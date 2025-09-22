Ένα «έξυπνο» κορμάκι υπόσχεται προπόνηση 20 λεπτών ενώ… απαντάς σε emails [Video]

Η εικόνα είναι γνώριμη: τηλεοπτικά σποτ αργά το βράδυ που υπόσχονταν τέλειους κοιλιακούς με μια ζώνη που δονείται γύρω από τη μέση. Εκείνες οι συσκευές έγιναν σύντομα ανέκδοτο της ποπ κουλτούρας, όμως η ιδέα πίσω τους (να πετυχαίνεις φυσικά αποτελέσματα χωρίς σκληρή προσπάθεια) ποτέ δεν έσβησε. Περίμενε απλώς την τεχνολογία να την υποστηρίξει (λέμε τώρα...). Και φαίνεται ότι αυτή η στιγμή ήρθε με το sweetmyo, ένα ολοκληρωμένο bodysuit που μοιάζει περισσότερο με στολή επιστημονικής φαντασίας παρά με φθηνό γκάτζετ γυμναστικής.

Το sweetmyo παρουσιάζεται ως το πρώτο «MyoWear» παγκοσμίως, μια δεύτερη επιδερμίδα που συνεργάζεται άμεσα με τη μυϊκή δομή του σώματος. Η βασική του υπόσχεση είναι φιλόδοξη: μόλις 20 λεπτά χρήσης καθημερινά, ακόμη και καθιστός, μπορούν να αποδώσουν αποτελέσματα αντίστοιχα με μια έντονη προπόνηση τύπου HIIT. Η στολή ενεργοποιεί έξι βασικές μυϊκές ομάδες – κοιλιακούς, πλάγιους, ραχιαίους και γλουτούς – στοχεύοντας βαθιές ίνες που συχνά παραμένουν ανενεργές με τις κλασικές ασκήσεις. Σε 30 μέρες συστηματικής χρήσης, οι κατασκευαστές υπόσχονται εμφανείς βελτιώσεις στη στάση και στη μυϊκή τόνωση.

Η τεχνολογία που κρύβεται πίσω από τη στολή δεν είναι καινούρια. Πρόκειται για την Ηλεκτρική Νευρομυϊκή Διέγερση (EMS), που αναπτύχθηκε ήδη από τη δεκαετία του 1960 για να βοηθά στην αποκατάσταση μυών μετά από τραυματισμούς ή χειρουργεία. Στα ’70s, η EMS μπήκε και στον χώρο του αθλητισμού, με Ευρωπαίους πρωταθλητές να τη χρησιμοποιούν για καλύτερες επιδόσεις και ταχύτερη ανάρρωση. Εκεί όπου το sweetmyo διαφοροποιείται είναι στο πόσο εξελιγμένο είναι τεχνικά: λειτουργεί στα 2000Hz, με παλμούς διάρκειας 500 μικροδευτερολέπτων και τάση έως 60V, πολύ ισχυρότερη και πιο ακριβής από τις συνηθισμένες συσκευές EMS. Μάλιστα, προσφέρει 22 δευτερόλεπτα συνεχούς διέγερσης – πέντε φορές περισσότερο από τον μέσο όρο άλλων μηχανημάτων – εξασφαλίζοντας βαθύτερες και πιο ουσιαστικές μυϊκές συσπάσεις.

Ένα από τα μεγάλα μειονεκτήματα της παλαιότερης EMS τεχνολογίας ήταν η δυσφορία. Τα περισσότερα μηχανήματα χρησιμοποιούσαν τετράγωνους παλμούς που προκαλούσαν τσούξιμο και πόνο. Το sweetmyo αντίθετα βασίζεται σε ημιτονοειδές μοτίβο, προσφέροντας «βαθιά, ομαλή και ανώδυνη μυϊκή ενεργοποίηση». Αυτό δεν σημαίνει απλώς μεγαλύτερη άνεση, αλλά δίνει τη δυνατότητα για πιο μακροχρόνιες συνεδρίες που οι χρήστες μπορούν πραγματικά να εντάξουν στην καθημερινότητά τους.

Το sweetmyo δεν περιορίζεται μόνο στη βελτίωση της εικόνας του σώματος. Επειδή ενεργοποιεί μυϊκές ίνες σε βάθος, μπορεί να βελτιώσει τη στάση, την ισορροπία και τη σταθερότητα, παράγοντες που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα. Για όσους περνούν ώρες μπροστά σε έναν υπολογιστή ή έχουν καθιστική εργασία, η ιδέα μιας «παθητικής» προπόνησης που ενισχύει τον κορμό μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη.

Η κεντρική μονάδα ελέγχου του sweetmyo ζυγίζει περίπου 400 γραμμάρια και περιλαμβάνει μπαταρία 5000mAh, με διάρκεια ζωής έως 500 κύκλους φόρτισης. Λειτουργεί σε θερμοκρασίες από 10 έως 40 βαθμούς Κελσίου και σε συνθήκες υγρασίας έως 75%, ενώ μπορεί να αποθηκευτεί και να μεταφερθεί σε ακόμη πιο ακραία περιβάλλοντα. Όλα αυτά δείχνουν μια συσκευή φτιαγμένη για μακροχρόνια χρήση και όχι ένα ακόμα ευκαιριακό gadget.

Αυτό που ξεχωρίζει το sweetmyo είναι ότι δεν τοποθετείται αποκλειστικά στην αγορά της γυμναστικής. Έχει καταχωριστεί στον FDA και μπορεί να αποζημιωθεί μέσω FSA ή HSA στις ΗΠΑ, κάτι που του δίνει κύρος ως ιατρικό εργαλείο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θεραπείες αποκατάστασης, όπως ενδυνάμωση του πυελικού εδάφους ή αποκατάσταση μετά τον τοκετό, ενώ παράλληλα εξυπηρετεί και τους υγιείς χρήστες που θέλουν καλύτερη φόρμα χωρίς το άγχος του γυμναστηρίου.

Η ιδέα ότι κάποιος μπορεί να καίει θερμίδες, να ενδυναμώνει τον κορμό και να τονώνει τα πόδια του την ώρα που απαντά σε emails αμφισβητεί τις παραδοσιακές αντιλήψεις για το τι σημαίνει «προπόνηση». Αν η τεχνολογία αυτή βρει μαζική εφαρμογή, μπορεί να παίξει ρόλο στη δημόσια υγεία, προσφέροντας μια λύση σε ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες ή σε όσους δεν έχουν χρόνο για σωματική άσκηση.

Το MyoSuit ξεκινά από τα 409 δολάρια (σε προσφορά από τα 799) και περιλαμβάνει τη στολή, τον ελεγκτή NEXUS και πανί καθαρισμού. Οι αποστολές ξεκινούν παγκοσμίως άμεσα, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την ομάδα της sweetmyo.

