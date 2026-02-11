Duck.ai: Η DuckDuckGo φέρνει Voice Chat με μηδενική καταγραφή δεδομένων

Η DuckDuckGo αναβαθμίζει σημαντικά την πλατφόρμα της, Duck.ai, ενσωματώνοντας τη δυνατότητα φωνητικής συνομιλίας (voice chat) σε πραγματικό χρόνο. Καθώς οι περισσότερες μεγάλες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης συχνά απαιτούν εκτεταμένη πρόσβαση και αποθήκευση των δεδομένων των χρηστών, η νέα αυτή λειτουργία προσφέρει μια ισχυρή εναλλακτική: αλληλεπίδραση με προηγμένα μοντέλα AI χωρίς την παραμικρή έκπτωση στην προστασία των προσωπικών πληροφοριών. Το νέο εργαλείο απευθύνεται ξεκάθαρα σε όσους επιθυμούν να εντάξουν την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητά τους, παραμένοντας ταυτόχρονα οι μοναδικοί κυρίαρχοι των δεδομένων τους.

Πώς λειτουργεί το νέο Voice Chat της DuckDuckGo

Η ενσωμάτωση της φωνητικής λειτουργίας έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι άμεση και εύκολη. Οι χρήστες μπορούν να ξεκινήσουν μια φωνητική συνεδρία μέσα από την κεντρική σελίδα του Duck.ai ή απευθείας από τα αποτελέσματα αναζήτησης της μηχανής της DuckDuckGo. Απαιτείται απλώς η ενεργοποίηση της επιλογής "New Voice Chat" και η χορήγηση άδειας πρόσβασης στο μικρόφωνο μέσω του προγράμματος περιήγησης.

Η υπηρεσία είναι ήδη διαθέσιμη μέσω του browser της εταιρείας, αλλά και μέσω των περισσότερων γνωστών προγραμμάτων περιήγησης τρίτων κατασκευαστών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση του φωνητικού βοηθού δεν προϋποθέτει καν τη δημιουργία λογαριασμού, διατηρώντας την ανωνυμία του χρήστη. Φυσικά, υπάρχουν ημερήσια όρια χρήσης για τη δωρεάν έκδοση, ενώ όσοι διαθέτουν συνδρομή στην DuckDuckGo απολαμβάνουν σημαντικά αυξημένα όρια για τις καθημερινές τους αναζητήσεις.

Αδιαπραγμάτευτη προστασία δεδομένων και εφήμερη επεξεργασία

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Duck.ai εντοπίζεται στον πυρήνα της αρχιτεκτονικής του. Η DuckDuckGo εφαρμόζει τη μέθοδο της «εφήμερης επεξεργασίας». Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο ήχος μεταδίδεται ζωντανά μόνο κατά τη διάρκεια που ο χρήστης μιλάει. Μόλις η συζήτηση ολοκληρωθεί, η μετάδοση διακόπτεται ακαριαία.

Για να διασφαλιστεί το απόρρητο της επικοινωνίας, η μεταφορά των δεδομένων ήχου κρυπτογραφείται πλήρως μέσω πρωτοκόλλων WebRTC και διέρχεται από τους ασφαλείς διακομιστές αναμετάδοσης της εταιρείας. Το πιο κρίσιμο στοιχείο, ωστόσο, είναι η μηδενική διατήρηση δεδομένων. Ούτε η DuckDuckGo, ούτε η OpenAI (η οποία παρέχει την τεχνολογική υποδομή για την αναγνώριση της φωνής στο συγκεκριμένο εργαλείο) διατηρούν τα ηχητικά αρχεία, τις απομαγνητοφωνήσεις ή το κείμενο των απαντήσεων μετά το κλείσιμο της συνομιλίας.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία δεσμεύεται ρητά ότι κανένα από τα δεδομένα που προκύπτουν από αυτές τις συνομιλίες δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση μελλοντικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Διαχείριση βιομετρικών δεδομένων και απόλυτος έλεγχος

Η ανθρώπινη φωνή αποτελεί ένα μοναδικό βιομετρικό χαρακτηριστικό, ικανό να ταυτοποιήσει ένα άτομο. Η DuckDuckGo αναγνωρίζει ανοιχτά αυτή την τεχνική λεπτομέρεια, παρέχοντας πλήρη διαφάνεια στους χρήστες της. Η συμφωνία της εταιρείας με την OpenAI περιλαμβάνει αυστηρούς νομικούς περιορισμούς, αποτρέποντας τη χρήση της φωνής για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της άμεσης εξυπηρέτησης του αιτήματος τη δεδομένη στιγμή. Δεν πραγματοποιείται καμία προσπάθεια ταυτοποίησης (fingerprinting) ή σύνδεσης της φωνής με συγκεκριμένα προφίλ καταναλωτών.

Παράλληλα, ο σχεδιασμός της πλατφόρμας βασίζεται στη λογική της αυστηρής συγκατάθεσης (opt-in). Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουν εντελώς τη λειτουργία του voice chat μέσα από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμήσουν.

Πολλαπλά μοντέλα AI κάτω από την ομπρέλα του Duck.ai

Πέρα από τη φωνητική αλληλεπίδραση που υποστηρίζεται μέσω της OpenAI, το Duck.ai αποτελεί έναν ευρύτερο κόμβο τεχνητής νοημοσύνης. Οι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδράσουν μέσω κειμένου με κορυφαία γλωσσικά μοντέλα διαφόρων εταιρειών. Ανάμεσα στις διαθέσιμες επιλογές βρίσκονται το Claude της Anthropic, τα ανοιχτού κώδικα μοντέλα Llama της Meta, καθώς και λύσεις από τη Mistral. Αυτή η ευελιξία επιτρέπει σε επαγγελματίες και απλούς χρήστες να επιλέγουν το κατάλληλο εργαλείο για την εκάστοτε εργασία —από τη συγγραφή κώδικα και τη δημιουργία περιεχομένου, μέχρι την περίληψη εκτενών άρθρων— έχοντας πάντα ως ασπίδα προστασίας την πολιτική απορρήτου της DuckDuckGo.

Μια νέα προσέγγιση στην αγορά της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η προσθήκη της φωνητικής συνομιλίας έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην αγορά. Πολλοί καταναλωτές διστάζουν να χρησιμοποιήσουν ευρέως τα εργαλεία AI, ανησυχώντας για την καταγραφή των ιδιωτικών τους συζητήσεων και την μετέπειτα εμπορική τους εκμετάλλευση. Με τη συγκεκριμένη στρατηγική επιλογή, η DuckDuckGo αποδεικνύει πως η τεχνολογική καινοτομία δεν προϋποθέτει την καταπάτηση των ψηφιακών δικαιωμάτων.

Για τον σύγχρονο χρήστη που αναζητά βελτιστοποίηση της παραγωγικότητάς του μέσω AI, αλλά αρνείται να μετατραπεί ο ίδιος στο «προϊόν», η αναβαθμισμένη πλατφόρμα του Duck.ai αποτελεί αυτή τη στιγμή την πιο αξιόπιστη και λειτουργική διέξοδο στο διαδίκτυο.