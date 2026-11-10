Επίσημο: Τα Xiaomi 18 Pro και 18 Pro Max έρχονται στην Ευρώπη στις 17 Νοεμβρίου

Σύνοψη

Παγκόσμια παρουσίαση των Xiaomi 18 Pro και 18 Pro Max στο Παρίσι στις 17 Νοεμβρίου.

Επιστροφή της δευτερεύουσας οθόνης στην πλάτη και νέο σύστημα διπλής κάμερας 200MP με την υπογραφή της Leica.

Ενσωμάτωση Privacy Display για προστασία της ιδιωτικότητας σε δημόσιους χώρους περιορίζοντας τη γωνία θέασης.

Μείωση της χωρητικότητας των μπαταριών στα ευρωπαϊκά μοντέλα (6.000mAh και 7.050mAh αντίστοιχα) σε σχέση με τις κινεζικές εκδόσεις.

Η Xiaomi επιβεβαίωσε επίσημα την παγκόσμια διάθεση των νέων της ναυαρχίδων, ορίζοντας την 17η Νοεμβρίου ως την ημερομηνία κατά την οποία τα Xiaomi 18 Pro και Xiaomi 18 Pro Max θα κάνουν το ευρωπαϊκό τους ντεμπούτο.

Η δημοσιευμένη πρόσκληση φέρει το χαρακτηριστικό σλόγκαν "Back for more", προαναγγέλλοντας την επιστροφή σχεδιαστικών στοιχείων που αγαπήθηκαν στο παρελθόν, ενώ τοποθετεί στο επίκεντρο της προσοχής την ύπαρξη της δευτερεύουσας οθόνης στο πίσω μέρος και την ενσωμάτωση του προηγμένου συστήματος διπλής κάμερας των 200MP σε συνεργασία με τη Leica.

Η στρατηγική της εταιρείας για τη φετινή χρονιά διαφοροποιείται αισθητά από τις πρακτικές των προηγούμενων ετών, αφού επιλέγει να φέρει στις διεθνείς αγορές αποκλειστικά τα δύο Pro μοντέλα της σειράς, αφήνοντας εκτός κάδρου τόσο τη βασική έκδοση όσο και το μοντέλο Ultra, το οποίο φημολογείται πως έχει ακυρωθεί οριστικά.

Τα δύο νέα smartphones κυκλοφόρησαν αρχικά στην αγορά της Κίνας στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου και βασίζονται στους κορυφαίους επεξεργαστές της Qualcomm, διασφαλίζοντας αψεγάδιαστη απόδοση σε κάθε είδους υπολογιστικό φόρτο, από το απαιτητικό gaming τριπλής Α ποιότητας μέχρι την απρόσκοπτη εναλλαγή μεταξύ δεκάδων ανοιχτών εφαρμογών.

Όσον αφορά τον τομέα της οθόνης, το μικρότερο μοντέλο της οικογένειας ενσωματώνει μια προηγμένη οθόνη τεχνολογίας AMOLED με διαγώνιο 6.4 ιντσών και ρυθμό ανανέωσης στα 120Hz, εξασφαλίζοντας ομαλότατη κίνηση στα μενού και την αναπαραγωγή περιεχομένου. Από την άλλη, η έκδοση Pro Max απευθύνεται στους χρήστες που απαιτούν μεγαλύτερο χώρο, ανεβάζοντας τον πήχη με ένα εντυπωσιακό πάνελ 6.9 ιντσών που ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες κατανάλωσης multimedia. Το στοιχείο που ξεχωρίζει περισσότερο από κάθε άλλο στην εμπρόσθια όψη είναι η ενσωμάτωση του Privacy Display, μιας καινοτόμου τεχνολογίας που βασίζεται στο hardware της οθόνης και αναλαμβάνει να περιορίσει δραστικά τη γωνία θέασης από τα πλάγια. Η εν λόγω λειτουργία προσφέρει ουσιαστική προστασία σε συνθήκες συνωστισμού ή κατά τη διάρκεια χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς, αποτρέποντας τους παρευρισκόμενους από το να διαβάζουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και εταιρικά έγγραφα.

Την ίδια στιγμή, η παρουσία της δευτερεύουσας οθόνης στην πλάτη της συσκευής δεν εξυπηρετεί απλώς αισθητικούς σκοπούς, αλλά προσθέτει ένα ισχυρό επίπεδο ευελιξίας στην καθημερινή αλληλεπίδραση με το τηλέφωνο. Ο χρήστης αποκτά τη δυνατότητα άμεσης προβολής ειδοποιήσεων, διαχείρισης συντομεύσεων και χρήσης του κεντρικού συστήματος καμερών για τη λήψη selfies ανώτερης ποιότητας χωρίς να χρειάζεται να ενεργοποιήσει την κύρια οθόνη, εξοικονομώντας έτσι πολύτιμη ενέργεια.

Σχετικά με τις κάμερες, η συμμαχία με τη Leica παραδίδει ένα θηριώδες σύστημα διπλής κάμερας με αισθητήρες ανάλυσης 200MP, οι οποίοι υπόσχονται τεράστιο δυναμικό εύρος, κορυφαία καταγραφή λεπτομερειών και εκπληκτική χρωματική ακρίβεια ακόμη και σε συνθήκες σχεδόν απόλυτου σκοταδιού.

Σε επίπεδο λογισμικού, οι ευρωπαϊκές εκδόσεις των Xiaomi 18 Pro και 18 Pro Max θα κάνουν την εμφάνιση τους με προεγκατεστημένο το νεότερο περιβάλλον χρήσης HyperOS 4, το οποίο στηρίζεται στο λειτουργικό σύστημα Android 17, φέρνοντας ριζικές αλλαγές στη διαχείριση της μνήμης, τον σχεδιασμό της διεπαφής και την ιδιωτικότητα του χρήστη.

Μία εξαιρετικά σημαντική διαφοροποίηση που αποκαλύπτεται μέσα από ευρωπαϊκές καταχωρήσεις και διαρροές δεδομένων, αφορά την αισθητή μείωση στη χωρητικότητα των μπαταριών των παγκόσμιων εκδόσεων σε σύγκριση με τα μοντέλα της ασιατικής αγοράς. Οι πληροφορίες υποδεικνύουν πως το Xiaomi 18 Pro θα διαθέτει μπαταρία χωρητικότητας 6.000mAh αντί 7.000mAh του κινεζικού αδερφού του, ενώ το Pro Max αναμένεται να προσφέρει 7.050mAh αντί για τα 8.500mAh. Οι διαφοροποιήσεις αγγίζουν ελαφρώς και την ταχύτητα της ενσύρματης φόρτισης για το μικρότερο εκ των δύο, η οποία πιθανότατα θα περιοριστεί στα 90W έναντι των 100W, διατηρώντας ωστόσο ανέπαφη την ικανότητα ασύρματης φόρτισης στα 50W και για τις δύο συσκευές.