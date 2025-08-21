Δύο δωρεάν παιχνίδια-έκπληξη από το Epic Games Store

Το Epic Games Store συνεχίζει τη συνήθειά του να χαρίζει δύο παιχνίδια κάθε εβδομάδα, προσφέροντας αυτή τη φορά στους χρήστες του τη δυνατότητα να αποκτήσουν εντελώς δωρεάν τα Kamaeru: A Frog Refuge και Strange Horticulture. Οι παίκτες έχουν προθεσμία επτά ημερών για να τα προσθέσουν στη βιβλιοθήκη τους, πριν εμφανιστούν οι επόμενες προσφορές.

Το Kamaeru: A Frog Refuge είναι μια indie δημιουργία που συνδυάζει στοιχεία χαλαρωτικού gameplay με οικολογικές ανησυχίες. Ο παίκτης αναλαμβάνει τον ρόλο φροντιστή βατράχων σε ένα περιβάλλον που χρειάζεται αποκατάσταση. Στόχος είναι η μετατροπή μιας γης σε καταφύγιο, όπου τα αμφίβια θα μπορούν να επιβιώσουν και να ευδοκιμήσουν. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως «ένα cozy frog collecting game about farming and preserving nature» και προσφέρει έναν ιδιαίτερο συνδυασμό καλλιέργειας, δημιουργίας και εξερεύνησης.

Η εμπειρία περιλαμβάνει όχι μόνο τη φροντίδα και συλλογή διαφορετικών ειδών βατράχων, αλλά και δραστηριότητες όπως το σκάψιμο λιμνών, η καλλιέργεια φυτών, η συλλογή προϊόντων και η διαμόρφωση του χώρου σύμφωνα με τις προτιμήσεις του παίκτη. Παράλληλα, το παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα φωτογράφησης σπάνιων βατράχων, κάτι που ενισχύει τη φήμη του καταφυγίου, ενώ προσφέρεται και η επιλογή αναπαραγωγής μοναδικών ειδών. Κυκλοφόρησε μόλις πέρσι και έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει στον χώρο των χαλαρωτικών single-player τίτλων με οικολογικό μήνυμα.

Από την άλλη, το Strange Horticulture κινείται σε εντελώς διαφορετικό ύφος. Πρόκειται για ένα παιχνίδι μυστηρίου με επίκεντρο ένα μικρό φυτοπωλείο στην πόλη Undermere. Ο παίκτης καλείται να διαχειριστεί το κατάστημα, εξυπηρετώντας πελάτες που ζητούν παράξενα φυτά, τα οποία εντοπίζονται στα γύρω δάση και βουνά. Σταδιακά, μέσα από τις απαιτήσεις των πελατών, ξεδιπλώνεται μια σκοτεινή ιστορία γεμάτη μυστικισμό και γρίφους που χρονολογούνται αιώνες πίσω.

Η αφήγηση του παιχνιδιού ενισχύεται από μια ατμόσφαιρα μυστηρίου, με τους δημιουργούς να προειδοποιούν πως τα δάση και οι λίμνες δεν είναι πάντα φιλόξενα για έναν απλό βοτανολόγο. Οι αποφάσεις του παίκτη μπορούν να οδηγήσουν σε απροσδόκητες ανακαλύψεις, δίνοντας πρόσβαση σε δυνάμεις που ξεπερνούν κάθε φαντασία – αλλά και τον κίνδυνο της πλήρους απώλειας λογικής. Έτσι, το Strange Horticulture συνδυάζει το απόκρυφο στοιχείο με τη διαχείριση ενός καταστήματος, δημιουργώντας μια εμπειρία διαφορετική από τις συνηθισμένες.

Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 28 Αυγούστου, οπότε οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσθέσουν τα παιχνίδια στη συλλογή τους μέσα σε αυτήν την περίοδο.

Kamaeru: A Frog Refuge - [Epic Games Store Link]

Strange Horticulture - [Epic Games Store Link]