Epic Games Store: Διπλό δώρο και αυτήν την εβδομάδα για όλους

Το Epic Games Store συνεχίζει να τροφοδοτεί τους φίλους του gaming με δωρεάν τίτλους, ανανεώνοντας σε εβδομαδιαία βάση τις προσφορές του. Αυτή την εβδομάδα, οι PC gamers μπορούν να αποκτήσουν χωρίς κόστος δύο εντελώς διαφορετικά παιχνίδια: το Project Winter και το Samorost 2. Όπως πάντα, οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους επτά ημέρες για να προσθέσουν τους τίτλους στη βιβλιοθήκη τους και να τους κρατήσουν για πάντα.

Το Project Winter είναι η πιο «κοινωνική» πρόταση του πακέτου. Πρόκειται για ένα multiplayer παιχνίδι οκτώ παικτών, στο οποίο το κεντρικό στοιχείο είναι η εξαπάτηση και η στρατηγική. Το σκηνικό τοποθετείται σε μια σκληρή, παγωμένη άγρια φύση, όπου οι Survivors πρέπει να συνεργαστούν για να επιβιώσουν. Συγκεκριμένα, χρειάζεται να συλλέξουν πόρους, να επισκευάσουν κρίσιμες εγκαταστάσεις και να καλέσουν βοήθεια ώστε να διαφύγουν. Όμως η ομάδα τους δεν είναι τόσο ενωμένη όσο φαίνεται. Κάποιοι από τους παίκτες παίζουν τον ρόλο των Traitors, οι οποίοι προσπαθούν να σαμποτάρουν τις προσπάθειες διάσωσης, παραμένοντας την ίδια στιγμή αόρατοι στις υποψίες των άλλων.

Για την επικοινωνία μεταξύ των παικτών, το Project Winter προσφέρει ένα πλούσιο σύστημα: proximity και private voice chat, ραδιοσυχνότητες και text chat. Αυτά τα εργαλεία δίνουν στους Survivors τη δυνατότητα να συντονίζονται και να προσπαθούν να ανακαλύψουν ποιοι βρίσκονται στην πλευρά των Traitors, ενώ οι τελευταίοι καλούνται να υποδυθούν με πειστικότητα τους συμμάχους τους, αποφεύγοντας την αποκάλυψη. Το παιχνίδι, λοιπόν, δεν περιορίζεται μόνο στις μηχανικές επιβίωσης, αλλά επενδύει και στη δυναμική των σχέσεων και των ψυχολογικών παιχνιδιών μεταξύ των παικτών.

Από την άλλη πλευρά, το Samorost 2 αντιπροσωπεύει μια τελείως διαφορετική σχολή gaming, προερχόμενο από το δημιουργικό στούντιο Amanita Design, που έχει γίνει γνωστό για τα ιδιαίτερα point-and-click adventures του. Με χαρακτηριστικό σουρεαλιστικό ύφος και ατμόσφαιρα που θυμίζει ονειρικό παραμύθι, το παιχνίδι βάζει τον παίκτη στον ρόλο ενός μικρού νάνου που ξεκινά ένα απροσδόκητο ταξίδι για να σώσει τον σκύλο του, ο οποίος έχει απαχθεί από εξωγήινους.

Το Samorost 2 ξεχωρίζει για την απουσία διαλόγου. Η αφήγηση βασίζεται αποκλειστικά σε περιβαλλοντικούς γρίφους και animations, που δημιουργούν μια πρωτότυπη και ιδιαίτερα ατμοσφαιρική εμπειρία. Ο παίκτης καλείται να αλληλεπιδράσει με παράξενους κόσμους, γεμάτους με αλλόκοτους χαρακτήρες και φανταστικές λεπτομέρειες, σε μια πορεία που μοιάζει περισσότερο με καλλιτεχνικό ταξίδι παρά με συμβατική περιπέτεια.

Η συγκεκριμένη προσφορά του Epic Games Store ισχύει έως τις 25 Σεπτεμβρίου.

Project Winter - [Epic Games Store Link]

Samorost 2 - [Epic Games Store Link]