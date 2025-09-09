Εν αναμονή των νέων Apple Watch, η Huawei απολαμβάνει την κορυφή στα wearables για 2ο συνεχόμενο τρίμηνο

Τα wearables της Huawei έχουν ξεχωρίσει λόγω του εκλεπτυσμένου design, τις πρωτοποριακές λειτουργίες υγείας, φυσικής κατάστασης και «έξυπνων» εμπειριών που προσφέρουν. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η σειρά HUAWEI WATCH FIT 4, η οποία αν και δεν έχει το μέγεθος των υπολοίπων wearables, είναι γεμάτη με πανίσχυρες λειτουργίες αλλά και η σειρά HUAWEI WATCH GT 5, που έφερε το ανατρεπτικό σύστημα αισθητήρων, TruSense.

Επιπλέον, η σειρά HUAWEI WATCH 5, που προσφέρει δύο ολοκαίνουργιες λειτουργίες μπαταρίας και φυσικά η σειρά HUAWEI WATCH Ultimate, που υποστηρίζει υψηλού επιπέδου καταδύσεις, Golf και Εξερεύνησης (Expedition Mode). Τέλος, ξεχωρίζει και το HUAWEI WATCH D2, το πρώτο smartwatch που υποστηρίζει την παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης μέσω του καρπού και το οποίο είναι σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ιατρικών συσκευών.

Στις 19 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι, η Huawei θα παρουσιάσει τις νέες wearables συσκευές σε ένα event με τίτλο Ride the Wind, όπου και θα αποκαλυφθούν οι πολυαναμενόμενες συσκευές της σειράς HUAWEI WATCH GT 6, HUAWEI Watch Ultimate 2 και HUAWEI WATCH D2.