DisplayMate: Το Pixel 3 XL έριξε κιόλας το iPhone XS Max από την κορυφή και είναι πλέον το smartphone με την καλύτερη οθόνη

Δεν άντεξε και πολύ η πρωτιά του iPhone XS Max στο DisplayMate, καθώς μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα έχουμε νέο κάτοχο για το βραβείο "Best Smartphone Display Award". Η απάντηση για το ποιος είναι αυτός είναι εύκολη: το Pixel 3 XL που παρουσιάστηκε χτες από τη Google!

Η εταιρεία του Dr. Raymond Soneira προχώρησε στη σχετική ανακοίνωση μέσω Twitter σχεδόν λίγη ώρα αφότου ολοκληρώθηκε η παρουσίαση της Google βαθμολογώντας το Pixel 3 XL με A+, ενώ δεσμεύτηκε ότι θα αποκαλύψει την πλήρη έκθεση για τον έλεγχο της οθόνης του στις 15 Οκτωβρίου για όσους θέλουν να γνωρίζουν αναλυτικές λεπτομέρειες.

Μένει να δούμε αν θα αλλάξει και πάλι χέρια το συγκεκριμένο βραβείο με κάποιο από τα επερχόμενα smartphones των Huawei, Samsung και OnePlus.

DisplayMate has Lab Tested the Google Pixel 3 XL OLED Display which has earned our Highest A+ Rating and a DisplayMate Best Smartphone Display Award. Our in-depth Display Shoot-Out review article will go live here on Monday October 15.

— DisplayMate Tech (@DisplayMate) October 9, 2018