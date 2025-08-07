Epic Games Store: Αυτά είναι τα πρώτα δωρεάν games για τον Αύγουστο

Ακόμη ένα διπλό δώρο προσφέρει αυτή την εβδομάδα το Epic Games Store στους λάτρεις του gaming, συνεχίζοντας την πολιτική του να χαρίζει δημοφιλή παιχνίδια σε εβδομαδιαία βάση. Μετά τα Pilgrims και Keylocker, τη σκυτάλη παίρνουν δύο εντελώς διαφορετικοί τίτλοι: το Road Redemption και το 112 Operator, τα οποία είναι διαθέσιμα δωρεάν μέχρι την επόμενη Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025.

Το Road Redemption φέρνει πίσω μνήμες από την κλασική εποχή των παιχνιδιών όπως το Road Rash. Πρόκειται για έναν racing game με μοτοσικλέτες με φόντο ένα δυστοπικό μέλλον, όπου ο κόσμος κυβερνάται από έναν αυταρχικό δικτάτορα. Ο παίκτης αναλαμβάνει τον ρόλο ενός μοτοσικλετιστή που πρέπει να ταξιδέψει σε διάφορες περιοχές, εμπλεκόμενος σε επικίνδυνους και βίαιους αγώνες. Η εμπειρία περιλαμβάνει υψηλές ταχύτητες, εχθρικούς οδηγούς, μάχες με όπλα και αποστολές γεμάτες δράση. Καθώς προχωράς, κερδίζεις αναβαθμίσεις, εξοπλισμό και πρόσβαση σε νέες διαδρομές και δυνατότητες.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Road Redemption είναι η δυνατότητα για τοπικό co-op παιχνίδι. Μέχρι τέσσερις παίκτες μπορούν να παίξουν ταυτόχρονα στην ίδια οθόνη, σε split-screen ή σε περιβάλλον με πολλαπλές οθόνες. Αν και δεν υποστηρίζεται online multiplayer, η εμπειρία συνεργασίας στο ίδιο περιβάλλον προσφέρει στιγμές έντασης και διασκέδασης.

Σε εντελώς διαφορετικό ύφος, το 112 Operator είναι ένας προσομοιωτής διαχείρισης υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Ο παίκτης αναλαμβάνει τον ρόλο τηλεφωνητή-συντονιστή σε κέντρο κλήσεων άμεσης δράσης. Από το γραφείο του ελεγκτή, θα χειριστείς τηλεφωνικές κλήσεις που μπορεί να αφορούν από τροχαία ατυχήματα και μικροεπεισόδια μέχρι εκτεταμένες φυσικές καταστροφές και τρομοκρατικές επιθέσεις.

Το παιχνίδι τοποθετεί τον παίκτη σε οποιαδήποτε πόλη του κόσμου μέσω ενός χάρτη με τοπογραφική απεικόνιση. Ο έλεγχος γίνεται από ψηλά, επιτρέποντας την αποστολή οχημάτων πρώτης ανάγκης, από ασθενοφόρα και πυροσβεστικά έως ελικόπτερα, βαρέα οχήματα διάσωσης και ειδικές μονάδες. Η καριέρα ξεκινά από τη βάση, με τον παίκτη να αναλαμβάνει αρχικά απλές καταστάσεις και σταδιακά να φτάνει σε κρίσιμους ρόλους αντιμετώπισης μεγάλων κρίσεων. Οι καιρικές συνθήκες και η γεωγραφία παίζουν ρόλο στην εξέλιξη των καταστάσεων, ενώ έκτακτα γεγονότα όπως ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, επιδημίες ή κοινωνικές ταραχές προσθέτουν στην πολυπλοκότητα.

Road Redemption - [Epic Games Store Link]

112 Operator - [Epic Games Store Link]