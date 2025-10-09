Το δωρεάν game της εβδομάδας είναι πλέον διαθέσιμο στο Epic Games Store

Το Epic Games Store συνεχίζει την αγαπημένη του παράδοση προσφέροντας κάθε εβδομάδα δωρεάν παιχνίδια στους χρήστες του, και αυτή τη φορά η επιλογή θα ενθουσιάσει τους λάτρεις των κλασικών platformers. Από αυτή την εβδομάδα, οι παίκτες μπορούν να αποκτήσουν εντελώς δωρεάν το Gravity Circuit, ένα έντονα ρετρό και γεμάτο ρυθμό παιχνίδι δράσης, που αναπτύχθηκε από την ανεξάρτητη ομάδα Domesticated Ant Games. Η προσφορά ισχύει έως τις 16 Οκτωβρίου, δίνοντας στους χρήστες επτά ημέρες για να το προσθέσουν μόνιμα στη συλλογή τους.

Το Gravity Circuit κυκλοφόρησε το 2023 και θεωρείται ένας φόρος τιμής στα platformers των δεκαετιών του ’80 και του ’90. Αντί να στηρίζεται σε τυπικά όπλα ή μακρινές επιθέσεις, δίνει έμφαση στη μάχη σώμα με σώμα, στη γρήγορη κίνηση και στις δεξιότητες ακριβείας. Ο παίκτης παίρνει τον ρόλο του Kai, ενός ηρωικού πολεμιστή-ρομπότ που χρησιμοποιεί τις μυστηριώδεις δυνάμεις του Gravity Circuit για να αντιμετωπίσει έναν στρατό εχθρικών μηχανών γνωστό ως Virus Army. Σε έναν κόσμο γεμάτο ευφυή ρομπότ και τεχνολογικά θαύματα, ο Kai καλείται να αναλάβει έναν ρόλο σωτήρα – τη μοναδική ελπίδα ενάντια στην απειλή της ολοκληρωτικής καταστροφής.

Το campaign του παιχνιδιού αποτελείται από 12 διαφορετικά επίπεδα, το καθένα με μοναδικές προκλήσεις, εχθρούς και περιβάλλοντα που θυμίζουν την εποχή των 16-bit κονσολών. Οι μηχανισμοί μάχης είναι απλοί στην εκμάθηση αλλά απαιτούν δεξιοτεχνία στην εκτέλεση: οι παίκτες μπορούν να γρονθοκοπήσουν τους αντιπάλους τους, να τους πιάσουν με γάντζο και να τους εκσφενδονίσουν πάνω σε άλλους εχθρούς, δημιουργώντας μια αλυσίδα θεαματικών συγκρούσεων. Καθώς προχωρούν στην ιστορία, αποκτούν νέες ικανότητες και αναβαθμίσεις που ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη δυναμική και τον ρυθμό του gameplay.

Η αισθητική του Gravity Circuit είναι ξεκάθαρα εμπνευσμένη από τα θρυλικά Mega Man και Metroid, συνδυάζοντας pixel art γραφικά υψηλής λεπτομέρειας με σύγχρονα εφέ και εξαιρετικά ομαλό animation. Η μουσική υπόκρουση, γεμάτη ηλεκτρονικούς ήχους και ρετρό μελωδίες, ενισχύει τη νοσταλγία, ενώ το gameplay είναι αρκετά γρήγορο και ανταποδοτικό ώστε να ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς παίκτες. Όπως αναφέρει η επίσημη περιγραφή του δημιουργού, «το παιχνίδι είναι γεμάτο ένταση, θυμίζοντας τα κλασικά platformers των ’80s και ’90s. Χρησιμοποίησε τη δύναμή σου, στείλε τους αντιπάλους σου να πετάξουν και απέκτησε νέες ικανότητες για να ξεπεράσεις κάθε όριο».

