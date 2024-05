Η FromSoftware κυκλοφόρησε ένα ολοκαίνουργιο story trailer για το Elden Ring: Shadow of the Erdtree ενόψει της κυκλοφορίας του expansion τον επόμενο μήνα. Το τρίλεπτο cinematic παρέχει μια βαθύτερη ματιά στην ιστορία, ενώ προσφέρει επίσης πολλά στοιχεία για τους fans.



Έχουμε επίσης ένα επίσημο σημείωμα για το DLC, το οποίο αναφέρει: "Η σκιά της ιστορίας μπορεί τώρα να ειπωθεί. Μάθετε την ιστορία του Realm of Shadow, της αθέατης χώρας που θα αποκαλυφθεί στις 21 Ιουνίου 2024".

Το trailer είναι εκπληκτικό και παρουσιάζει τον κύριο ανταγωνιστή του DLC, τον Messmer the Impaler, σε όλο του το πύρινο μεγαλείο, καθώς εξαπολύει την τυραννία του στη Land of Shadow. Παίρνουμε επίσης μια γεύση από μερικά τρομακτικά νέα πλάσματα, ένα πλάνο από μια ομάδα NPCs με μοναδικά σύνολα πανοπλίας, καθώς και αποσπάσματα με αυτό που φαίνεται να είναι τόσο η Marika όσο και ο Miquella σε ορισμένες στιγμές της ιστορίας.

Φαίνεται επίσης ότι η επίσημη ιστοσελίδα του Elden Ring έχει ενημερωθεί για να παρέχει μια βαθύτερη περιγραφή του Shadow of the Erdtree.



Η Γη της Σκιάς. Ένας τόπος που καλύπτεται από το Erdtree. Εκεί όπου η θεά Marika πάτησε για πρώτη φορά το πόδι της. Μια γη που εξαγνίστηκε σε μια αφανή μάχη. Πυρπολημένη από τη φλόγα του Messmer. Για αυτή τη γη αναχώρησε ο Miquella. Αποκτώντας τη σάρκα του, τη δύναμή του, την καταγωγή του. Από όλα τα χρυσά πράγματα. Και τώρα ο Miquella περιμένει την επιστροφή του Κυρίου του.

Η FromSoftware έχει επιβεβαιώσει στο παρελθόν ότι το DLC θα είναι "η μεγαλύτερη επέκταση μέχρι σήμερα, όπου οι παίκτες θα πρέπει να ξετυλίξουν το κρυμμένο μυστήριο του κόσμου από το φημισμένο fantasy action RPG".



Θα προσθέσει επίσης νέα όπλα, εξοπλισμό, δεξιότητες και μαγεία, μαζί με νέες συναντήσεις με αφεντικά, τα οποία θα βρίσκονται σε έναν εντελώς νέο χάρτη, μεταξύ των οποίων οι παίκτες μπορούν να "ταξιδεύουν απρόσκοπτα μπρος-πίσω".



Το Elden Ring: Shadow of the Erdtree θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα στα PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One και PC.