Elden Ring: Nightreign, έρχεται τον Δεκέμβριο το νέο DLC με τίτλο The Forsaken Hollows

Η FromSoftware ετοιμάζεται να ξαναρίξει τους παίκτες στα πιο σκοτεινά βάθη του κόσμου του Elden Ring, με την ανακοίνωση του πρώτου μεγάλου DLC για το Nightreign, το spin-off που επικεντρώνεται περισσότερο στη συνεργατική εμπειρία και στο roguelike gameplay. Το νέο DLC, με τίτλο The Forsaken Hollows, φέρνει νέους ήρωες, εχθρούς, περιοχές και για τους λάτρεις του Dark Souls, την επιστροφή ενός εμβληματικού boss που θα αναγνωρίσουν αμέσως οι παλιοί παίκτες της σειράς.

Το Nightreign, που κυκλοφόρησε νωρίτερα μέσα στο 2025, αποτέλεσε ένα πείραμα για τη FromSoftware. Αντί για το κλασικό solo action RPG που καθιέρωσε με τίτλους όπως Bloodborne και Sekiro, η εταιρεία στράφηκε σε μια πιο συνεργατική εμπειρία, όπου οι παίκτες ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν τη σκοτεινή, αμείλικτη φύση των Lands Between. Η υποδοχή από το κοινό υπήρξε εντυπωσιακή, με το παιχνίδι να κερδίζει εκατομμύρια παίκτες μέσα στις πρώτες εβδομάδες και να λαμβάνει συνεχή ενημερώσεις που εμπλούτιζαν τον κόσμο του με νέες προκλήσεις.

Τώρα, με το The Forsaken Hollows, η FromSoftware φαίνεται να ανεβάζει τον πήχη. Το DLC φέρνει δύο νέους χαρακτήρες-τάξεις: τον Scholar και την Undertaker. Ο πρώτος περιγράφεται ως ένας περιπλανώμενος ακαδημαϊκός που εξερευνά τα μυστήρια των Lands Between, συνδυάζοντας μαγεία και τελετουργικά ξόρκια με το ραβδί του. Από την άλλη, η Undertaker έρχεται να εκπροσωπήσει μια πιο δυναμική, επιθετική προσέγγιση — ένας πολεμιστής που συνδυάζει τη σωματική δύναμη με πίστη και ιερές επιθέσεις που μπορούν να διαλύσουν ακόμα και τους πιο επίμονους αντιπάλους.

Η FromSoftware παρουσίασε και ένα gameplay trailer που δίνει μια πρώτη γεύση από το νέο περιεχόμενο. Οι πιο παρατηρητικοί fans του Dark Souls εντόπισαν κάτι πολύ γνώριμο: έναν boss που θυμίζει έντονα τον Artorias από το Artorias of the Abyss DLC, έναν από τους πιο αγαπημένους και εμβληματικούς εχθρούς στην ιστορία της σειράς. Αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για μια νοσταλγική επιστροφή που θα συγκινήσει τους βετεράνους της FromSoftware.

Πέρα από τους νέους χαρακτήρες και τους εχθρούς, το DLC θα εισάγει και μια ολοκαίνουρια περιοχή στο πλαίσιο του Shifting Earth συστήματος του Nightreign. Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή της εταιρείας, πρόκειται για «μια τεράστια κοιλότητα στα βάθη του Limveld», γεμάτη από αρχαία ερείπια, ναούς και μυστικούς πύργους που αποτελούν απομεινάρια ενός χαμένου πολιτισμού. Στην περιοχή κυριαρχούν κρυσταλλικές δομές που εκπέμπουν μια «καταραμένη, απομυζητική αύρα», δημιουργώντας ένα περιβάλλον τόσο όμορφο όσο και θανατηφόρο, ακριβώς ό,τι περιμένει κανείς από τη FromSoftware.

Η σχεδίαση του Forsaken Hollows φαίνεται να συνδυάζει τη γνώριμη αρχιτεκτονική φρίκη του Dark Souls με το ανοιχτό, δυναμικό σύστημα εξερεύνησης του Elden Ring. Οι παίκτες θα μπορούν να εξερευνήσουν το νέο biome είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με άλλους, αντιμετωπίζοντας bosses που υπόσχονται τη γνωστή συνταγή: τιμωρητική δυσκολία, ατμόσφαιρα απόγνωσης και την ικανοποίηση της νίκης μετά από δεκάδες αποτυχημένες προσπάθειες.

Η FromSoftware ανακοίνωσε ότι το Elden Ring: Nightreign – The Forsaken Hollows θα κυκλοφορήσει στις 4 Δεκεμβρίου 2025 για PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S και Xbox One. Όσοι προπαραγγείλουν το DLC θα λάβουν ως μπόνους ένα ψηφιακό artbook και ένα mini soundtrack, ενώ οι κάτοχοι της Collector’s Edition ή Deluxe Edition του βασικού παιχνιδιού θα αποκτήσουν το νέο περιεχόμενο χωρίς επιπλέον κόστος.