La Divina Commedia: Το νέο souls-like εμπνευσμένο από τον Δάντη

Η φετινή Gamescom ξεκίνησε με μια ανακοίνωση που τράβηξε αμέσως την προσοχή των φίλων των action-RPG. Η ιταλική Jyamma Games, γνωστή για το περσινό Enotria: The Last Song, αποκάλυψε το νέο της φιλόδοξο project με τίτλο La Divina Commedia, εμπνευσμένο από το εμβληματικό έργο του Dante Alighieri. Αν και το πρώτο του trailer θύμισε έντονα το Dante’s Inferno της EA που κυκλοφόρησε το 2010, η ομάδα ανάπτυξης ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για συνέχεια εκείνου του παιχνιδιού, αλλά για μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση.

Το βίντεο που παρουσιάστηκε στην Opening Night Live εισάγει τους παίκτες σε έναν σκοτεινό, επιβλητικό κόσμο, όπου ένας πολεμιστής αντιμετωπίζει ένα γιγάντιο σκελετωμένο τέρας σε μάχη με έντονο ρυθμό και θεαματικές αποφυγές. Η μάχη χαρακτηρίζεται από ακριβείς αποκρούσεις και αντεπιθέσεις, σε μια αισθητική που παραπέμπει άμεσα στη λογική των souls-like τίτλων. Αφού ο ήρωας κατατροπώνει το πλάσμα, η δράση μεταφέρεται σε μια απόκοσμη λίμνη, όπου στον ορίζοντα δεσπόζει μια φασματική πύλη που υπόσχεται μυστήριο και περιπέτεια.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του παιχνιδιού αποκαλύπτονται περισσότερα στοιχεία για το gameplay. Οι παίκτες θα μπορούν να δημιουργούν δική τους πανοπλία και όπλα, να πειραματίζονται με διαφορετικές κατηγορίες όπλων και να εξερευνούν τυχαία παραγόμενα μπουντρούμια, κάτι που σημαίνει ότι καμία διαδρομή δεν θα είναι ίδια με την προηγούμενη. Ένα ιδιαίτερα καινοτόμο χαρακτηριστικό είναι το λεγόμενο “sin alignment”. Πρόκειται για ένα σύστημα που βασίζεται στις επιλογές του παίκτη, καθώς οι πράξεις του ήρωα θα τον συνδέουν με μία από τις επτά θανάσιμες αμαρτίες. Αυτή η «στοίχιση» δεν θα επηρεάζει μόνο τις ικανότητες και τις δυνάμεις του, αλλά θα διαμορφώνει και την ίδια την εξέλιξη της ιστορίας, ακόμη και το περιβάλλον γύρω του.

Η επιλογή της Jyamma Games να αντλήσει έμπνευση από το αριστούργημα της ιταλικής λογοτεχνίας δεν είναι τυχαία. Η εταιρεία με έδρα το Μιλάνο έχει δείξει ήδη από το Enotria ότι θέλει να δώσει ιδιαίτερο βάρος στην πολιτιστική κληρονομιά της χώρας της. Στο προηγούμενο project, οι χαρακτήρες και ο κόσμος αντλούσαν επιρροές από την commedia dell’arte, τη θεατρική παράδοση που αποτέλεσε θεμέλιο της ιταλικής καλλιτεχνικής έκφρασης. Με το La Divina Commedia η ομάδα κάνει ένα ακόμη πιο τολμηρό βήμα, επιχειρώντας να συνδέσει τον κλασικό λογοτεχνικό μύθο με τη σύγχρονη διαδραστική αφήγηση.

Προς το παρόν, γνωρίζουμε ότι το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει σίγουρα για PC, χωρίς όμως να έχει ανακοινωθεί ακόμα κάποιο παράθυρο κυκλοφορίας. Η ιστοσελίδα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε το παιχνίδι και σε άλλες πλατφόρμες, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το θέμα «θα ανακοινωθούν».