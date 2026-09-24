CONTROL Resonant: Διαθέσιμο από σήμερα το πολυαναμενόμενο sequel

Σύνοψη

Πρωταγωνιστής είναι ο Dylan Faden, αδελφός της Jesse, ο οποίος καλείται να σώσει ένα παραμορφωμένο Manhattan χρησιμοποιώντας τηλεκινητικές δυνάμεις και το όπλο μεταβλητής μορφής Aberrant.

Η Remedy μεταφέρει τη δράση από τους κλειστούς χώρους του Oldest House σε έναν semi-open-world σχεδιασμό.

Ο τίτλος ενσωματώνει το τραγούδι "Upperhand" από το φινλανδικό συγκρότημα Apocalyptica, το οποίο επενδύει μουσικά τους τίτλους αρχής.

Μια συλλεκτική σειρά προϊόντων iam8bit είναι ήδη διαθέσιμη για προπαραγγελία μέχρι τις 26 Οκτωβρίου 2026, με παράδοση στις αρχές του 2027.

Υποστηρίζεται άμεσα το GeForce NOW, ενώ η έκδοση για υπολογιστές Mac θα ακολουθήσει αργότερα μέσα στη χρονιά.

Η Remedy Entertainment προχώρησε επίσημα σήμερα στην παγκόσμια κυκλοφορία του CONTROL Resonant. Η άμεση συνέχεια του πολυβραβευμένου CONTROL υπόσχεται να προσφέρει μια ακόμα πιο εκτεταμένη και πολύπλοκη εμπειρία, αφήνοντας πίσω τους κλειστούς χώρους του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ελέγχου (FBC) προκειμένου να μεταφέρει τη δράση στους μολυσμένους και αλλοιωμένους δρόμους ενός πλήρως παραμορφωμένου Manhattan.

Οι παίκτες αναλαμβάνουν τον ρόλο του Dylan Faden, ο οποίος, αφού πέρασε χρόνια εγκλεισμού ως πειραματόζωο, βγαίνει στον εξωτερικό κόσμο ακριβώς τη στιγμή που μια παραφυσική κρίση καταπίνει την πραγματικότητα. Καλούμενος να διαχειριστεί τις νέες του δυνάμεις, ο πρωταγωνιστής πρέπει να αντιμετωπίσει την αναδυόμενη απειλή του Hiss και του μικροοργανισμού Mold, ενώ παράλληλα αναζητά τη αδελφή του και πρώην διευθύντρια του FBC, Jesse Faden. Η ομάδα ανάπτυξης έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο σύστημα μάχης, αντικαθιστώντας τη στατική προσέγγιση του παρελθόντος με μια δυναμική ροή που ευνοεί τις σώμα με σώμα αναμετρήσεις μέσω του Aberrant, ενός όπλου που μεταβάλλει τη μορφή του αναλόγως των συνθηκών, περνώντας με χαρακτηριστική ευκολία από ένα τεράστιο σφυρί σε διπλές, ταχύτατες λεπίδες.

Ο δημιουργικός διευθυντής του παιχνιδιού, Mikael Kasurinen, υπογράμμισε ότι το CONTROL Resonant αποτελεί το απαύγασμα επτά ετών εντατικής και αφοσιωμένης ομαδικής εργασίας, σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να αγκαλιάζει τόσο τους βετεράνους της σειράς όσο και τους νεοεισερχόμενους παίκτες. Η φιλοσοφία του σχεδιασμού επιτρέπει στους νεότερους χρήστες να κατανοήσουν τη δομή του παιχνιδιού χωρίς να απαιτείται απαραίτητα η ενασχόληση με τον προηγούμενο τίτλο, παρέχοντας ταυτόχρονα βαθιές, σύνθετες μηχανικές προόδου και επιλογών που ικανοποιούν τις υψηλές προσδοκίες των έμπειρων gamers.

Πέρα από τα στενά όρια του gameplay, η Remedy Entertainment επένδυσε σε αξιόλογες συνεργασίες για να ενισχύσει την ατμόσφαιρα του τίτλου. Το διάσημο φινλανδικό συγκρότημα Apocalyptica ηχογράφησε ένα ολοκαίνουργιο κομμάτι με τον τίτλο "Upperhand", το οποίο επενδύει τους τίτλους αρχής και εισάγει τον παίκτη με μαεστρία στην αγχώδη, αβέβαιη πραγματικότητα του Dylan. Ο ιδρυτής του συγκροτήματος, Eicca Toppinen, εξήγησε ότι η δημιουργία του τραγουδιού αποτέλεσε μια δημιουργική πρόκληση προκειμένου να αποδοθεί η μετάβαση προς το άγνωστο, με την φωνή της Katrine από τους Kalandra να προσδίδει μια απόκοσμη χροιά που ταιριάζει απόλυτα στη γενικότερη αισθητική του CONTROL Resonant. Το κομμάτι είναι ήδη διαθέσιμο στις δημοφιλείς μουσικές πλατφόρμες όπως το Spotify και το Apple Music.

Η ψηφιακή έκδοση του τίτλου είναι διαθέσιμη από σήμερα για PlayStation 5, Xbox Series X|S και υπολογιστές, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως υποστηρίζεται και η υπηρεσία GeForce NOW της NVIDIA, προσφέροντας επιλογές υψηλής ποιότητας για όσους διαθέτουν τις αντίστοιχες συνδρομές. Η βασική έκδοση κοστολογείται στα 59,99€, ενώ όσοι επιθυμούν κάτι παραπάνω μπορούν να στραφούν στη Digital Deluxe Edition των 69,99€, η οποία περιλαμβάνει ψηφιακά καλούδια όπως το AWE Mission Outfit για τον πρωταγωνιστή, ένα αποκλειστικό Untapped Artifact, ψηφιακό βιβλίο τέχνης και το πλήρες αυθεντικό soundtrack.

Για τους συλλέκτες που εκτιμούν την υλική υπόσταση των παιχνιδιών τους, οι φυσικές εκδόσεις αναμένονται στα ράφια των καταστημάτων στις 15 Οκτωβρίου 2026. Παράλληλα, η εταιρεία iam8bit προσφέρει μια εκτενή συλλογή προϊόντων, εμπνευσμένη από την εικονογραφία του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ελέγχου, η οποία θα παραμείνει διαθέσιμη για προπαραγγελία μέχρι τις 26 Οκτωβρίου 2026.