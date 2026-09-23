Επίσημα τα Xiaomi 18 Pro και 18 Pro Max με Snapdragon 8 Elite Gen 6 και μπαταρίες έως 8.500mAh

Σύνοψη

Τα νέα μοντέλα ενσωματώνουν τους επεξεργαστές Snapdragon 8 Elite Gen 6 και την Extreme έκδοση για το Pro Max, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις.

Η δευτερεύουσα οθόνη στο πίσω μέρος επιστρέφει με νέες AI λειτουργίες μέσω του Xiao AI, υποστηρίζοντας mini-apps, widgets και λειτουργία viewfinder για τις κάμερες.

Ενσωματώνεται τεχνολογία που αποτρέπει την παρακολούθηση της οθόνης από τρίτους υπό γωνία, με ενεργοποίηση μέσω αποκλειστικού AI πλήκτρου και αυτοματοποιημένους κανόνες βάσει τοποθεσίας.

Και οι δύο συσκευές διαθέτουν κύριο αισθητήρα 200MP (Light Hunter 960), τηλεφακό 200MP με οπτικό zoom 3.2x και υπερευρυγώνιο φακό 50MP.

Το Xiaomi 18 Pro έρχεται με μπαταρία 7.000mAh, ενώ το Pro Max σπάει τα ρεκόρ με χωρητικότητα 8.500mAh, υποστηρίζοντας ταχεία ενσύρματη φόρτιση 100W και ασύρματη 50W.

Η κυκλοφορία στην Κίνα ξεκινά άμεσα, με την επίσημη επιβεβαίωση της εταιρείας να τοποθετεί το παγκόσμιο λανσάρισμα αργότερα μέσα στη χρονιά.

Η επίσημη αποκάλυψη των νέων ναυαρχίδων της Xiaomi στην κινεζική αγορά επιβεβαιώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο την πρόθεση της εταιρείας να ωθήσει τα όρια του hardware στα άκρα, ενσωματώνοντας τεχνολογίες που βελτιώνουν ουσιαστικά την καθημερινή εμπειρία χρήσης.

Τα Xiaomi 18 Pro και Xiaomi 18 Pro Max παρουσιάστηκαν επίσημα, αποτελώντας πρακτικά τις πρώτες συσκευές παγκοσμίως που ενσωματώνουν τους νέους flagship επεξεργαστές της Qualcomm, προσφέροντας παράλληλα πρωτοποριακές λύσεις στον τομέα της ιδιωτικότητας και της αυτονομίας. Η παρουσίαση επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στον συνδυασμό κορυφαίων τεχνικών χαρακτηριστικών με προηγμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που ήθελαν την κινεζική εταιρεία να επαναφέρει αγαπημένα χαρακτηριστικά του παρελθόντος κάτω από ένα εντελώς νέο πρίσμα λειτουργικότητας.

Το Xiaomi 18 Pro είναι ένα από τα πρώτα smartphone της αγοράς που τροφοδοτείται από τον πανίσχυρο επεξεργαστή Snapdragon 8 Elite Gen 6 της Qualcomm, ενώ το μεγαλύτερο Xiaomi 18 Pro Max εξοπλίζεται με την ακόμη πιο ισχυρή παραλλαγή Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Οι νέοι αυτοί επεξεργαστές υπόσχονται πρωτόγνωρες ταχύτητες επεξεργασίας και εξαιρετική ενεργειακή διαχείριση, επιτρέποντας στο ολοκαίνουργιο λειτουργικό σύστημα Xiaomi HyperOS 4 να εκτελεί πολύπλοκες διεργασίες τεχνητής νοημοσύνης απευθείας στη συσκευή, χωρίς την ανάγκη συνεχούς επικοινωνίας με cloud servers.

Το πιο εντυπωσιακό ίσως σχεδιαστικό στοιχείο των νέων ναυαρχίδων αποτελεί η δυναμική επιστροφή της δευτερεύουσας οθόνης στο πίσω μέρος, ένα χαρακτηριστικό που είχαμε δει σε παλαιότερα μοντέλα αλλά πλέον αποκτά ουσιαστική χρησιμότητα χάρη στις εκτεταμένες AI δυνατότητες. Μέσω του ψηφιακού βοηθού Xiao AI, οι χρήστες έχουν πλέον τη δυνατότητα να δημιουργούν τα δικά τους προσωποποιημένα mini-apps που προβάλλονται αποκλειστικά στην πίσω οθόνη, καλύπτοντας καθημερινές ανάγκες χωρίς να απαιτείται το ξεκλείδωμα της κεντρικής οθόνης. Η εταιρεία παρουσίασε διάφορα πρακτικά παραδείγματα κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης, όπως εφαρμογές υπενθύμισης για την κατανάλωση νερού, ψηφιακά χρονόμετρα για τη μαγειρική και προτάσεις συνταγών, ενώ φυσικά διατηρείται η δυνατότητα προβολής widgets, η δημιουργία custom AI wallpapers και, φυσικά, η χρήση της οθόνης ως viewfinder για τη λήψη selfies κορυφαίας ποιότητας με το σύστημα των κύριων καμερών.

Στον τομέα της οθόνης, η Xiaomi δεν έκανε κανέναν απολύτως συμβιβασμό, εξοπλίζοντας τα δύο μοντέλα με panels τεχνολογίας LTPO AMOLED που προσφέρουν ανάλυση 2K και δυναμικό ρυθμό ανανέωσης που προσαρμόζεται αυτόματα από το 1Hz έως τα 120Hz. Το μέγεθος της οθόνης διαμορφώνεται στις 6.4 ίντσες για το Xiaomi 18 Pro και στις 6.9 ίντσες για το Xiaomi 18 Pro Max, με αμφότερα να επιτυγχάνουν μέγιστη φωτεινότητα που αγγίζει τα 4.000 nits και να προστατεύονται από το υπερ-ανθεκτικό γυαλί Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.

Ακόμη, η εταιρεία ενσωματώνει privacy screen σε επίπεδο hardware, η οποία αποτρέπει τους αδιάκριτους παρατηρητές από το να βλέπουν το περιεχόμενο της συσκευής όταν κοιτάζουν υπό γωνία. Η συγκεκριμένη υλοποίηση ξεπερνά τις αντίστοιχες λύσεις του ανταγωνισμού, καθώς επιτρέπει την ενεργοποίηση βάσει τοποθεσίας, αποκρύπτει αυτόματα τις εισερχόμενες ειδοποιήσεις, τα αιωρούμενα παράθυρα (floating windows) και τις εφαρμογές σε split-view, ενώ η πρόσβαση στη λειτουργία γίνεται άμεσα μέσω του αποκλειστικού πλήκτρου που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του πλαισίου.

Περνώντας στην κάμερα, τα δύο smartphones μοιράζονται ακριβώς το ίδιο εντυπωσιακό setup τριπλών φακών, διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες δεν χρειάζεται να θυσιάσουν την ποιότητα της κάμερας επιλέγοντας το μικρότερο μοντέλο. Ο κύριος αισθητήρας Light Hunter 960 ανάλυσης 200MP διαθέτει μέγεθος 1/1.28 ιντσών και ισοδύναμο εστιακό μήκος 23mm, προσφέροντας ασύγκριτη ευκρίνεια και κορυφαία απόδοση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Η μεγάλη αναβάθμιση ωστόσο έρχεται στον τηλεφακό, όπου συναντάμε έναν εντυπωσιακό αισθητήρα 200MP μεγέθους 1/1.56 ιντσών με περισκοπικό φακό ισοδύναμο των 75mm που προσφέρει οπτικό zoom 3.2x, ενώ το σύστημα ολοκληρώνεται από έναν υπερευρυγώνιο φακό 50MP με οπτικό πεδίο 102 μοιρών.

Κλείνοντας με την αυτονομία, το Xiaomi 18 Pro ενσωματώνει μια μπαταρία 7.000mAh, η οποία είναι κατά 11% μεγαλύτερη από την προηγούμενη γενιά, ενώ το Xiaomi 18 Pro Max διαθέτει μπαταρία 8.500mAh που μεταφράζεται σε αύξηση της τάξεως του 13%. Οι μεγάλες αυτές χωρητικότητες υποστηρίζονται από ενσύρματη ταχεία φόρτιση 100W, ασύρματη φόρτιση 50W και δυνατότητα αντίστροφης ασύρματης φόρτισης 27W για να τροφοδοτείτε περιφερειακά αξεσουάρ, με τις συσκευές να διαθέτουν επιπλέον πιστοποίηση IP69 για απόλυτη προστασία από το νερό και τη σκόνη υπό ακραίες συνθήκες.

Οι τιμές των νέων συσκευών στην αγορά της Κίνας ξεκινούν από τα 5.999 γιουάν (περίπου 800 ευρώ) για τη βασική έκδοση του Xiaomi 18 Pro με 12GB μνήμης RAM και 256GB αποθηκευτικού χώρου, και φτάνουν έως τα 10.999 γιουάν (περίπου 1440 ευρώ) για την κορυφαία Special Edition έκδοση του Xiaomi 18 Pro Max με 16GB RAM και 1TB αποθηκευτικού χώρου, η οποία διαθέτει κόκκινο χρώμα και διάφανα στοιχεία στο πίσω μέρος.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε πως το παγκόσμιο λανσάρισμα της σειράς αναμένεται να πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στο έτος, όπου θα μάθουμε και τις ακριβείς τιμές για τις ευρωπαϊκές αγορές, με τις συσκευές να κυκλοφορούν στα κλασικά χρώματα μαύρο, λευκό, ροζ και μπλε.