Deus Ex Remastered: Το κλασικό cyberpunk επιστρέφει ανανεωμένο

Μετά από περισσότερα από 25 χρόνια από την αρχική του κυκλοφορία, το κλασικό παιχνίδι Deus Ex επιστρέφει μέσα από ένα ολοκαίνουργιο remaster, το οποίο ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης State of Play της Sony. Το project αποτελεί συνεργασία της Aspyr με την Eidos-Montréal και δεν θα είναι αποκλειστικό για κάποια πλατφόρμα. Στόχος των δημιουργών είναι να φέρουν τον τίτλο στις σύγχρονες πλατφόρμες, διατηρώντας παράλληλα το DNA που έκανε το πρωτότυπο μοναδικό, ενώ του δίνουν μια νέα, οπτική ανανέωση.

Σύμφωνα με την Aspyr, το remaster θα βελτιώσει σχεδόν κάθε πτυχή του αρχικού παιχνιδιού, χωρίς όμως να αλλοιώσει την ουσία του. Όλοι οι χώροι ανασχεδιάζονται με νέα φωτιστικά εφέ, δυναμικές σκιές, εξελιγμένα συστήματα σωματιδίων και υφές υψηλής ανάλυσης. Οι χαρακτήρες έχουν επανασχεδιαστεί με νέα μοντέλα, συγχρονισμένο διάλογο και ragdoll physics, προσφέροντας μια πιο ζωντανή εμπειρία για τους παίκτες.

Το remaster θα υποστηρίζει πολλαπλές οθόνες και ultra-wide displays, αυτόματες αποθηκεύσεις, achievements, cloud saves και πολλές ακόμη λειτουργίες που βελτιώνουν την εμπειρία χρήστη. Η Eidos-Montréal, με βάση την εμπειρία της από τα Deus Ex: Human Revolution και Mankind Divided, έχει φροντίσει ώστε η κονσολική έκδοση να διαθέτει εξελιγμένα radial menus, ομαλή διαχείριση όπλων και πιο απλοποιημένη πλοήγηση για όσους χρησιμοποιούν χειριστήριο.

Για όσους δεν γνωρίζουν το Deus Ex, πρόκειται για ένα immersive sim RPG, τοποθετημένο το 2052 σε έναν κόσμο όπου μια σκοτεινή κυβέρνηση διαμορφώνει την κοινωνία, ενώ οι κοινωνίες βυθίζονται σιωπηλά σε χάος. Οι παίκτες αναλαμβάνουν τον ρόλο του JC Denton, ενός nano-ενισχυμένου πράκτορα της UNATCO, που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο για να αποκαλύψει τα μυστικά του.

Όπως αναφέρει ο Matthew Ray της Aspyr, το Deus Ex υπήρξε ανέκαθεν παιχνίδι ελευθερίας και καινοτομίας. Όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, ανανέωσε τον τρόπο που οι παίκτες έβλεπαν τα βιντεοπαιχνίδια, συνδυάζοντας στοιχεία RPG, δράση, stealth και πολλαπλές επιλογές που επηρεάζουν την ιστορία. Το remaster διατηρεί αυτούς τους θεμελιώδεις πυλώνες, ενώ τους ενισχύει ώστε η εμπειρία να νιώθει εξίσου επαναστατική το 2025 όσο ήταν το 2000.

Το Deus Ex Remastered θα κυκλοφορήσει για PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 και Nintendo Switch στις 5 Φεβρουαρίου 2026.