Epic Games Stores: Ακόμα δύο δωρεάν games για όλους τους PC gamers

Το Epic Games Store συνεχίζει την καθιερωμένη πλέον παράδοση των εβδομαδιαίων δωρεάν παιχνιδιών του, δίνοντας αυτήν τη φορά στους χρήστες του την ευκαιρία να αποκτήσουν χωρίς καμία χρέωση δύο εντελώς διαφορετικούς τίτλους: το Machinarium και το Make Way. Η προσφορά ισχύει ήδη και θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, δίνοντας στους PC gamers επτά ημέρες για να προσθέσουν τα παιχνίδια στη βιβλιοθήκη τους και να τα κρατήσουν μόνιμα.

Το Machinarium, που κυκλοφόρησε αρχικά από την Amanita Design, είναι ένα από τα πιο γνωστά και βραβευμένα point-and-click adventures των τελευταίων δεκαπέντε ετών. Το παιχνίδι μάς μεταφέρει σε μια σκουριασμένη πόλη ρομπότ, όπου ο μικρός ήρωας, ένα ρομπότ που έχει πεταχτεί σε μια μάντρα, ξεκινά το ταξίδι του για να επιστρέψει στην πόλη, να σώσει τη ρομποτική του σύντροφο και να χαλάσει τα σχέδια της συμμορίας Black Cap Brotherhood.

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού είναι η απουσία διαλόγων με την κλασική έννοια. Οι χαρακτήρες επικοινωνούν μέσω σκέψεων και εικόνων, προσφέροντας μια μοναδική αφηγηματική εμπειρία που βασίζεται αποκλειστικά σε οπτικά στοιχεία. Κάθε επίπεδο αποτελεί ένα ξεχωριστό παζλ, το οποίο ο παίκτης πρέπει να λύσει για να προχωρήσει στην ιστορία. Οι γρίφοι κυμαίνονται από λογικές ασκήσεις μέχρι πιο σύνθετα adventure challenges, μικρά mini-games και brain teasers, προσφέροντας μια εμπειρία που απαιτεί παρατηρητικότητα και φαντασία.

Η Amanita Design έχει δώσει ήδη μεγάλο μέρος της συλλογής της δωρεάν μέσω του Epic Games Store, και το Machinarium είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό δείγμα της δουλειάς της. Για όσους αγαπούν τα παιχνίδια που συνδυάζουν καλλιτεχνική αισθητική με δημιουργικούς γρίφους, αποτελεί μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσουν.

Από την άλλη πλευρά, το Make Way είναι μια εντελώς διαφορετική πρόταση. Πρόκειται για ένα γρήγορο και διασκεδαστικό multiplayer racing game που παίζεται από top-down οπτική γωνία. Το παιχνίδι βασίζεται στο κλασικό arcade party ύφος, με τους παίκτες να αγωνίζονται σε τρελές πίστες γεμάτες εμπόδια, παγίδες και boosts.

Η μεγάλη πρωτοτυπία βρίσκεται στον τρόπο που δημιουργούνται οι πίστες: πριν ξεκινήσει ο αγώνας, οι ίδιοι οι παίκτες σχεδιάζουν τη διαδρομή χρησιμοποιώντας διάφορα «κομμάτια», από λούπες και τραμπάλες μέχρι corkscrews και σιδηροδρομικές διασταυρώσεις. Όπως σημειώνει η δημιουργός ομάδα Ice BEAM, το παιχνίδι επιτρέπει στους παίκτες όχι μόνο να φτιάχνουν την πιο χαοτική πίστα, αλλά και να σαμποτάρουν τους αντιπάλους τους, τοποθετώντας εμπόδια σε κρίσιμα σημεία ή πετώντας τους έξω από τη διαδρομή με ένα καλά χρονομετρημένο boost.

Το Make Way απευθύνεται ξεκάθαρα σε όσους αναζητούν γρήγορη, διασκεδαστική και κοινωνική εμπειρία gaming, ιδανική για παρέες που θέλουν να γελάσουν και να προκαλέσουν ο ένας τον άλλο σε έντονες αναμετρήσεις.

Machinarium - [Epic Games Store Link]

Make Way - [Epic Games Store Link]