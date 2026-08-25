Sony Xperia 10 VIII: Ανακοινώθηκε με υποδοχή microSD, οθόνη 120Hz και τιμή €599

Σύνοψη

Ανακοινώθηκε επίσημα το Sony Xperia 10 VIII, αποτελώντας μια εξαιρετικά συντηρητική αναβάθμιση συγκριτικά με τον προκάτοχό του, απευθυνόμενο κυρίως σε ένα πολύ συγκεκριμένο και πιστό κοινό της ιαπωνικής εταιρείας.

Διατηρεί παραδοσιακά χαρακτηριστικά που έχουν σχεδόν εκλείψει από τον ανταγωνισμό, ενσωματώνοντας θύρα για ακουστικά 3.5mm και δυνατότητα επέκτασης του αποθηκευτικού χώρου μέσω κάρτας microSD.

Ενσωματώνει οθόνη 6.1 ιντσών τεχνολογίας LTPS OLED με ρυθμό ανανέωσης 120Hz, η οποία πλέον υπόσχεται αυξημένη φωτεινότητα κατά 50%, καθώς και αναβαθμισμένα, εμπρόσθια στερεοφωνικά ηχεία.

Στο εσωτερικό του βρίσκεται ο μάλλον ξεπερασμένος για την κατηγορία τιμής επεξεργαστής Snapdragon 6 Gen 3, συνοδευόμενος από 8GB μνήμης RAM και 128GB εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου.

Η συσκευή έρχεται με μπαταρία χωρητικότητας 5.000 mAh που υποστηρίζει φόρτιση στα 30W και τρέχει τη νεότερη έκδοση του λειτουργικού συστήματος Android 16.

Η επίσημη κυκλοφορία του αναμένεται στα μέσα προς τέλη Σεπτεμβρίου 2026, με την προτεινόμενη τιμή λιανικής να διαμορφώνεται στα 599 ευρώ, γεγονός που αναμένεται να δυσκολέψει την εμπορική του πορεία.

Η στρατηγική που ακολουθεί η Sony στον τομέα των smartphones παραμένει σταθερά προσηλωμένη σε μια πολύ συγκεκριμένη φιλοσοφία σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων, η οποία χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά αργά και μετρημένα βήματα εξέλιξης αντί για ριζικές αλλαγές και εντυπωσιασμούς.

Η επίσημη ανακοίνωση του νέου Xperia 10 VIII επιβεβαιώνει με τον πλέον απόλυτο τρόπο αυτή την προσέγγιση, καθώς η ιαπωνική εταιρεία παρουσιάζει μια συσκευή που μοιάζει περισσότερο με μια ελαφρώς διορθωμένη επανέκδοση του περσινού μοντέλου παρά με έναν ολοκληρωμένο, νέο εκπρόσωπο της μεσαίας κατηγορίας.

Για τον καταναλωτή που αναζητά διαρκώς την αιχμή της τεχνολογίας και τις μέγιστες επιδόσεις αναλογικά με τα χρήματα που δαπανά, η συσκευή αυτή ίσως περάσει απαρατήρητη, όμως για εκείνους που επιμένουν σε χαρακτηριστικά όπως η ενσύρματη αναπαραγωγή ήχου και η τοπική αποθήκευση αρχείων, το νέο Xperia παραμένει μια από τις ελάχιστες διαθέσιμες επιλογές της αγοράς.

Οθόνη και ακουστική εμπειρία

Οπτικά, το νέο smartphone της Sony δεν αποκλίνει σχεδόν καθόλου από την αναγνωρίσιμη αισθητική ταυτότητα της σειράς, διατηρώντας το μακρόστενο σχήμα και την ποιοτική κατασκευή που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Στην πρόσοψη συναντάμε την ίδια οθόνη τεχνολογίας LTPS OLED με διαγώνιο 6.1’’ και ανάλυση FHD+, η οποία εξακολουθεί να προσφέρει ρυθμό ανανέωσης 120Hz για ομαλή κύλιση στο περιβάλλον χρήσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η σημαντικότερη βελτίωση σε αυτόν τον τομέα εντοπίζεται στην αύξηση της μέγιστης φωτεινότητας κατά 50% σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, μια αναβάθμιση που κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την απροβλημάτιστη χρήση της συσκευής κάτω από το έντονο φως του ήλιου. Παρότι η εταιρεία απέφυγε να δημοσιοποιήσει τον ακριβή αριθμό των nits, η βελτίωση αυτή αναμένεται να κάνει αισθητή τη διαφορά στην καθημερινή εμπειρία θέασης σε εξωτερικούς χώρους.

Εξίσου σημαντική είναι η διατήρηση των παραδοσιακών πλαισίων στο πάνω και στο κάτω μέρος της οθόνης, τα οποία μπορεί να ξενίζουν όσους προτιμούν τις οθόνες που καλύπτουν πλήρως την πρόσοψη, αλλά εξυπηρετούν έναν πολύ πρακτικό σκοπό. Φιλοξενούν τα εμπρόσθια στερεοφωνικά ηχεία της συσκευής, τα οποία, σύμφωνα με τα επίσημα τεχνικά χαρακτηριστικά της εταιρείας, αποδίδουν πλέον 30% ισχυρότερο ήχο. Η κατεύθυνση του ήχου απευθείας προς τον χρήστη δημιουργεί μια εξαιρετική εμπειρία κατά την παρακολούθηση βίντεο ή την αναπαραγωγή μουσικής, προσφέροντας καθαρότητα και ένταση που σπάνια συναντάμε σε συσκευές αυτού του μεγέθους, χωρίς να χρειάζεται να τοποθετήσετε το χέρι σας με περίεργο τρόπο για να μην καλύψετε τις γρίλιες των ηχείων.

Επεξεργαστική ισχύς και επεκτασιμότητα

Το σημείο όπου η ιαπωνική εταιρεία δέχεται την εντονότερη κριτική είναι αδιαμφισβήτητα η επιλογή του επεξεργαστή, καθώς στο εσωτερικό του Xperia 10 VIII χτυπάει η καρδιά του πλέον γερασμένου Snapdragon 6 Gen 3. Σε μια κατηγορία τιμής που αγγίζει τα 600 ευρώ, όπου ο ανταγωνισμός ενσωματώνει κορυφαία chips της σειράς Snapdragon 7 ή ακόμα και της σειράς 8, η επιλογή αυτού του συγκεκριμένου επεξεργαστή περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες της συσκευής σε απαιτητικές διεργασίες και βαρύ gaming. Ο επεξεργαστής συνοδεύεται από 8GB μνήμης RAM και 128GB εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου, νούμερα που κρίνονται απλώς επαρκή για την ομαλή λειτουργία του Android 16, αλλά σίγουρα δεν αφήνουν περιθώρια για υψηλές προσδοκίες σε βάθος χρόνου.

Ωστόσο, η συσκευή προσφέρει μια σημαντική παρηγοριά που την καθιστά μέλος ενός είδους που απειλείται με ολοκληρωτική εξαφάνιση. Η ενσωμάτωση υποδοχής για κάρτες μνήμης microSD επιτρέπει την εύκολη και οικονομική επέκταση του αποθηκευτικού χώρου, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να διατηρούν τεράστιες συλλογές μουσικής, φωτογραφιών και βίντεο τοπικά, χωρίς να εξαρτώνται από κοστοβόρες συνδρομητικές υπηρεσίες αποθήκευσης στο cloud. Παράλληλα, η επιμονή της Sony στη διατήρηση της παραδοσιακής θύρας ακουστικών 3.5mm αποτελεί μια ευχάριστη έκπληξη, απελευθερώνοντας τους καταναλωτές από την ανάγκη χρήσης μετατροπέων ή την αναγκαστική μετάβαση σε ασύρματα ακουστικά που απαιτούν διαρκή φόρτιση.

Σύστημα καμερών, αυτονομία και λογισμικό

Στον τομέα της φωτογραφίας, οι μηχανικοί της εταιρείας αποφάσισαν να ακολουθήσουν την ασφαλή, αλλά απόλυτα συντηρητική οδό της ανακύκλωσης υλικού, ενσωματώνοντας ακριβώς το ίδιο σύστημα διπλής κάμερας που είδαμε και στο περσινό μοντέλο. Ο κύριος αισθητήρας των 50 MP, μεγέθους 1/1.56 ιντσών, αναλαμβάνει το μεγαλύτερο βάρος των λήψεων προσφέροντας υψηλή ευκρίνεια και φυσική απόδοση χρωμάτων, ενώ συνοδεύεται από έναν υπερευρυγώνιο φακό των 13 MP για τις λήψεις τοπίων και μεγάλων ομάδων. Η απουσία ενός αποκλειστικού τηλεφακού γίνεται άμεσα αισθητή, ειδικά αν αναλογιστούμε την πλούσια παράδοση της Sony στον τομέα της ψηφιακής απεικόνισης, αναγκάζοντας τους χρήστες να βασιστούν αποκλειστικά στο ψηφιακό ζουμ της κύριας κάμερας για μακρινές λήψεις.

Η αυτονομία της συσκευής αναμένεται να κυμανθεί σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, καθώς η ενσωματωμένη μπαταρία διατηρεί τη γενναιόδωρη χωρητικότητα των 5.000 mAh. Ο συνδυασμός αυτής της μεγάλης μπαταρίας με τον επεξεργαστή χαμηλής κατανάλωσης και την καλά βελτιστοποιημένη οθόνη, εγγυάται ότι η συσκευή μπορεί να ανταπεξέλθει άνετα σε μια ολόκληρη ημέρα εξαιρετικά έντονης χρήσης, αφήνοντας μάλιστα και αξιόλογο υπόλοιπο για την επόμενη ημέρα. Η υποστήριξη φόρτισης παραμένει στα 30W, μια ταχύτητα που φαντάζει αρκετά αργή μπροστά στις σύγχρονες προτάσεις των Κινέζων κατασκευαστών, αλλά βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με τη γενικότερη στρατηγική της προστασίας της μακροζωίας της μπαταρίας που ακολουθούν συστηματικά και εταιρείες όπως η Samsung και η Apple.

Το λειτουργικό σύστημα της συσκευής βασίζεται στην πιο πρόσφατη έκδοση του Android 16, καλυμμένο από το εξαιρετικά ελαφρύ και διακριτικό περιβάλλον χρήσης της Sony. Το συγκεκριμένο λογισμικό προσφέρει μια σχεδόν «καθαρή» εμπειρία Android, απαλλαγμένη από περιττές εφαρμογές και βαριά γραφικά που θα επιβάρυναν τους πόρους του συστήματος. Η σημαντικότερη είδηση, ωστόσο, αφορά τη δέσμευση της εταιρείας για την παροχή τεσσάρων μεγάλων αναβαθμίσεων του λειτουργικού συστήματος, διασφαλίζοντας την ομαλή και ασφαλή λειτουργία της συσκευής για αρκετά χρόνια.

Τέλος, το Xperia 10 VIII θα γίνει διαθέσιμο σε τρεις ελκυστικές χρωματικές επιλογές: Frozen White, Frosted Grey και Misty Lilac.