πινάκων ελέγχου (dashboards) που ανανεώνονται σε πραγματικό χρόνο. Claude Motion: Νέο εργαλείο που μετατρέπει αναφορές, στατιστικά γραφήματα και ιδέες σε πλήρως επεξεργάσιμα animated βίντεο, χρησιμοποιώντας κώδικα αντί για παραδοσιακά μοντέλα παραγωγής βίντεο.

Νέο εργαλείο που μετατρέπει αναφορές, στατιστικά γραφήματα και ιδέες σε πλήρως επεξεργάσιμα animated βίντεο, χρησιμοποιώντας κώδικα αντί για παραδοσιακά μοντέλα παραγωγής βίντεο. Ευρεία διαθεσιμότητα: Οι λειτουργίες Docs, Slides και Design βγαίνουν επισήμως από τη δοκιμαστική φάση (beta) και προσφέρονται πλέον σε όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένου του δωρεάν πακέτου.

Οι λειτουργίες Docs, Slides και Design βγαίνουν επισήμως από τη δοκιμαστική φάση (beta) και προσφέρονται πλέον σε όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένου του δωρεάν πακέτου. Πρόσβαση beta: Τα Dashboards είναι διαθέσιμα σε μορφή beta για τα επί πληρωμή πακέτα (Pro, Team, Enterprise), ενώ το Motion περιορίζεται αποκλειστικά στους συνδρομητές των πακέτων Team και Enterprise.

Η Anthropic προχώρησε στην ανακοίνωση σημαντικών αναβαθμίσεων για το οικοσύστημα του Claude, διευρύνοντας τις δυνατότητες του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης πέρα από την απλή παραγωγή κειμένου και ενσωματώνοντας ισχυρά εργαλεία οπτικοποίησης δεδομένων.

Η προσθήκη των Claude Dashboards και Claude Motion στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών των επαγγελματιών που διαχειρίζονται μεγάλους όγκους πληροφοριών και αναζητούν άμεσους τρόπους παρουσίασης, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο που απαιτείται για τη δημιουργία γραφημάτων ή την ανάλυση μέσω πολύπλοκων ερωτημάτων SQL.

Τι είναι τα νέα Claude Dashboards και πώς λειτουργούν

Τα Claude Dashboards αποτελούν μια νέα λειτουργία που επιτρέπει τη σύνδεση του AI μοντέλου με πλατφόρμες δεδομένων, δημιουργώντας δυναμικούς πίνακες ελέγχου οι οποίοι ενημερώνονται αυτόματα μόλις αλλάξουν τα δεδομένα πηγής. Οι χρήστες μπορούν να θέτουν ερωτήματα σε φυσική γλώσσα και το σύστημα επιστρέφει οπτικοποιημένες απαντήσεις μέσω διαδραστικών γραφημάτων.

Η διαδικασία εξαγωγής δεδομένων από εταιρικές βάσεις αποτελούσε παραδοσιακά μια χρονοβόρα διαδικασία, η οποία απαιτούσε την υποβολή αιτημάτων στα τμήματα πληροφορικής ή την εκτενή γνώση γλωσσών προγραμματισμού. Η λύση της Anthropic απλοποιεί αυτή τη ροή εργασίας επιτρέποντας την απευθείας διασύνδεση με δημοφιλείς πλατφόρμες όπως το Amazon Redshift, το BigQuery, το ClickHouse, το Databricks και το Snowflake. Παράλληλα, υποστηρίζεται η συνεργασία με συστήματα CRM, όπως το Salesforce, διευκολύνοντας την άμεση επισκόπηση των πωλήσεων και των ευκαιριών ανάπτυξης της επιχείρησης χωρίς να απαιτείται η εξαγωγή των πληροφοριών σε ενδιάμεσα αρχεία.

Συμβατότητα πλατφορμών BI: Τα Dashboards συνεργάζονται με εργαλεία Analytics όπως το Amplitude, το Grafana, το Hex, το Mixpanel, το Omni και το Sigma.

Τα Dashboards συνεργάζονται με εργαλεία Analytics όπως το Amplitude, το Grafana, το Hex, το Mixpanel, το Omni και το Sigma. Μελλοντικές προσθήκες: Η Anthropic έχει ήδη επιβεβαιώσει πως η υποστήριξη για το Looker, το monday.com και το Tableau θα προστεθεί στο άμεσο μέλλον.

Η Anthropic έχει ήδη επιβεβαιώσει πως η υποστήριξη για το Looker, το monday.com και το Tableau θα προστεθεί στο άμεσο μέλλον. Διαφάνεια δεδομένων: Κάθε γράφημα που δημιουργείται εμφανίζει το ακριβές ερώτημα SQL που εκτελέστηκε, καθώς και την ώρα της τελευταίας ανανέωσης των στοιχείων, προσφέροντας πλήρη έλεγχο στην εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.

Η λειτουργία Claude Motion για δημιουργία animated παρουσιάσεων

Το Claude Motion είναι ένα ενσωματωμένο εργαλείο που μετατρέπει γραπτές αναφορές, προϊοντικούς οδηγούς και στατικά γραφήματα σε μικρής διάρκειας animations μέσω εντολών κειμένου. Τα παραγόμενα βίντεο δεν προέρχονται από AI video generators αλλά από κώδικα, εξασφαλίζοντας την πλήρη δυνατότητα επεξεργασίας κάθε στοιχείου τους.

Οι στατικές παρουσιάσεις συχνά αποτυγχάνουν να μεταδώσουν την πολυπλοκότητα των εξελισσόμενων μετρικών ή τη λειτουργικότητα ενός νέου προϊόντος, αναγκάζοντας τους επαγγελματίες να καταφεύγουν σε πολύπλοκα προγράμματα επεξεργασίας βίντεο. Πληκτρολογώντας απλώς την εντολή "/motion" μέσα στο περιβάλλον του Claude, οι χρήστες μπορούν πλέον να ζητήσουν τη δημιουργία ενός επεξηγηματικού βίντεο 30 δευτερολέπτων για μια τριμηνιαία οικονομική αναφορά. Επειδή η κίνηση βασίζεται καθαρά σε κώδικα που ελέγχει κείμενο, σχήματα και εικόνες, ο χρήστης διατηρεί τη δυνατότητα να τροποποιήσει τους αριθμούς, τις λέξεις ή τον χρονισμό της κίνησης με απόλυτη ακρίβεια πριν την τελική εξαγωγή.

Αρχεία εξαγωγής: Τα δημιουργημένα animations μπορούν να αποθηκευτούν τοπικά ως αρχεία MP4 για εύκολη διανομή.

Τα δημιουργημένα animations μπορούν να αποθηκευτούν τοπικά ως αρχεία MP4 για εύκολη διανομή. Συνεργασία με τρίτα προγράμματα: Τα βίντεο μπορούν να εισαχθούν για περαιτέρω επεξεργασία σε εφαρμογές όπως το Adobe, το Descript, το HeyGen, το invideo, το Luma AI και το Runway.

Τα βίντεο μπορούν να εισαχθούν για περαιτέρω επεξεργασία σε εφαρμογές όπως το Adobe, το Descript, το HeyGen, το invideo, το Luma AI και το Runway. Αναμενόμενες διασυνδέσεις: Βρίσκεται ήδη υπό ανάπτυξη η απευθείας υποστήριξη για το Canva και το Captions, διευρύνοντας τις επιλογές των δημιουργών περιεχομένου.

Η σταθεροποίηση των Docs, Slides και Design

Παράλληλα με την εισαγωγή των νέων χαρακτηριστικών, η εταιρεία ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής περιόδου για τρία από τα πιο δημοφιλή εργαλεία του οικοσυστήματος Artifacts. Οι λειτουργίες Docs, Slides και Design τίθενται πλέον στη διάθεση όλων των χρηστών, ανεξαρτήτως του πακέτου συνδρομής που έχουν επιλέξει, καλύπτοντας ακόμα και τη δωρεάν βαθμίδα. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, έχουν ήδη δημιουργηθεί περισσότερα από 45 εκατομμύρια έγγραφα, παρουσιάσεις και σχέδια μέσω του Claude, επιβεβαιώνοντας τη στροφή των χρηστών προς τις παραγωγικές δυνατότητες του μοντέλου.

Για τους εταιρικούς πελάτες προστέθηκε η υποστήριξη CMEK (Customer-Managed Encryption Keys) στα Artifacts, αυξάνοντας το επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων. Οι διαχειριστές αποκτούν πλήρη έλεγχο επιλέγοντας ποια πρότυπα εγγράφων θα είναι διαθέσιμα στον οργανισμό τους, ενώ παράλληλα διευκολύνεται η ταυτόχρονη συνεργασία πολλαπλών χρηστών στο ίδιο αρχείο.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η πιστότητα των εξαγόμενων αρχείων, καθώς τα έγγραφα μορφής PDF και οι παρουσιάσεις PowerPoint διατηρούν ακριβώς τη μορφοποίηση που είχαν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας στο περιβάλλον του Claude, ενώ προσφέρεται και η δυνατότητα απευθείας αποστολής στο Google Slides ως πλήρως επεξεργάσιμα αρχεία.

Τέλος, το ξεχωριστό περιβάλλον του Claude Design (claude.ai/design) αναμένεται να τερματίσει τη λειτουργία του στις 14 Δεκεμβρίου 2026, με όλες του τις λειτουργίες να έχουν ήδη μεταφερθεί και ενσωματωθεί στο βασικό παράθυρο συνομιλίας του μοντέλου.