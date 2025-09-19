Elon Musk: Έτοιμη η Ανθρωπότητα να αποικίσει τον Άρη μέχρι το 2055...

Η αποικία στον πλανήτη Άρη μπορεί να μετατραπεί σε πραγματικότητα μέσα στις επόμενες τρεις δεκαετίες. Αυτό τουλάχιστον πιστεύει ο Elon Musk, ιδρυτής και CEO της SpaceX, ο οποίος εκτιμά ότι μέχρι το 2055 η Ανθρωπότητα θα μπορούσε να έχει δημιουργήσει έναν βιώσιμο και αυτάρκη οικισμό στον Κόκκινο Πλανήτη.

Μιλώντας μέσω video στις 9 Σεπτεμβρίου στο All-In Summit, ένα συνέδριο που οργανώνεται από το ομώνυμο podcast, ο Musk τόνισε πως η επίτευξη αυτού του στόχου εξαρτάται από έναν βασικό παράγοντα: την εκθετική αύξηση του όγκου φορτίου που μεταφέρεται στον Άρη σε κάθε «παράθυρο μεταφοράς». Οι ευθυγραμμίσεις Γης και Άρη, που καθιστούν δυνατές τις διαπλανητικές αποστολές, συμβαίνουν περίπου κάθε 26 μήνες. Επομένως, κάθε ευκαιρία εκτόξευσης θα πρέπει να αξιοποιείται με ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό τόνων φορτίου.

Σύμφωνα με τον Musk, μια αποικία στον Άρη δεν θα χρειάζεται μόνο καταφύγια ή ρομπότ-βοηθούς. Για να καταστεί πραγματικά αυτάρκης, θα πρέπει να διαθέτει όλα τα «συστατικά στοιχεία του πολιτισμού». Από την παραγωγή τροφής και καυσίμων, μέχρι την κατασκευή μικροτσίπ, υπολογιστών και νέων πυραύλων, η αποικία θα πρέπει να στηριχθεί σε πόρους που είτε θα παραχθούν επί τόπου είτε θα μεταφερθούν από τη Γη.

Για την υλοποίηση αυτού του οράματος, ο Musk ποντάρει σε ένα συγκεκριμένο διαστημικό όχημα: το Starship της SpaceX. Πρόκειται για τον ισχυρότερο πύραυλο που έχει κατασκευαστεί ποτέ, σχεδιασμένο να είναι πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμος. Αποτελείται από δύο τμήματα – τον προωθητή Super Heavy και το ανώτερο σκάφος Starship (γνωστό και ως Ship). Και τα δύο τμήματα είναι φτιαγμένα από ανοξείδωτο χάλυβα και τροφοδοτούνται από τον κινητήρα Raptor, που καίει υγρό οξυγόνο και μεθάνιο. Ο Musk έχει υπογραμμίσει ότι το μεθάνιο μπορεί να παραχθεί τοπικά στον Άρη, γεγονός που καθιστά τον σχεδιασμό ακόμη πιο ελκυστικό.

Το Starship βρίσκεται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης, αλλά έχει ήδη πραγματοποιήσει δέκα πτήσεις σε πλήρη διαμόρφωση, με την πιο πρόσφατη στις 26 Αυγούστου. Η τελευταία αποστολή μάλιστα πέτυχε όλα τα βασικά ορόσημα, περιλαμβανομένης και της πρώτης επιτυχούς ανάπτυξης φορτίου στο διάστημα με δοκιμαστικούς δορυφόρους Starlink. Αυτό αποτέλεσε σημαντική ανάκαμψη, καθώς οι τρεις προηγούμενες δοκιμές του σκάφους κατέληξαν σε απώλεια.

Ο Musk αποκάλυψε ότι η επόμενη δοκιμαστική πτήση θα είναι και η τελευταία για την τρέχουσα έκδοση του Starship (Version 2). Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Version 3, η οποία, όπως τόνισε, θα περιλαμβάνει ριζικό επανασχεδιασμό και τον νέο κινητήρα Raptor 3. Το αναβαθμισμένο σκάφος θα έχει δυνατότητα μεταφοράς άνω των 100 τόνων σε τροχιά, όντας πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμο. Πρόκειται για σχεδόν 2,5 φορές μεγαλύτερη δυνατότητα από τον Falcon Heavy, που λειτουργεί μόνο εν μέρει επαναχρησιμοποιούμενος.

Παρότι η SpaceX έχει ήδη αποδείξει ότι ο προωθητής Super Heavy μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, η μεγαλύτερη πρόκληση παραμένει το ίδιο το Ship. Το βασικό εμπόδιο είναι η ανάπτυξη μιας θερμικής ασπίδας που θα αντέχει επαναλαμβανόμενες εισόδους στην ατμόσφαιρα χωρίς σοβαρές ζημιές. Όπως υπενθύμισε ο Musk, το διαστημικό λεωφορείο της NASA χρειαζόταν έως και εννέα μήνες επισκευών μετά από κάθε πτήση, κάτι που δεν είναι βιώσιμο για μια αποστολή πολλαπλών εκτοξεύσεων.

Παρά τις δυσκολίες, ο Musk εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η SpaceX θα καταφέρει μέσα στο επόμενο έτος να αποδείξει πλήρη επαναχρησιμοποίηση τόσο για τον πύραυλο όσο και για το σκάφος, με στόχο να παραδίδονται φορτία άνω των 100 τόνων σε τροχιά. Στο τελικό σχέδιο, τόσο ο Super Heavy όσο και το Ship θα επιστρέφουν στον πύργο εκτόξευσης, όπου θα «πιάνoνται» από τους βραχίονες που έχει τοποθετήσει η SpaceX.

Η Version 3 του Starship αναμένεται να έχει ύψος 124 μέτρα, ελαφρώς μεγαλύτερο από τα 121 μέτρα της Version 2. Θα είναι, σύμφωνα με τον Musk, η πρώτη εκδοχή που θα μπορεί να επιχειρήσει αποστολές προς τον Άρη, με την SpaceX να σχεδιάζει τις πρώτες μη επανδρωμένες δοκιμές ήδη από το επόμενο έτος. Στο μέλλον, ο Musk έχει αναφέρει ότι η τελική μορφή του Starship θα φτάσει τα 142 μέτρα, καθιστώντας το το μεγαλύτερο όχημα που έχει εκτοξευθεί ποτέ.

Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος ενός γεγονότος αφανισμού στη Γη – είτε από φυσικές καταστροφές είτε από δικές μας πράξεις. Όταν γίνουμε είδος πολλών πλανητών, η πιθανότητα να επιβιώσει η ανθρωπότητα αυξάνεται δραματικά.

Για τον ίδιο, η αποστολή στον Άρη δεν είναι απλώς τεχνολογικό στοίχημα αλλά υπαρξιακή αναγκαιότητα. Όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα, οραματίστηκε και ίδρυσε τη SpaceX το 2002 με στόχο να καταστήσει την Ανθρωπότητα διαπλανητικό είδος. Η δημιουργία ενός αυτάρκη οικισμού στον Άρη, ικανού να επιβιώσει ακόμη και αν σταματήσουν οι αποστολές ανεφοδιασμού, θα αποτελέσει, σύμφωνα με τον Musk, το καθοριστικό βήμα για τη διασφάλιση της συνέχειας της ανθρώπινης συνείδησης στο Σύμπαν.

[via]