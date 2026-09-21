Xiaomi 18 Pro: Επίσημη πρεμιέρα στις 23 Σεπτεμβρίου με privacy οθόνη και θηριώδη μπαταρία

Σύνοψη

Η Xiaomi ανακοίνωσε την επίσημη παρουσίαση της σειράς Xiaomi 18 Pro στις 23 Σεπτεμβρίου στην Κίνα, περιλαμβάνοντας τα κορυφαία μοντέλα Pro και Pro Max.

Ενσωματώνουν οθόνες hardware-level privacy με το νέο panel τεχνολογίας M11, το οποίο προσφέρει μέγιστη φωτεινότητα 4.000 nits και εξαιρετικά λεπτά περιθώρια 0.99 χιλιοστών.

Εξοπλίζονται με θηριώδεις μπαταρίες χωρητικότητας 7.000mAh για το Pro και 8.500mAh για το Pro Max, υποσχόμενες ασυναγώνιστη αυτονομία.

Το προηγμένο σύστημα κάμερας φέρει την υπογραφή της Leica, ενσωματώνοντας τριπλή διάταξη με κύριο αισθητήρα 200MP και περισκοπικό τηλεφακό 200MP.

Τροφοδοτούνται από το ολοκαίνουργιο λειτουργικό σύστημα HyperOS 4, το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία AI μικροεφαρμογών για την αναβαθμισμένη δευτερεύουσα οθόνη στην πλάτη.

Η "καρδιά" των νέων ναυαρχίδων αναμένεται να είναι ένας επεξεργαστής αρχιτεκτονικής 2nm, πιθανότατα ο επερχόμενος Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro της Qualcomm.

Η σειρά Xiaomi 18 Pro παρουσιάζεται επίσημα στις 23 Σεπτεμβρίου, εξοπλισμένη με επεξεργαστή Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro στα 2nm και το ολοκαίνουργιο λειτουργικό HyperOS 4. Διαθέτει hardware-level privacy οθόνη τεχνολογίας M11 με μέγιστη φωτεινότητα 4.000 nits, τεράστιες μπαταρίες που φτάνουν έως τα 8.500mAh στο μοντέλο Max και κορυφαίο τριπλό σύστημα καμερών Leica με αισθητήρες 200MP.

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

Οθόνη: M11 luminescent με hardware-level privacy φίλτρο, peak φωτεινότητα 4.000 nits και ultra-thin bezels 0.99 χιλιοστών.

M11 luminescent με hardware-level privacy φίλτρο, peak φωτεινότητα 4.000 nits και ultra-thin bezels 0.99 χιλιοστών. Αυτονομία: Μπαταρία 7.000mAh (Xiaomi 18 Pro) και 8.500mAh (Xiaomi 18 Pro Max).

Μπαταρία 7.000mAh (Xiaomi 18 Pro) και 8.500mAh (Xiaomi 18 Pro Max). Κάμερα: Τριπλή διάταξη φακών Leica με βασικό αισθητήρα 200MP και περισκοπικό τηλεφακό (periscope) ανάλυσης 200MP.

Τριπλή διάταξη φακών Leica με βασικό αισθητήρα 200MP και περισκοπικό τηλεφακό (periscope) ανάλυσης 200MP. Επεξεργαστής: SoC κατασκευασμένο με λιθογραφία 2nm, στοχεύοντας στην κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα της αγοράς.

SoC κατασκευασμένο με λιθογραφία 2nm, στοχεύοντας στην κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα της αγοράς. Λογισμικό: HyperOS 4 με βαθιά ενσωμάτωση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Η Xiaomi αποφάσισε να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών μέσω της ίδιας της οθόνης, ενσωματώνοντας μια τεχνολογία hardware-level privacy η οποία ακολουθεί και εξελίσσει τη σχεδιαστική φιλοσοφία που είδαμε πρόσφατα σε μεγάλους ανταγωνιστές, όπως το Samsung Galaxy S26 Ultra. Το νέο M11 luminescent panel προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας που αγγίζει το 20% σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά πάνελ, ενώ ταυτόχρονα καταφέρνει να παραμένει πιο αποδοτικό στη διαχείριση πόρων ακόμα και από τις παραδοσιακές οθόνες ανάλυσης 2K. Το εντυπωσιακό νούμερο των 4.000 nits μέγιστης φωτεινότητας καθιστά την ανάγνωση περιεχομένου κάτω από τον μεσημεριανό ελληνικό ήλιο εξαιρετικά εύκολη υπόθεση, διατηρώντας το οπτικό προφίλ της συσκευής απολύτως απροβλημάτιστο χάρη στα μηδαμινά πλαίσια των 0.99 χιλιοστών που μεγιστοποιούν την ωφέλιμη επιφάνεια προβολής.

Οι σχεδιαστές επέλεξαν τρεις κλασικές και ταυτόχρονα διαχρονικές αποχρώσεις για το αρχικό λανσάρισμα, περιλαμβάνοντας το αυστηρό Black, το καθαρό White και το εντυπωσιακό Galaxy Blue, αποσκοπώντας στη δημιουργία μιας αισθητικά άρτιας κατασκευής που θα ικανοποιήσει τα premium γούστα των καταναλωτών. Επιπλέον, το υλικό κατασκευής στο πίσω μέρος έχει δεχθεί ειδική επίστρωση ώστε να απωθεί τις δαχτυλιές, διατηρώντας την πολυτελή εμφάνιση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Τι προσφέρει το αναβαθμισμένο σύστημα κάμερας Leica και η νέα αρχιτεκτονική μπαταρίας;

Το Xiaomi 18 Pro Max διαθέτει μια πρωτοφανή για την κατηγορία μπαταρία 8.500mAh, ενώ το απλό Pro ενσωματώνει μπαταρία 7.000mAh, εξασφαλίζοντας πολυήμερη αυτονομία χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση. Το τριπλό σύστημα κάμερας, σχεδιασμένο σε άμεση συνεργασία με τη Leica, περιλαμβάνει έναν κύριο αισθητήρα 200MP και έναν υπερσύγχρονο periscope τηλεφακό 200MP για απαράμιλλο επίπεδο οπτικού ζουμ.

Εστιάζοντας στον καίριο τομέα της ενεργειακής διαχείρισης, παρατηρούμε πως η χωρητικότητα των μπαταριών έχει αυξηθεί κατακόρυφα, προκειμένου να εξυπηρετήσει με άνεση τις τεράστιες απαιτήσεις που δημιουργεί ο πανίσχυρος επεξεργαστής των 2nm και το πολυεπίπεδο λογισμικό HyperOS 4. Η προσθήκη της μπαταρίας των 7.000mAh στο βασικό Pro μοντέλο αποτελεί ένα τεράστιο πλεονέκτημα για τον power-user που επιθυμεί αντοχή σε εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες πολύωρου gaming ή συνεχόμενης εγγραφής 8K βίντεο, ενώ το Pro Max με τα εντυπωσιακά 8.500mAh καταρρίπτει κυριολεκτικά κάθε προηγούμενο ρεκόρ στην κατηγορία των premium ναυαρχίδων. Στον φωτογραφικό τομέα, η βαθιά και συνεχιζόμενη συνεργασία με τη γερμανική Leica εξασφαλίζει ότι το εξαιρετικό hardware θα υποστηρίζεται από υπερσύγχρονους αλγορίθμους επεξεργασίας εικόνας, με τον κολοσσιαίο κύριο αισθητήρα των 200MP να αναλαμβάνει το δύσκολο έργο της αποτύπωσης λεπτομερειών σε ακραίες συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Παράλληλα, ο περισκοπικός τηλεφακός ανάλυσης 200MP ανοίγει εντελώς νέους δρόμους στη φωτογράφιση πορτρέτων και στην καταγραφή απομακρυσμένων θεμάτων, διατηρώντας τα επίπεδα οπτικού θορύβου σε εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά ανεξαρτήτως της φυσικής απόστασης του αντικειμένου από τον φακό.

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα τεχνολογική προσθήκη εντοπίζεται στην αναβαθμισμένη δευτερεύουσα οθόνη η οποία φιλοξενείται στην πλάτη της συσκευής, για την οποία οι τελικοί χρήστες θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να αναπτύξουν προσαρμοσμένες μικροεφαρμογές χρησιμοποιώντας γενετικά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης απευθείας μέσα από το ανανεωμένο περιβάλλον του HyperOS 4. Η δυνατότητα δημιουργίας "on-the-fly" widgets από την AI προσδίδει στο πίσω panel έναν λειτουργικό χαρακτήρα που ξεπερνά τις απλές ειδοποιήσεις, επιτρέποντας δυναμικές απεικονίσεις και διαδραστικούς ελέγχους.

Θα κάνουμε υπομονή μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου για όλα τα επίσημα χαρακτηριστικά, τη διαθεσιμότητα στην Ευρώπη και φυσικά, τις τιμές.