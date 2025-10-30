Δύο δωρεάν horror games στο Epic Games Store αυτή την εβδομάδα

Με Halloween στο προσκήνιο, το Epic Games Store ήταν αναμενόμενο ότι θα ήθελε να πάρει μέρος στο πανηγύρι. Μέχρι τις 6 Νοεμβρίου, οι PC gamers μπορούν να αποκτήσουν εντελώς δωρεάν δύο ανατριχιαστικά παιχνίδια που παίζουν με τη νοσταλγία, τη φρίκη και την ψυχολογική ένταση: το Bendy and the Ink Machine και το Five Nights at Freddy’s: Into the Pit. Η γνωστή πλατφόρμα της Epic Games συνεχίζει έτσι την παράδοση των εβδομαδιαίων δωρεάν τίτλων, με ένα πακέτο που έρχεται κουτί για όσους θέλουν να κρατήσουν το πνεύμα του Halloween λίγο παραπάνω.

Το πρώτο παιχνίδι, το Bendy and the Ink Machine, είναι ένα first-person horror adventure με ατμόσφαιρα που θυμίζει κάτι ανάμεσα σε 1930s animation και εφιάλτη του Tim Burton. Ο παίκτης αναλαμβάνει τον ρόλο του Henry, ενός συνταξιοδοτημένου animator που επιστρέφει στο παλιό του στούντιο, το Joey Drew Studios, μόνο και μόνο για να ανακαλύψει ότι κάτι έχει πάει πολύ στραβά. Η μηχανή μελάνης του στούντιο έχει πάρει ζωή, δημιουργώντας παραμορφωμένα καρτούν που σε καταδιώκουν σε κάθε σκοτεινό διάδρομο.

Ο κόσμος του παιχνιδιού ξεδιπλώνεται μέσα από κασέτες ήχου, σημειώσεις και παραμορφωμένα οράματα, συνθέτοντας ένα αφήγημα που ακροβατεί ανάμεσα στη νοσταλγία και τον τρόμο. Οι δημιουργοί περιγράφουν το παιχνίδι ως «μια εξερεύνηση των παλιών σου δαιμόνων», μια κάθοδο σε έναν εγκαταλελειμμένο χώρο δημιουργίας όπου τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται. Όπως σημειώνει η ομάδα του Joey Drew Studios, «φίλοι και εχθροί θα σταθούν στον δρόμο σου καθώς αποκαλύπτεις το σκοτεινό μυστήριο του στούντιο. Ποιον μπορείς πραγματικά να εμπιστευτείς; Τι σε περιμένει στη γωνία; Εδώ κάτω, η λογική δεν έχει θέση».

Κυκλοφόρησε το 2018 και έγινε cult αγαπημένο για τη μοναδική του αισθητική, ένα μείγμα old-school animation, first-person δράσης και αργής, σταδιακής αποκάλυψης του τρόμου. Είναι το είδος παιχνιδιού που δεν σε φοβίζει με κραυγές, αλλά με το ανατριχιαστικό του σιωπηλό χαμόγελο.

Το δεύτερο δωρεάν παιχνίδι, το Five Nights at Freddy’s: Into the Pit, ανήκει στο σύμπαν της διάσημης σειράς που έχει γίνει συνώνυμη του indie τρόμου. Αυτή τη φορά, οι δημιουργοί της Mega Cat Studios επιλέγουν μια πιο retro αισθητική, με pixel art γραφικά και gameplay που συνδυάζει περιπέτεια, μυστήριο και φυσικά jumpscares.

Ο πρωταγωνιστής, ένα αγόρι με το όνομα Oswald, ανακαλύπτει ένα παλιό ball pit σε μια εγκαταλειμμένη πιτσαρία, ένα σκηνικό που θα μπορούσε να είναι αθώο, αν δεν ήταν τόσο φρικιαστικά βουβό. Μόλις βουτήξει μέσα, μεταφέρεται στο παρελθόν, σε μια χρονική στιγμή όπου έρχεται αντιμέτωπος με τα πιο σκοτεινά μυστικά της δικής του οικογένειας. Η περιγραφή του παιχνιδιού υπόσχεται πέντε νύχτες απόλυτης αγωνίας: «Ταξίδεψε μέσα στον χρόνο, συγκέντρωσε στοιχεία και προσπάθησε να ξεφύγεις από μια ασταμάτητη απειλή που σε καταδιώκει. Μείνε κρυμμένος, κινήσου γρήγορα — και ίσως να επιβιώσεις. Αλλά πρόσεχε: δεν διακυβεύεται μόνο η δική σου ζωή».

Η ιστορία μπλέκει τη νοσταλγία των παλιών παιχνιδιών με τον ψυχολογικό τρόμο που έκανε το Five Nights at Freddy’s παγκόσμιο φαινόμενο. Η ατμόσφαιρα, γεμάτη ψηφιακό θόρυβο και φωτισμούς που αναβοσβήνουν, δημιουργεί μια αίσθηση συνεχούς απειλής, σαν να βρίσκεσαι κλεισμένος μέσα σε ένα glitch.

Και τα δύο παιχνίδια είναι διαθέσιμα για δωρεάν προσθήκη στη βιβλιοθήκη των χρηστών του Epic Games Store μέχρι τις 6 Νοεμβρίου.

Bendy and the Ink Machine - [Epic Games Store Link]

Five Nights at Freddy’s: Into the Pit - [Epic Games Store Link]