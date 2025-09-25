Δύο νέα δωρεάν παιχνίδια στο Epic Games Store αυτή την εβδομάδα

Το Epic Games Store συνεχίζει την καθιερωμένη της παράδοση να χαρίζει δωρεάν παιχνίδια κάθε Πέμπτη, δίνοντας την ευκαιρία στους gamers να εμπλουτίσουν τη βιβλιοθήκη τους χωρίς κανένα κόστος. Αυτή την εβδομάδα, οι τίτλοι που βρίσκονται στο επίκεντρο είναι το Eastern Exorcist και το Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy. Οι παίκτες έχουν στη διάθεσή τους επτά ημέρες για να τα προσθέσουν μόνιμα στη συλλογή τους, με τη διαδικασία να είναι απλή και άμεση μέσα από το κατάστημα της Epic.

Ο πρώτος τίτλος του πακέτου είναι το Eastern Exorcist, ένα 2D side-scrolling action RPG με μοναδικό εικαστικό ύφος. Το παιχνίδι ξεχωρίζει χάρη στον χειροποίητο σχεδιασμό του, εμπνευσμένο από την κινεζική μυθολογία, με σκηνικά που θυμίζουν πίνακες ζωγραφικής με μελάνι. Κυκλοφόρησε το 2021 από το κινεζικό στούντιο Wildfire Game και γρήγορα κέρδισε εντυπώσεις για την ατμόσφαιρα και το σενάριό του.

Ο παίκτης αναλαμβάνει τον ρόλο ενός εξορκιστή που ταξιδεύει σε έναν κόσμο γεμάτο δαίμονες και πνεύματα. Το gameplay βασίζεται στη μάχη και στην εξερεύνηση, με έμφαση στις θεαματικές κινήσεις και την αφηγηματική δύναμη των cutscenes, που συχνά θυμίζουν παραστάσεις όπερας. Η καλλιτεχνική προσέγγιση προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία από τα κλασικά RPGs, με οπτικά στοιχεία που δίνουν την αίσθηση ενός ζωντανού πίνακα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Eastern Exorcist δεν διατίθεται δωρεάν μόνο για PC, αλλά και μέσω της εφαρμογής Epic Games Store σε Android και iOS. Έτσι, οι χρήστες κινητών έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον ίδιο τίτλο σε φορητή μορφή.

Το δεύτερο δωρεάν παιχνίδι αυτής της εβδομάδας έχει έναν τίτλο που σίγουρα τραβάει την προσοχή: Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy. Πρόκειται για ένα point-and-click adventure που κυκλοφόρησε το 2023 και βασίζεται στη βραβευμένη βραζιλιάνικη animated σειρά Jorel’s Brother.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα οκτάχρονο αγόρι που μεγαλώνει στη σκιά του διάσημου αδελφού του, Jorel. Η πλοκή ξεκινά όταν το αγόρι ανακαλύπτει ένα μυστηριώδες video game που πέφτει από τον ουρανό. Από εκεί ξεδιπλώνεται μια σουρεαλιστική περιπέτεια γεμάτη παράξενους εχθρούς και χιουμοριστικές καταστάσεις: εξωγήινα διαστημόπλοια, αυταρχικοί κλόουν, γραφειοκρατία από άλλους κόσμους και απροσδόκητα mini-games συνθέτουν έναν φανταστικό και κωμικό κόσμο.

Η ιδιαίτερη αισθητική του παιχνιδιού, που παραμένει πιστή στο στιλ του πρωτότυπου animation, καθώς και η έμφαση στη χιουμοριστική αφήγηση, το κάνουν ιδανικό για όσους αγαπούν τις χαλαρές, ιστοριοκεντρικές εμπειρίες. Παράλληλα, το παιχνίδι εισάγει τον θεατή της σειράς στον κόσμο του gaming, προσφέροντας μια νέα διάσταση στη γνωστή ιστορία.

Όπως κάθε εβδομάδα, η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Οι παίκτες μπορούν να προσθέσουν δωρεάν το Eastern Exorcist και το Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy στη βιβλιοθήκη τους έως τις 2 Οκτωβρίου. Μόλις προστεθούν, παραμένουν διαθέσιμα για πάντα, χωρίς χρονικό περιορισμό.

Eastern Exorcist- [Epic Games Store Link]

Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy - [Epic Games Store Link]