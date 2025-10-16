Πολύ δυνατά games δωρεάν στο Epic Games Store αυτήν την εβδομάδα

Η Epic Games συνεχίζει την παράδοση των εβδομαδιαίων δωρεάν τίτλων της, προσφέροντας αυτή την εβδομάδα δύο εντελώς διαφορετικές, αλλά εξίσου ενδιαφέρουσες εμπειρίες: το σκοτεινό Amnesia: The Bunker και το ονειρικά παράξενο Samorost 3. Όπως πάντα, οι παίκτες έχουν επτά ημέρες για να τα προσθέσουν στη συλλογή τους μόνιμα, χωρίς κανένα κόστος, μέχρι τις 23 Οκτωβρίου.

Το Amnesia: The Bunker, από τη σουηδική ομάδα Frictional Games, αποτελεί το τρίτο παιχνίδι της εμβληματικής σειράς τρόμου που καθιέρωσε το είδος του «ψυχολογικού survival horror» στον χώρο του gaming. Μετά τα The Dark Descent και Rebirth, η εταιρεία επιστρέφει με μια πιο «ανοιχτή» προσέγγιση που δίνει στους παίκτες μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και επιλογών.

Η ιστορία τοποθετείται στη Γαλλία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο παίκτης αναλαμβάνει τον ρόλο του Henri Clément, ενός στρατιώτη που ξυπνά μέσα σε ένα υπόγειο καταφύγιο, χωρίς να θυμάται τι συνέβη. Το πρόβλημα; Ένα απροσδιόριστο πλάσμα κινείται στις σκιές και κυνηγά κάθε ήχο. Ο Henri πρέπει να διαχειριστεί προμήθειες, να κρατήσει το ρεύμα αναμμένο και να ανακαλύψει την αλήθεια πίσω από το ερειπωμένο αυτό στρατιωτικό λαβύρινθο.

Η Frictional Games περιγράφει το παιχνίδι ως ένα «ημι-ανοιχτό κόσμο» όπου η επιβίωση εξαρτάται από την παρατηρητικότητα και τον αυτοσχεδιασμό. Δεν υπάρχουν απόλυτες λύσεις ή σενάρια που ακολουθούνται πιστά. Ο παίκτης πρέπει να εξερευνήσει, να πειραματιστεί και να μάθει πώς λειτουργεί ο κόσμος του παιχνιδιού για να αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσής του. Κάθε αντικείμενο μπορεί να γίνει εργαλείο σωτηρίας — ή παγίδα.

Η ατμόσφαιρα του τίτλου είναι κλειστοφοβική και συνεχώς απειλητική, με το φως και τον ήχο να αποτελούν κρίσιμα στοιχεία gameplay. Ο εχθρός δεν είναι απλώς ένα τέρας· είναι μια διαρκής παρουσία που αντιδρά στις κινήσεις του παίκτη. Και όπως συμβαίνει πάντα στα παιχνίδια της σειράς, η φρίκη δεν προέρχεται μόνο από αυτό που βλέπεις, αλλά και από αυτό που φαντάζεσαι.

Για όσους προτιμούν κάτι λιγότερο τρομακτικό και περισσότερο ποιητικό, η Epic προσφέρει παράλληλα το Samorost 3 της Amanita Design — το στούντιο που έγινε γνωστό για τα Machinarium και Botanicula. Πρόκειται για ένα ταξίδι στο σύμπαν της φαντασίας, γεμάτο παράξενα πλάσματα, μυστήρια αντικείμενα και πλανήτες με ιδιαίτερες προσωπικότητες.

Ο πρωταγωνιστής είναι ένας μικρός «διαστημικός νάνος» που κρατά ένα μαγικό φλάουτο. Με αυτό ταξιδεύει σε εννέα εξωπλανητικούς κόσμους, λύνοντας γρίφους που συνδυάζουν ήχο, περιβάλλον και παρατήρηση. Το παιχνίδι δεν περιέχει διαλόγους ούτε κείμενα: όλα εκφράζονται μέσω εικόνων, μουσικής και λεπτομερειών που ζωντανεύουν σε κάθε σκηνή.

Η Amanita Design έχει δημιουργήσει ένα μοναδικό οπτικό ύφος, με χειροποίητα σκηνικά που μοιάζουν να έχουν βγει από όνειρο ή εικονογραφημένο παραμύθι. Το Samorost 3 είναι μεγαλύτερο και πιο πλούσιο από τα προηγούμενα κεφάλαια της σειράς, αλλά διατηρεί την ίδια αίσθηση ηρεμίας και ανακάλυψης που το κάνει ξεχωριστό. Δεν είναι ένα παιχνίδι που σε προκαλεί να «νικήσεις», αλλά να παρατηρήσεις και να χαθείς μέσα στο σύμπαν του.

Αμφότερα είναι διαθέσιμα δωρεάν έως τις 23 Οκτωβρίου 2025, και αρκεί να τα προσθέσει κανείς στη βιβλιοθήκη του για να τα κρατήσει για πάντα. Μετά τη λήξη της εβδομαδιαίας προσφοράς, η Epic έχει ήδη ανακοινώσει το επόμενο δωρεάν παιχνίδι της: το Fear the Spotlight, ένα αφηγηματικό horror με επιρροές από τα 90s.

Amnesia: The Bunker - [Epic Games Store Link]

Samorost 3 - [Epic Games Store Link]