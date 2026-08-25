Επίσημο: Στις 7 Σεπτεμβρίου η παρουσίαση του tri-fold Huawei Mate XT 2 με HarmonyOS 7

Σύνοψη

Επίσημη επιβεβαίωση της παρουσίασης του Huawei Mate XT 2 Ultimate Design για τις 7 Σεπτεμβρίου στην Κίνα.

Η συσκευή διατηρεί τον tri-fold (τριπλά αναδιπλούμενο) σχεδιασμό, ενσωματώνοντας έναν νέο μηχανισμό εσωτερικής αναδίπλωσης (inward-folding).

Στο εσωτερικό του φιλοξενείται ο προηγμένος επεξεργαστής Kirin 9050 Pro, συνοδευόμενος από μπαταρία χωρητικότητας που ξεπερνά τα 6.000mAh.

Διαθέτει ογκώδη, κυκλική νησίδα στο πίσω μέρος για την εγκατάσταση του συστήματος τριπλής κάμερας.

Το ντεμπούτο της συσκευής συμπίπτει με την παρουσίαση του νέου λειτουργικού συστήματος HarmonyOS 7.

Στρατηγική επιλογή της Huawei να τοποθετήσει την εκδήλωση λίγες ημέρες πριν την αναμενόμενη ανακοίνωση της σειράς iPhone 18 Pro από την Apple.

Η Huawei επιβεβαίωσε επίσημα μέσα από τα κοινωνικά της δίκτυα ότι η επόμενη γενιά των αναδιπλούμενων συσκευών της, το πολυσυζητημένο Mate XT 2 Ultimate Design, πρόκειται να παρουσιαστεί στην κινεζική αγορά στις 7 Σεπτεμβρίου.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία κάθε άλλο παρά τυχαία μπορεί να θεωρηθεί, καθώς τοποθετείται στρατηγικά λίγες μόλις ημέρες πριν από την καθιερωμένη φθινοπωρινή εκδήλωση της Apple, υποδηλώνοντας τις σαφείς προθέσεις του κινεζικού κολοσσού να κυριαρχήσει στον τομέα των εντυπώσεων και της καινοτομίας hardware, υπενθυμίζοντας στο παγκόσμιο κοινό την ηγετική της θέση στην κατηγορία των foldables, εκεί ακριβώς όπου οι Αμερικανοί ανταγωνιστές της εμφανίζουν σημαντική υστέρηση.

Σύμφωνα με την επίσημη αφίσα που αναρτήθηκε στο Weibo, η εκδήλωση περιγράφεται με τον χαρακτηρισμό «All-Scenario New Product Launch Event», αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς για την ταυτόχρονη αποκάλυψη ενός ευρύτερου οικοσυστήματος συσκευών που θα πλαισιώνουν τη νέα ναυαρχίδα, όπως το Pura X View.

Το Mate XT 2 αποτελεί τη φυσική και τεχνολογική εξέλιξη της κατηγορίας των tri-fold smartphones, η οποία απαιτεί τεράστιους πόρους στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης προκειμένου να ξεπεραστούν τα εγγενή μηχανικά προβλήματα που συνοδεύουν τις πολλαπλές αρθρώσεις. Οι νεότερες διαρροές και οι καταχωρήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας υποδεικνύουν ότι η εταιρεία έχει προχωρήσει σε έναν ριζικό επανασχεδιασμό του μηχανισμού αναδίπλωσης συγκριτικά με το αρχικό Mate XT, επιλέγοντας αυτή τη φορά μια προσέγγιση εσωτερικής αναδίπλωσης (inward-folding).

Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική επιτρέπει στη συσκευή να προστατεύει αποτελεσματικά την εύθραυστη κεντρική οθόνη όταν παραμένει κλειστή, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει μια απολύτως λειτουργική εξωτερική οθόνη κάλυψης για τις καθημερινές και άμεσες αλληλεπιδράσεις του χρήστη. Όταν ξεδιπλώνεται πλήρως, το εσωτερικό εύκαμπτο panel μετατρέπεται σε ένα επιβλητικό tablet, προσφέροντας απαράμιλλο ωφέλιμο χώρο εργασίας, ιδανικό για ακραία σενάρια παραγωγικότητας και κατανάλωση πολυμέσων.

Στο πίσω μέρος της συσκευής, ή πιο συγκεκριμένα στο κεντρικό τμήμα της εξωτερικής επιφάνειας, δεσπόζει ένα τεράστιο κυκλικό module για την εγκατάσταση των φωτογραφικών αισθητήρων, ακολουθώντας την αισθητική ταυτότητα που έχει καθιερώσει η Huawei στις κορυφαίες σειρές της τα τελευταία χρόνια. Η τριπλή διάταξη κάμερας αναμένεται να ενσωματώνει προηγμένα οπτικά συστήματα μεταβλητού διαφράγματος, ικανά να συλλέγουν τεράστιες ποσότητες φωτός, και ισχυρούς περισκοπικούς τηλεφακούς, υποστηριζόμενους από τον αναβαθμισμένο αλγόριθμο επεξεργασίας εικόνας XMAGE. Η υλοποίηση ενός κορυφαίου συστήματος κάμερας σε ένα σασί που πρέπει αναγκαστικά να διατηρείται εξαιρετικά λεπτό σε κάθε επιμέρους φύλλο του προκειμένου το τελικό βάρος και πάχος να παραμένουν διαχειρίσιμα, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της σύγχρονης μηχανικής στο συγκεκριμένο μοντέλο.

Περνώντας στο εσωτερικό της συσκευής, το Mate XT 2 αναμένεται να τροφοδοτείται από τον νέο επεξεργαστή Kirin 9050 Pro. Η σταθεροποίηση της Huawei στην κατασκευή δικών της, υψηλών επιδόσεων ημιαγωγών, αποτελεί τον θεμελιώδη λίθο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της, παρακάμπτοντας οριστικά τους αυστηρούς εμπορικούς περιορισμούς που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ. Ο Kirin 9050 Pro καλείται να διαχειριστεί όχι μόνο τις αυξημένες απαιτήσεις επεξεργασίας που προκύπτουν από την τεράστια οθόνη και το εκτεταμένο multitasking, αλλά και να διατηρήσει την κατανάλωση ενέργειας σε βιώσιμα επίπεδα.

Στον κρίσιμο τομέα της αυτονομίας, τα τεχνικά χαρακτηριστικά που έχουν διαρρεύσει κάνουν λόγο για μια εντυπωσιακή μπαταρία, η συνολική χωρητικότητα της οποίας θα ξεπερνά τα 6.000mAh. Αυτό το νούμερο υποδηλώνει την βέβαιη χρήση μπαταριών τεχνολογίας πυριτίου-άνθρακα, οι οποίες προσφέρουν σημαντικά μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα. Αυτή η καινοτομία επιτρέπει στους μηχανικούς να ενσωματώσουν μεγαλύτερα φορτία ενέργειας σε αισθητά μικρότερο φυσικό όγκο, κάτι απολύτως απαραίτητο για τη διατήρηση του λεπτού προφίλ ενός tri-fold. Επιπλέον, για να φορτίσει γρήγορα η ογκώδης μπαταρία, το Mate XT 2 αναμένεται να υποστηρίζει ενσύρματη φόρτιση υπερυψηλής ισχύος, καθώς και αστραπιαία ασύρματη φόρτιση.

Η διαχείριση των θερμικών φορτίων σε μια συσκευή που διπλώνει σε τρία μέρη συνιστά έναν τεράστιο βραχνά για τους σχεδιαστές, δεδομένου ότι τα εσωτερικά εξαρτήματα βρίσκονται εξαιρετικά κοντά μεταξύ τους όταν η συσκευή είναι κλειστή, εμποδίζοντας τη φυσική απαγωγή της θερμότητας. Για να λειτουργήσει ο επεξεργαστής στις μέγιστες συχνότητες του χωρίς να προκαλείται thermal throttling, η κατασκευάστρια φέρεται να έχει αναπτύξει ένα εξειδικευμένο πολυεπίπεδο σύστημα ψύξης. Το σύστημα αυτό αξιοποιεί εύκαμπτους θαλάμους εξάτμισης (vapor chambers) που εκτείνονται κατά μήκος των διαφορετικών τμημάτων του σασί, μεταφέροντας τη θερμότητα αποτελεσματικά μέσω των ειδικά σχεδιασμένων αρθρώσεων, προκειμένου να διατηρούνται χαμηλές θερμοκρασίες ακόμα και κάτω από συνθήκες έντονου gaming ή βαριάς παραγωγικής χρήσης.

Αναπόσπαστο κομμάτι της επερχόμενης παρουσίασης αποτελεί προφανώς η ταυτόχρονη πρεμιέρα του HarmonyOS 7, της ριζικά ανανεωμένης γενιάς του λειτουργικού συστήματος της εταιρείας. Το HarmonyOS 7 φέρνει πολυάριθμες βελτιώσεις στην αισθητική του περιβάλλοντος χρήσης, με έντονη έμφαση στα glass-like εφέ διαφάνειας και την απόλυτη ρευστότητα των κινούμενων γραφικών. Το λογισμικό παίζει καθοριστικό ρόλο στην εκμετάλλευση αυτού του τεράστιου ψηφιακού καμβά, προσφέροντας απρόσκοπτη μετάβαση της διεπαφής από την εξωτερική οθόνη κάλυψης, στην πρώτη φάση ανοίγματος και τελικά στην πλήρη ανάπτυξη του tri-fold, επιτρέποντας στον χρήστη να εκτελεί πολλαπλές απαιτητικές διεργασίες ταυτόχρονα.