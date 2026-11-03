Έρευνα τουΠενταγώνου για παραβίαση καταψυκτών και σε στρατόπεδα των ΗΠΑ

Σύνοψη

Το αμερικανικό Πεντάγωνο αντιμετωπίζει τις ανεξήγητες δυσλειτουργίες συστημάτων ψύξης σε τουλάχιστον έξι στρατιωτικές βάσεις ως ενορχηστρωμένη κυβερνοεπίθεση.

Οι αμερικανικές αρχές βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τις γαλλικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, εξετάζοντας τις ομοιότητες με μια αντίστοιχη επίθεση που έπληξε 350 γαλλικά σούπερ μάρκετ.

Οι επιτιθέμενοι δεν απενεργοποιούν απλώς τα συστήματα, αλλά ανεβάζουν σκόπιμα τη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας την πλήρη αλλοίωση των τροφίμων και αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Βασική αιτία του προβλήματος αποτελεί η σύνδεση βιομηχανικών ελεγκτών θερμοκρασίας στο διαδίκτυο χωρίς την εγκατάσταση σύγχρονων πρωτοκόλλων ασφαλείας, αφήνοντας εκτεθειμένες συσκευές με παρωχημένο υλικολογισμικό.

Οι υποδομές εφοδιασμού και συντήρησης τροφίμων αναδεικνύονται στο νέο πεδίο δράσης των κυβερνοεγκληματιών, καθώς το αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαιώνει τη διενέργεια έρευνας για μια σειρά ανεξήγητων περιστατικών δυσλειτουργίας σε συστήματα ψύξης στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Τα περιστατικά καταγράφηκαν αρχικά στα τέλη Αυγούστου και οδήγησαν στην καταστροφή τεράστιων ποσοτήτων προμηθειών σε τουλάχιστον έξι αμερικανικές βάσεις, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Διοίκησης Κυβερνοχώρου των ΗΠΑ. Το ζήτημα έχει λάβει διεθνείς διαστάσεις μέσω της στενής συνεργασίας των αμερικανικών αρχών με τις αντίστοιχες γαλλικές υπηρεσίες, ύστερα από μια εξαιρετικά παρόμοια και καταστροφική επίθεση που παρέλυσε εκατοντάδες σημεία λιανικής πώλησης τροφίμων στην Ευρώπη νωρίτερα τον Οκτώβριο.

Η μεθοδολογία των επιθέσεων αποκαλύπτει μια βαθιά κατανόηση της λειτουργίας των βιομηχανικών συστημάτων ελέγχου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν διαρρεύσει, οι χάκερ δεν αρκέστηκαν στην απλή διακοπή της παροχής ρεύματος ή στην αποσύνδεση των μονάδων από το δίκτυο, αλλά προχώρησαν στην απομακρυσμένη παραβίαση των ελεγκτών θερμοκρασίας. Με την ανάληψη του ελέγχου, ενεργοποίησαν σκόπιμα τις λειτουργίες απόψυξης και ανέβασαν ραγδαία τα επίπεδα θερμότητας κατά τη διάρκεια της νύχτας, διασφαλίζοντας ότι το προσωπικό των βάσεων θα βρεθεί το επόμενο πρωί μπροστά σε τόνους αλλοιωμένων και λιωμένων τροφίμων. Το στρατόπεδο Fort Huachuca στην Αριζόνα επιβεβαίωσε δημόσια τη ζημιά, περιγράφοντας πώς οι μονάδες ψύξης εισήλθαν απροσδόκητα σε λειτουργία θέρμανσης καταστρέφοντας το σύνολο του περιεχομένου τους.

Η σοβαρότητα της κατάστασης μεγεθύνεται από την παράλληλη διερεύνηση των περιστατικών στην Ευρώπη, όπου εμπορικοί καταψύκτες σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ υπέστησαν ακριβώς την ίδια μορφή δολιοφθοράς. Η κλίμακα του χτυπήματος υπήρξε πρωτοφανής, καθώς οι θερμοκρασίες στο εσωτερικό των ψυγείων αυξήθηκαν σε τέτοιο βαθμό που ορισμένες μονάδες τυλίχθηκαν στις φλόγες, δημιουργώντας άμεσο κίνδυνο για τις εγκαταστάσεις και το προσωπικό. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για οικονομική ζημία που ενδέχεται να αγγίξει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, αναδεικνύοντας τις τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις που επιφέρει η αδυναμία προστασίας των υποδομών αποθήκευσης τροφίμων.

Οι ειδικοί στον τομέα της κυβερνοασφάλειας εστιάζουν την προσοχή τους στον βιομηχανικό εξοπλισμό που διαχειρίζεται αυτές τις κρίσιμες λειτουργίες. Πολλές από τις εγκαταστάσεις που δέχθηκαν επίθεση χρησιμοποιούσαν ελεγκτές θερμοκρασίας που αρχικά είχαν σχεδιαστεί για να λειτουργούν απομονωμένα, απαιτώντας τη φυσική παρουσία τεχνικού για την οποιαδήποτε ρύθμιση ή επισκευή. Ωστόσο, η ανάγκη για κεντρική διαχείριση και απομακρυσμένη παρακολούθηση οδήγησε στη σύνδεση αυτών των συσκευών στο διαδίκτυο, χωρίς να έχει προηγηθεί η απαραίτητη αναβάθμιση των πρωτοκόλλων ασφαλείας. Η δανέζικη εταιρεία Danfoss, οι ελεγκτές της οποίας βρίσκονταν εγκατεστημένοι σε πολλές από τις πληγείσες γαλλικές μονάδες, επισήμανε ότι ένας σημαντικός αριθμός συσκευών λειτουργούσε με παρωχημένο firmware, αφήνοντας ορθάνοιχτες «κερκόπορτες» για την εύκολη διείσδυση κακόβουλων παραγόντων.

Η ευπάθεια των συστημάτων ψύξης δεν αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο, παρότι η ταυτόχρονη στόχευση στρατιωτικών και εμπορικών εγκαταστάσεων αυξάνει δραματικά το επίπεδο συναγερμού. Ήδη από το 2022, εταιρείες κυβερνοασφάλειας είχαν καταγράψει επιθέσεις σε σούπερ μάρκετ της Ρωσίας και του Ισραήλ, οι οποίες εκμεταλλεύτηκαν παλαιότερες εκδόσεις λογισμικού ελέγχου ψυχρής αποθήκευσης. Ακόμη πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δίωξη μιας εγκληματικής ομάδας το 2024, η οποία είχε καταφέρει να παραλύσει τα συστήματα ψύξης σε μια μονάδα επεξεργασίας κρέατος στο Λος Άντζελες, καταστρέφοντας τεράστιες ποσότητες προϊόντων και προκαλώντας ασφυξία στην τοπική αλυσίδα τροφοδοσίας.

Η Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Ασφάλεια των Τροφίμων (Global Food Safety Initiative) έχει εκδώσει αυστηρές προειδοποιήσεις προς τους επαγγελματίες του κλάδου, υπογραμμίζοντας ότι ένα παραβιασμένο σύστημα ψύξης εγκυμονεί ακριβώς τους ίδιους κινδύνους με έναν σπασμένο αγωγό υδροδότησης ή ένα κατεστραμμένο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Η μετάβαση προς το Internet of Things (IoT) στον βιομηχανικό τομέα απαιτεί την άμεση ενοποίηση των τμημάτων τεχνολογίας πληροφορικής (IT) με τα τμήματα επιχειρησιακής τεχνολογίας (OT), προκειμένου να αποτραπεί η έκθεση κρίσιμων υποδομών σε αυτοματοποιημένα εργαλεία σάρωσης ευπαθειών που χρησιμοποιούν οι χάκερ για να εντοπίζουν εκτεθειμένους ελεγκτές.

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ προσεγγίζει πλέον τη διασφάλιση των εφοδιαστικών του αλυσίδων ως ζήτημα υψίστης εθνικής ασφάλειας, αναγνωρίζοντας ότι η δυνατότητα ενός απομακρυσμένου επιτιθέμενου να καταστρέψει τα αποθέματα τροφίμων μιας στρατιωτικής βάσης συνιστά μια ασύμμετρη απειλή που δεν απαιτεί φυσική παρουσία.