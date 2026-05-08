Έρευνα: Μόλις 10 λεπτά χρήσης AI αρκούν για να μειώσουν την κριτική σκέψη και την επιμονή

Σύνοψη

Μόλις 10 λεπτά αλληλεπίδρασης με ένα AI chatbot μπορούν να μειώσουν δραματικά την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

Έρευνα των πανεπιστημίων CMU, MIT, Οξφόρδης και UCLA καταγράφει πτώση 20% στα ποσοστά επιτυχίας αυτόνομης εργασίας μετά τη χρήση AI.

Οι χρήστες που βασίζονται στο AI εμφανίζουν διπλάσιο ποσοστό εγκατάλειψης (παραίτησης) όταν καλούνται να λύσουν ένα πρόβλημα χωρίς ψηφιακή βοήθεια.

Το αρνητικό φαινόμενο εντοπίζεται αποκλειστικά στους χρήστες που ζητούν έτοιμες απαντήσεις και όχι σε όσους χρησιμοποιούν το AI για απλές υποδείξεις (hints).

Η ραγδαία εξάπλωση των παραγωγικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την επίλυση προβλημάτων. Εργαλεία όπως το ChatGPT της OpenAI και το Gemini της Google προσφέρουν άμεσες απαντήσεις σε πολύπλοκα ερωτήματα, αυξάνοντας θεωρητικά την παραγωγικότητα των χρηστών. Ωστόσο, μια νέα, εκτενής ακαδημαϊκή έρευνα που διεξήχθη από ερευνητές των πανεπιστημίων Carnegie Mellon (CMU), MIT, Οξφόρδης και UCLA, φέρνει στο φως τις σοβαρές επιπτώσεις της συνεχούς χρήσης αυτών των συστημάτων στην ανθρώπινη γνωστική ικανότητα.

Τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα: η αλληλεπίδραση με ένα AI chatbot για ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αρκεί για να μειώσει δραματικά την επιμονή και την ικανότητα αυτόνομης σκέψης του χρήστη. Το φαινόμενο αυτό, γνωστό στη βιβλιογραφία ως γνωστική εκφόρτωση, αναδεικνύει έναν σοβαρό λειτουργικό κίνδυνο. Όταν οι χρήστες αναθέτουν την κριτική ανάλυση στις μηχανές, η επιστροφή στην αυτόνομη εργασία καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής.

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει την κριτική σκέψη

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (όπως το GPT-5) για μόλις 10 λεπτά προκαλεί απότομη πτώση στην αναλυτική ικανότητα. Οι χρήστες που βασίζονται στο AI για άμεσες λύσεις παρουσιάζουν 20% χαμηλότερο ποσοστό επιτυχίας και διπλάσιο ποσοστό εγκατάλειψης της προσπάθειας όταν καλούνται να λύσουν νέα προβλήματα χωρίς ψηφιακή βοήθεια.

Η μεθοδολογία: Πειράματα σε μαθηματικά και κατανόηση κειμένου

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τη Grace Liu από το πανεπιστήμιο CMU, σχεδίασε τρία διαφορετικά πειράματα με συμμετοχή εκατοντάδων ατόμων (N = 354, 667, 201) για να μετρήσει αντικειμενικά αυτή την πτώση απόδοσης. Στο πρώτο πείραμα, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα κλήθηκε να λύσει ασκήσεις κλασματικών εξισώσεων χρησιμοποιώντας έναν AI βοηθό ενσωματωμένο στο περιβάλλον εργασίας. Η δεύτερη ομάδα εργάστηκε αποκλειστικά αυτόνομα.

Στο αρχικό στάδιο, η ομάδα που χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη σημείωσε, όπως ήταν αναμενόμενο, υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας. Η κρίσιμη αλλαγή καταγράφηκε όταν η ερευνητική ομάδα απενεργοποίησε το AI χωρίς καμία προειδοποίηση στις τρεις τελευταίες ερωτήσεις της δοκιμασίας. Εκεί, η ομάδα που είχε συνηθίσει τη ψηφιακή συνδρομή κατέρρευσε. Το ποσοστό επιτυχίας έπεσε στο 57%, έναντι 73% της ομάδας ελέγχου. Ακόμη πιο ανησυχητικό κρίνεται το γεγονός ότι το ποσοστό εγκατάλειψης σχεδόν διπλασιάστηκε (20% έναντι 11%). Οι χρήστες απλώς παραιτούνταν όταν δεν είχαν πλέον άμεση πρόσβαση στη λύση.

Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώθηκαν πλήρως και στο τρίτο πείραμα της έρευνας, το οποίο βασίστηκε σε ασκήσεις κατανόησης κειμένου επιπέδου SAT. Η κατανόηση κειμένου απαιτεί θεμελιωδώς διαφορετικές γνωστικές δεξιότητες από τα μαθηματικά, εστιάζοντας στην κατασκευή νοητικών μοντέλων. Η αφαίρεση του AI οδήγησε ξανά σε κάθετη πτώση των σωστών απαντήσεων (76% έναντι 89%) και σε μια στατιστικά σημαντική αύξηση των αναπάντητων ερωτημάτων.

Η διαφορά μεταξύ «έτοιμης λύσης» και «καθοδήγησης»

Μια προσεκτική ανάλυση των συνηθειών χρήσης αποκάλυψε ότι δεν ευθύνεται η ίδια η τεχνολογία για τη γνωστική καθίζηση, αλλά η μέθοδος αλληλεπίδρασης. Το 61% των συμμετεχόντων επέλεξε να ζητήσει απευθείας την τελική απάντηση από το AI. Αυτοί ακριβώς οι χρήστες κατέγραψαν τη μεγαλύτερη γνωστική πτώση. Αντιθέτως, οι συμμετέχοντες που χρησιμοποίησαν το σύστημα αποκλειστικά για να ζητήσουν υποδείξεις ή διευκρινίσεις όρων, διατήρησαν την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων στα ίδια ακριβώς επίπεδα με την ομάδα ελέγχου, χωρίς να εμφανίσουν μειωμένη επιμονή.

Τα συγκεκριμένα δεδομένα έρχονται να επιβεβαιώσουν αντίστοιχη παλαιότερη έρευνα της Microsoft. Η τελευταία είχε διαπιστώσει ότι οι εργαζόμενοι που βασίζονται υπερβολικά στους αλγορίθμους, αποδίδουν δραματικά χειρότερα όταν απαιτείται να εργαστούν μόνοι τους. Παρόμοια συμπεράσματα προέκυψαν και από ιατρική μελέτη στην Πολωνία, όπου καταγράφηκε πως ενώ οι γιατροί εντοπίζουν καλύτερα τους κινδύνους καρκίνου με τη συνδρομή AI, η διαγνωστική τους ακρίβεια πέφτει κάτω από τον γενικό μέσο όρο όταν το λογισμικό τεθεί εκτός λειτουργίας.

Τι σημαίνει αυτό για την εργασία και την εκπαίδευση

Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν άμεσο αντίκτυπο στην εργασιακή και εκπαιδευτική πραγματικότητα, όπου η ενσωμάτωση του AI προχωρά με ταχείς ρυθμούς. Εργαλεία όπως το ChatGPT χρησιμοποιούνται ήδη μαζικά από φοιτητές, αλλά και σε τοπικά εταιρικά περιβάλλοντα, τις περισσότερες φορές χωρίς την ύπαρξη σαφών κατευθυντήριων γραμμών. Η πρακτική του "copy-paste" απαντήσεων για ακαδημαϊκές εργασίες ή για τη συγγραφή αναφορών δημιουργεί σταδιακά μια γενιά επαγγελματιών που στερείται θεμελιωδών δεξιοτήτων αυτενέργειας και αντοχής σε νοητικά απαιτητικές συνθήκες.

Για τις επιχειρήσεις που επενδύουν σε enterprise λύσεις AI (όπου τα μηνιαία κόστη συνδρομής ανέρχονται στα 20€ με 30€ ανά θέση εργασίας για εργαλεία όπως το ChatGPT ή το Gemini Advanced), τα ευρήματα αποτελούν προειδοποίηση. Η παραγωγικότητα ενδέχεται να καταγράφεται αυξημένη στα βραχυπρόθεσμα reports, ωστόσο η μακροπρόθεσμη ζημιά στην καινοτομία και την ικανότητα επίλυσης κρίσεων μπορεί να αποβεί μοιραία. Το ζητούμενο δεν είναι η απόρριψη της τεχνολογίας, αλλά η αυστηρή εκπαίδευση του προσωπικού ώστε να μεταχειρίζεται το AI ως σύμβουλο στρατηγικής και όχι ως εξωτερικό εργολάβο σκέψης.

