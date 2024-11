Επιτέλους: Το PlayStation Portal άρχισε να υποστηρίζει cloud streaming παιχνιδιών

Η τελευταία ενημέρωση λογισμικού του PlayStation Portal συμπεριλαμβάνει περιορισμένη λειτουργία streaming στο cloud, επιτρέποντας στους χρήστες να παίζουν παιχνίδια του PlayStation 5 στη φορητή συσκευή χωρίς να χρειάζονται την πραγματική κονσόλα.

Προς το παρόν, η beta του cloud streaming στο PlayStation Portal είναι αποκλειστικά διαθέσιμη για τους συνδρομητές του PlayStation Plus Premium και επεκτείνεται μόνο στα περίπου 150 παιχνίδια PlayStation 5 που υπάρχουν ήδη στον κατάλογο παιχνιδιών του PlayStation Plus. Το σχετικό blog post της Sony αναφέρει συγκεκριμένα τα Dave the Diver, Ghost of Tsushima, Spider-Man: Miles Morales, Monster Hunter Rise και Ratchet & Clank: Rift Apart, αλλά και άλλα παιχνίδια υψηλού προφίλ όπως τα Animal Well, Death Stranding, Demon's Souls, Disco Elysium και Humanity θα πρέπει επίσης να είναι playable.

Το streaming στο PlayStation Portal φτάνει στο μέγιστο σε ανάλυση 1080p και 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο, αν και ο αντιπρόεδρος διαχείρισης προϊόντων της Sony, Hiromi Wakai, συνιστά ταχύτητες Internet τουλάχιστον 13 Mbps για την επίτευξη αυτής της ποιότητας απεικόνισης.

«Καθώς βρισκόμαστε στα αρχικά στάδια των δημόσιων δοκιμών του cloud streaming στο PlayStation Portal, ορισμένες λειτουργίες δεν θα είναι διαθέσιμες, όπως το Game Trials, το streaming παιχνιδιών που αγοράστηκαν από το PlayStation Store, οι λειτουργίες του συστήματος όπως η φωνητική συνομιλία Party και οι προσκλήσεις παιχνιδιών για επιλεγμένα παιχνίδια, το κουμπί Create, ο τρισδιάστατος ήχος και το in-game commerce», έγραψε ο Wakai.

Οι συνδρομητές του PlayStation Plus έχουν τη δυνατότητα να streamάρουν παιχνίδια PlayStation στον υπολογιστή από την ενημέρωση της υπηρεσίας το 2022, αλλά βλέποντας ότι μόνο τα χειριστήρια DualShock 4 συνεχίζουν να υποστηρίζονται, δεν φαίνεται ότι η λειτουργία αυτή βρίσκεται ψηλά στη λίστα προτεραιοτήτων της Sony.

