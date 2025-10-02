Ο Οκτώβριος ξεκινά με δωρεάν game στο Epic Games Store

Το Epic Games Store συνεχίζει να χαρίζει ευχάριστες εκπλήξεις στους PC gamers, προσφέροντας κάθε εβδομάδα δωρεάν παιχνίδια για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτή τη φορά, σειρά έχει το Nightingale, ένας τίτλος της Inflexion Games που κυκλοφόρησε το 2024 σε early access και κατάφερε να ξεχωρίσει χάρη στο μοναδικό του ύφος και την ιδιαίτερη θεματολογία του.

Το Nightingale συνδυάζει στοιχεία survival και crafting, με μια ιδιαίτερη αισθητική που φέρνει κοντά το βικτωριανό στυλ με τη μαγεία των fae και τις πινελιές του steampunk. Οι παίκτες αναλαμβάνουν τον ρόλο των Realmwalkers, ταξιδιωτών που βρέθηκαν παγιδευμένοι σε έναν κόσμο γεμάτο πύλες, μετά την κατάρρευση της Γης.

Σκοπός τους είναι να εξερευνήσουν αυτά τα μυστηριώδη βασίλεια, να ανακαλύψουν ερείπια από προηγούμενες αποστολές, να μελετήσουν την αρχιτεκτονική των Fae και να επιβιώσουν μέσα σε επικίνδυνες τοποθεσίες όπως τα Sites of Power. Κάθε πέρασμα μέσα από μια πύλη κρύβει ομορφιά αλλά και απειλές, δημιουργώντας έναν κόσμο που εναλλάσσεται διαρκώς ανάμεσα στο γοητευτικό και το επικίνδυνο.

Οι περιοχές του Nightingale δημιουργούνται με τη μέθοδο της procedural generation, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε νέα πύλη οδηγεί σε έναν διαφορετικό, μοναδικό κόσμο. Από καταπράσινα δάση μέχρι αφιλόξενες ερήμους και κατεστραμμένες εκτάσεις, κάθε τοπίο διαθέτει δικούς του πόρους, πλάσματα και προκλήσεις.

Η επιβίωση απαιτεί συλλογή τροφής και νερού, κατασκευή εργαλείων και δημιουργία καταφυγίων. Παράλληλα, το παιχνίδι ενσωματώνει κλασικά στοιχεία RPG, με αποστολές που δίνονται από εμβληματικούς χαρακτήρες της λογοτεχνίας όπως ο Victor Frankenstein και ο Mr. Hyde, δίνοντας ένα ξεχωριστό αφηγηματικό βάθος στην εμπειρία.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του Nightingale είναι η δυνατότητα συνεργασίας. Οι παίκτες μπορούν να ενώσουν δυνάμεις με άλλους, εξερευνώντας μαζί τα αχανή βασίλεια και αντιμετωπίζοντας από κοινού τις απειλές. Το παιχνίδι δημιουργεί ένα περιβάλλον που συνδυάζει τον εντυπωσιακό οπτικό σχεδιασμό με έντονα survival στοιχεία, προσφέροντας μια εμπειρία που ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό.

Η προσφορά του Epic Games Store είναι ήδη ενεργή και θα διαρκέσει μέχρι τις 9 Οκτωβρίου. Όσοι προσθέσουν το παιχνίδι στη βιβλιοθήκη τους μέχρι τότε, θα το κρατήσουν για πάντα χωρίς καμία χρέωση. Παράλληλα, η Epic διαθέτει και ένα bundle αξίας 100 δολαρίων με δωράκια για το free-to-play RPG Firestone Online, επίσης μέχρι την ίδια ημερομηνία.

