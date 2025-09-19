Huawei Watch Ultimate 2: Το απόλυτο smartwatch με αντοχή στα 150m και επικοινωνία με σόναρ!

Η Huawei παρουσίασε το Watch Ultimate 2 ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τον πήχη στις ανθεκτικές και εξειδικευμένες φορητές συσκευές. Το νέο μοντέλο διατηρεί την αισθητική γραμμή του προκατόχου του, αλλά συνοδεύεται από σημαντικές τεχνολογικές αναβαθμίσεις, εστιάζοντας στην αντοχή, την υποβρύχια επικοινωνία και τα προηγμένα εργαλεία υγείας.

Αναβαθμισμένος σχεδιασμός και υλικά υψηλής αντοχής

Το Watch Ultimate 2 διατηρεί το premium χαρακτήρα της σειράς με κάσα από ζιρκόνιο σε μορφή υγρού μετάλλου, υλικό γνωστό για τη σκληρότητα και την αντοχή του. Συμπληρώνεται από διχρωμικές στεφάνες κατασκευασμένες από νανοκρυσταλλική κεραμική και προστατευτικό κρύσταλλο ζαφειριού, που ενισχύει την αντοχή στις γρατζουνιές. Η οθόνη των 1,5 ιντσών τύπου LTPO2 AMOLED φτάνει σε φωτεινότητα αιχμής τα 3.500 nits, καθιστώντας την εξαιρετικά ευδιάκριτη ακόμη και στο έντονο φως του ήλιου, ενώ τα περιθώρια γύρω της έχουν μειωθεί κατά 18%, βελτιώνοντας τον συνολικό σχεδιασμό.

Αδιάβροχο έως τα 150 μέτρα

Η σημαντικότερη ίσως αναβάθμιση είναι η εντυπωσιακή αντοχή στο νερό. Το Huawei Watch Ultimate 2 διαθέτει πιστοποίηση 20ATM (EN13319, ISO 22810:2010), κάτι που του επιτρέπει να φτάνει σε βάθη έως 150 μέτρων – δηλαδή 50 μέτρα βαθύτερα από το πρώτο Watch Ultimate. Αυτό το καθιστά ιδανικό για επαγγελματίες και ερασιτέχνες δύτες που αναζητούν ένα αξιόπιστο εργαλείο στις καταδύσεις τους.

Καινοτομία στην υποβρύχια επικοινωνία

Για πρώτη φορά σε smartwatch, η Huawei ενσωμάτωσε δυνατότητα επικοινωνίας με βάση το σόναρ. Μέσω αυτής της τεχνολογίας, το Watch Ultimate 2 μπορεί να στέλνει προκαθορισμένα μηνύματα και εικονίδια σε άλλες συμβατές συσκευές σε ακτίνα 30 μέτρων κάτω από το νερό. Επιπλέον, υποστηρίζει λειτουργία SOS, με την οποία μπορεί να ειδοποιήσει κοντινές συσκευές σε απόσταση έως 60 μέτρων, σε περίπτωση κινδύνου. Η συγκεκριμένη δυνατότητα αναμένεται να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο ασφάλειας για τους δύτες.

Σταθερή συνδεσιμότητα σε ακραίες συνθήκες

Η Huawei εξόπλισε το Watch Ultimate 2 με νέο σύστημα κεραίας τύπου gap, το οποίο εξασφαλίζει πιο σταθερή συνδεσιμότητα ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες, είτε πρόκειται για μεγάλα βάθη είτε για απομακρυσμένα περιβάλλοντα. Η αυτονομία παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με διάρκεια έως 4,5 ημέρες σε κανονική χρήση και έως 11 ημέρες σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, κάτι που το καθιστά ιδιαίτερα πρακτικό για πολύωρες εξορμήσεις.

Υγεία και παρακολούθηση δραστηριότητας

Η σειρά Ultimate αναβαθμίστηκε και στον τομέα της υγείας. Το νέο μοντέλο φέρει το TruSense health system και τον X-Tap αισθητήρα, οι οποίοι προσφέρουν γρήγορες και ακριβείς μετρήσεις σε 11 διαφορετικές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ECG). Έτσι, οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους μια ολοκληρωμένη εικόνα της φυσικής τους κατάστασης, ενώ η συλλογή δεδομένων γίνεται πιο αξιόπιστη και άμεση.

Software και δορυφορικές δυνατότητες

Το Huawei Watch Ultimate 2 τρέχει το HarmonyOS 5.1, με υποστήριξη για eSIM, λειτουργία κλήσεων απευθείας από τη συσκευή, αναπαραγωγή μουσικής και δυνατότητα τοποθεσίας μέσω διπλής ζώνης GPS. Για τους χρήστες στην Κίνα υπάρχει επιπλέον και η δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων μέσω του δορυφορικού συστήματος BeiDou, κάτι που ανοίγει νέους δρόμους σε περιπτώσεις όπου η συμβατική κάλυψη δικτύου δεν είναι διαθέσιμη.

Χρώματα, εκδόσεις και τιμές

Το Watch Ultimate 2 κυκλοφορεί σε δύο αποχρώσεις: Compass Black και Ocean Blue. Η τιμή για την πρώτη έκδοση ορίστηκε στα €899, ενώ η δεύτερη κοστίζει €999. Αναμένουμε ενημέρωση για τις τιμές και τη διαθεσιμότητα στην Ελλάδα