Sony Xperia 1 VIII: Επίσημα η νέα ναυαρχίδα με τηλεφακό 48MP και Snapdragon 8 Elite Gen 5

Σύνοψη

Ανακοινώθηκε επίσημα το νέο Sony Xperia 1 VIII , εστιάζοντας στους επαγγελματίες δημιουργούς περιεχομένου.

, εστιάζοντας στους επαγγελματίες δημιουργούς περιεχομένου. Ενσωματώνει σημαντικά μεγαλύτερο αισθητήρα τηλεφακού ανάλυσης 48MP , βελτιώνοντας δραματικά το οπτικό ζουμ.

, βελτιώνοντας δραματικά το οπτικό ζουμ. Τροφοδοτείται από τον κορυφαίο επεξεργαστή Snapdragon 8 Elite Gen 5 , εξασφαλίζοντας μέγιστη απόδοση και ενεργειακή αποδοτικότητα.

, εξασφαλίζοντας μέγιστη απόδοση και ενεργειακή αποδοτικότητα. Διατηρεί τα παραδοσιακά πλεονεκτήματα της σειράς: Οθόνη 4K OLED 120Hz, θύρα ακουστικών 3.5mm και φυσικό πλήκτρο κλείστρου.

Η Sony προχώρησε στα επίσημα αποκαλυπτήρια της νέας της ναυαρχίδας, του Sony Xperia 1 VIII, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που ήθελαν την ιαπωνική εταιρεία να εστιάζει στην ουσιαστική αναβάθμιση του φωτογραφικού hardware και των ακατέργαστων επιδόσεων. Το νέο smartphone απευθύνεται ξεκάθαρα στο κοινό των επαγγελματιών φωτογράφων, βιντεογράφων και power users, αφήνοντας στην άκρη τους πειραματισμούς και ποντάροντας σε σταθερές, δεδομένες αξίες της αγοράς.

Με την ενσωμάτωση του νέου επεξεργαστή της Qualcomm και ενός ριζικά ανασχεδιασμένου συστήματος τηλεφακού, το Xperia 1 VIII στοχεύει στην κορυφή της premium κατηγορίας.

Το Sony Xperia 1 VIII διαθέτει αναβαθμισμένο σύστημα καμερών, με κύριο χαρακτηριστικό τον νέο, μεγαλύτερο αισθητήρα τηλεφακού ανάλυσης 48MP. Η συσκευή διατηρεί τη συνεργασία με την Zeiss, προσφέροντας εκτεταμένο οπτικό ζουμ, ταχύτερη εστίαση και αναβαθμισμένη απόδοση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, καλύπτοντας τις απαιτητικές ανάγκες των δημιουργών περιεχομένου.

Τηλεφακός 48MP: Ο νέος αισθητήρας επιτρέπει καθαρότερο crop, προσφέροντας μεταβλητό οπτικό ζουμ με εξαιρετική οξύτητα ακόμα και στα άκρα του κάδρου.

Ο νέος αισθητήρας επιτρέπει καθαρότερο crop, προσφέροντας μεταβλητό οπτικό ζουμ με εξαιρετική οξύτητα ακόμα και στα άκρα του κάδρου. Επίστρωση Zeiss T*. Μειώνει τις αντανακλάσεις και το lens flare, βελτιώνοντας το contrast σε δύσκολες συνθήκες φωτισμού.

Μειώνει τις αντανακλάσεις και το lens flare, βελτιώνοντας το contrast σε δύσκολες συνθήκες φωτισμού. Real-time Eye AF & Tracking: Η ταχύτατη εστίαση στα μάτια (ανθρώπων και ζώων) παραμένει αξεπέραστη, αξιοποιώντας δεδομένα από αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης.

Η ταχύτατη εστίαση στα μάτια (ανθρώπων και ζώων) παραμένει αξεπέραστη, αξιοποιώντας δεδομένα από αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης. Φυσικό Πλήκτρο Κλείστρου: Διατηρείται το χαρακτηριστικό φυσικό κουμπί δύο σταδίων (half-press για εστίαση, full-press για λήψη), προσφέροντας αυθεντική αίσθηση κάμερας.

Η επιλογή της Sony να αυξήσει την ανάλυση του τηλεφακού από τα 12MP στα 48MP επιλύει ένα από τα βασικά παράπονα των χρηστών των προηγούμενων γενεών, οι οποίοι ζητούσαν μεγαλύτερη λεπτομέρεια στις μακρινές λήψεις.

Η νέα ναυαρχίδα της Sony τροφοδοτείται από τον κορυφαίο επεξεργαστή Snapdragon 8 Elite Gen 5 της Qualcomm. Το συγκεκριμένο SoC εξασφαλίζει αξεπέραστη ταχύτητα επεξεργασίας δεδομένων, βελτιστοποιημένη διαχείριση θερμοκρασίας και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, υποστηρίζοντας απρόσκοπτα απαιτητικές εφαρμογές καταγραφής βίντεο και multitasking.

Κορυφαίο SoC: Ο Snapdragon 8 Elite Gen 5 προσφέρει σημαντική αύξηση στην απόδοση της CPU και της GPU σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

Ο Snapdragon 8 Elite Gen 5 προσφέρει σημαντική αύξηση στην απόδοση της CPU και της GPU σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Μνήμη RAM: Αναμένεται να κυκλοφορήσει σε εκδόσεις με 12GB και 16GB LPDDR5X RAM.

Αναμένεται να κυκλοφορήσει σε εκδόσεις με 12GB και 16GB LPDDR5X RAM. Αποθηκευτικός Χώρος: Επιλογές 256GB και 512GB UFS 4.0, με την παραδοσιακή -και σπάνια πλέον- υποστήριξη επέκτασης μέσω καρτών microSD.

Επιλογές 256GB και 512GB UFS 4.0, με την παραδοσιακή -και σπάνια πλέον- υποστήριξη επέκτασης μέσω καρτών microSD. Σύστημα Ψύξης: Η Sony έχει ενσωματώσει ένα διευρυμένο σύστημα απαγωγής θερμότητας, λύνοντας τα προβλήματα υπερθέρμανσης κατά την εγγραφή 4K βίντεο.

Το Xperia 1 VIII διατηρεί τον αυστηρό, βιομηχανικό σχεδιασμό της σειράς με αναλογίες 21:9. Διαθέτει οθόνη OLED 6.5 ιντσών με ανάλυση 4K και ρυθμό ανανέωσης 120Hz, εξασφαλίζοντας απόλυτη χρωματική ακρίβεια. Η κατασκευή παραμένει εξαιρετικά ανθεκτική με πιστοποίηση IP65/IP68 και προστασία Gorilla Glass.

Οθόνη χωρίς οπές: Ενάντια στην τάση της αγοράς, η Sony διατηρεί τα λεπτά bezels πάνω και κάτω, αποφεύγοντας το punch-hole για την μπροστινή κάμερα, προσφέροντας μια αδιάκοπη εμπειρία θέασης.

Ενάντια στην τάση της αγοράς, η Sony διατηρεί τα λεπτά bezels πάνω και κάτω, αποφεύγοντας το punch-hole για την μπροστινή κάμερα, προσφέροντας μια αδιάκοπη εμπειρία θέασης. Ήχος: Διατηρείται η υποδοχή 3.5mm για ενσύρματα ακουστικά, υποστηρίζοντας High-Resolution Audio, μαζί με δυνατά, εμπρόσθια στερεοφωνικά ηχεία.

Διατηρείται η υποδοχή 3.5mm για ενσύρματα ακουστικά, υποστηρίζοντας High-Resolution Audio, μαζί με δυνατά, εμπρόσθια στερεοφωνικά ηχεία. Εργονομία: Το στενό και ψηλό σχήμα (21:9) διευκολύνει το κράτημα με το ένα χέρι, παρά το μέγεθος της οθόνης.

Διαθεσιμότητα

Η κυκλοφορία του Sony Xperia 1 VIII αναμένεται σταδιακά στις ευρωπαϊκές αγορές μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Αν και η επίσημη τιμή λιανικής για την ελληνική αγορά δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα με ακρίβεια, εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στα επίπεδα των προκατόχων του, δηλαδή άνω των 1.399 ευρώ για τη βασική έκδοση.

