Επιστρέφει ο Geralt: Ανακοινώθηκε επίσημα νέο βιβλίο The Witcher

Σύνοψη

Ο δημιουργός του σύμπαντος του The Witcher, Andrzej Sapkowski, επιβεβαίωσε την ανάπτυξη ενός νέου βιβλίου με πρωταγωνιστή τον Geralt of Rivia.

Η συγγραφική διαδικασία προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2027, με την πολωνική έκδοση να αναμένεται την ίδια περίοδο ή στις αρχές του 2028.

Το νέο έργο δεν θα εστιάζει σε άλλους χαρακτήρες όπως η Yennefer, διατηρώντας τον κεντρικό Witcher στον πυρήνα της αφήγησης.

Η διεθνής κυκλοφορία του βιβλίου, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής αγοράς, υπολογίζεται περίπου ένα χρόνο μετά την αρχική πολωνική διάθεση.

Οι δηλώσεις του συγγραφέα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω εξερεύνηση των νεανικών χρόνων του Geralt μέσω νέων διηγημάτων ή prequels.

Το επόμενο βιβλίο στο σύμπαν του The Witcher από τον Andrzej Sapkowski αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2027, σύμφωνα με την επίσημη επιβεβαίωση του ίδιου του συγγραφέα κατά τη διάρκεια πρόσφατου συνεδρίου στην Πολωνία. Η έκδοση στην πολωνική γλώσσα υπολογίζεται για τα τέλη του 2027 ή τις αρχές του 2028, ενώ οι διεθνείς μεταφράσεις, καθώς και η ελληνική έκδοση, θα ακολουθήσουν παραδοσιακά με διαφορά περίπου δώδεκα μηνών.

Ο δημιουργός του ξεκαθάρισε απόλυτα πως δεν προτίθεται να γράψει έργα που να επικεντρώνονται αποκλειστικά σε άλλους χαρακτήρες της μυθολογίας του. Η Yennefer of Vengerberg, η Ciri και ο Dandelion θα συνεχίσουν προφανώς να παίζουν τους κρίσιμους υποστηρικτικούς τους ρόλους, ωστόσο, ο κεντρικός πυρήνας της πλοκής παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένος με τον Geralt of Rivia. Αυτή η σταθερή προσήλωση επιβεβαιώνει την πεποίθηση του Sapkowski ότι ο μεταλλαγμένος κυνηγός τεράτων αποτελεί τον πλέον κατάλληλο φακό μέσα από τον οποίο μπορεί να αναλυθεί η ηθική πολυπλοκότητα της Ηπείρου, προσφέροντας παράλληλα αστείρευτες αφηγηματικές ευκαιρίες για την περαιτέρω ανάπτυξη της προσωπικότητας του.

Το πρόσφατο παρελθόν του franchise, με την κυκλοφορία του The Witcher: Crossroads of Ravens το 2025, άνοιξε το δρόμο για την εξερεύνηση των νεανικών χρόνων του πρωταγωνιστή. Το prequel εκείνο εστίασε στην πρώτη μεγάλη περιπέτεια του νεαρού Geralt ως ενεργού Witcher, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι ο χαρακτήρας βρίσκεται ήδη στη μέση ηλικία κατά τη διάρκεια των βασικών μυθιστορημάτων και των γνωστών συλλογών διηγημάτων. Υπάρχουν πρακτικά δεκαετίες ανεξερεύνητης δράσης, ηθικών διλημμάτων και συγκρούσεων με τέρατα που δεν έχουν καταγραφεί ποτέ στο χαρτί. Ο συγγραφέας αναγνωρίζει πλήρως αυτή την αφηγηματική ευρυχωρία,δηλώνοντας χαρακτηριστικά σε πρόσφατη συνέντευξή του πως δεν υπάρχουν όρια όσον αφορά την εμβάθυνση στα διαμορφωτικά χρόνια του πρωταγωνιστή.

Πέρα από τα ολοκληρωμένα μυθιστορήματα, η επιστροφή στις ρίζες του franchise φαντάζει εξίσου πιθανή, δεδομένου ότι το The Witcher ξεκίνησε την πορεία του μέσα από αυτοτελή διηγήματα πριν την έκδοση του Blood of Elves. Ο Sapkowski εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να επιστρέψει σε αυτή τη μικρότερη, αλλά εξαιρετικά απαιτητική φόρμα γραφής. Ο ίδιος παραδέχεται άλλωστε ότι η δημιουργία ενός άρτιου διηγήματος αποτελεί μια ιδιαίτερα περίπλοκη διαδικασία, συχνά πιο δύσκολη από τη συγγραφή ενός εκτενούς μυθιστορήματος, εξαιτίας της ανάγκης για συμπύκνωση νοημάτων και άμεση ανάπτυξη χαρακτήρων μέσα σε περιορισμένο αριθμό σελίδων. Η πρόθεση αυτή καταδεικνύει την αφοσίωσή του στην ποιοτική αφήγηση και την άρνησή του να επαναπαυθεί στην τεράστια εμπορική επιτυχία που του εξασφάλισαν οι τηλεοπτικές μεταφορές και οι βιντεοπαιχνιδικές διασκευές των έργων του.

Με τους fans να αναμένουν την ενδεχόμενη κυκλοφορία του The Witcher 4 από την CD Projekt RED γύρω στο 2028, παράλληλα με τις αναβαθμισμένες εκδόσεις προηγούμενων τίτλων και τα επερχόμενα expansions, η διετία 2027-2028 διαμορφώνεται ως μια εξαιρετικά κομβική περίοδος για ολόκληρο το οικοσύστημα του franchise. Η ταυτόχρονη εμφάνιση ενός νέου βιβλίου και του επόμενου μεγάλου κεφαλαίου στη σειρά των video games υπόσχεται να εκτοξεύσει εκ νέου το ενδιαφέρον του κοινού.