Dark Web reports σε όλους τους χρήστες Google από τα τέλη Ιουλίου

Μετά το κλείσιμο του Google One VPN στα τέλη Ιουνίου, η λειτουργία "Dark Web reports" έρχεται τώρα σε όλους τους κατόχους λογαριασμών Google από τα τέλη Ιουλίου 2024.



Προς το παρόν, οι αναφορές για το Dark Web είναι διαθέσιμες μόνο σε όσους έχουν συνδρομή στο Google One. Η επίσημη τεκμηρίωση αναφέρει ότι μετά τη δημιουργία ενός προφίλ, η Google παρακολουθεί το Dark Web, ώστε να είστε ενήμεροι εάν τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν βρεθεί σε παραβιάσεις δεδομένων και διαρροές. Αυτές οι αναφορές είναι διαθέσιμες και για την Ελλάδα.



Σε αντίθεση με το κλείσιμο του Google One VPN, οι αναφορές του Dark web μετακινούνται και θα "γίνουν διαθέσιμες σε όλους τους χρήστες με καταναλωτικό λογαριασμό Google". Αντί να απαιτείται η εφαρμογή ή η σύνδεση στην υπηρεσία Google One, οι πληροφορίες αυτές θα ενσωματωθούν πλέον στην ενότητα "Results about you" για να σας βοηθήσουν να είστε ενήμεροι για τυχόν παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων.

Η έκθεση για το dark web θα γίνει διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες που διαθέτουν έναν απλό λογαριασμό Google. Η αναφορά Dark web ενσωματώνεται με τα Results about you ως μια συνδυασμένη λύση που βοηθά τους χρήστες να προστατεύσουν την online παρουσία τους. Το Results about you είναι μια λειτουργία που σας βοηθά να μάθετε αν τα προσωπικά σας στοιχεία επικοινωνίας, όπως η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός τηλεφώνου ή η διεύθυνση email, εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Το "Results about you" σας επιτρέπει να βρείτε και να ζητήσετε την αφαίρεση των αποτελεσμάτων αναζήτησης που περιέχουν τις προσωπικές σας πληροφορίες ή δεδομένα, ενώ το "Dark web report" παρακολουθεί μέρη του διαδικτύου που είναι συνήθως δύσκολα προσβάσιμα για διαρροές προσωπικών σας πληροφοριών, όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και email. Η Google αναφέρει ότι πρόκειται για μια "συνδυασμένη λύση" που θα "βοηθήσει τους χρήστες να προστατεύσουν τη διαδικτυακή τους παρουσία".

Από τα τέλη Ιουλίου του 2024, το dark web report δεν θα απαιτεί πλέον συνδρομή στο Google One. Όλοι οι χρήστες που είναι συνδεδεμένοι στους λογαριασμούς τους στη Google θα μπορούν να χρησιμοποιούν τη λειτουργία, όπως αυτή θα διατίθεται μαζί με τα Results about you.

Το χρονοδιάγραμμα για την ενσωμάτωση του dark web report στους λογαριασμούς των χρηστών αναφέρεται ως "τέλη Ιουλίου", ενώ σημειώνεται επίσης η κατάργηση των συνδρομών Google One. Αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση της ιδιωτικότητας των χρηστών, με τις παραβιάσεις δεδομένων να είναι πλέον όλο και πιο συχνές σε διάφορες διαδικτυακές υπηρεσίες και προϊόντα.

