Γιατί σας καλούν στο τηλέφωνο και δεν μιλάνε; Ο πραγματικός κίνδυνος

Σύνοψη

Οι σιωπηλές κλήσεις προέρχονται κυρίως από αυτοματοποιημένα συστήματα (predictive dialers) που ελέγχουν αν ένας αριθμός είναι ενεργός, μεταφέροντας τις πληροφορίες σε τηλεφωνικά κέντρα.

Προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης καταγράφουν την πρώτη λέξη του χρήστη για να προσδιορίσουν χαρακτηριστικά όπως η ηλικία, το φύλο, η προφορά και η γεωγραφική περιοχή.

Ακόμα και ένα πολύ μικρό δείγμα ηχογραφημένης ομιλίας αρκεί πλέον για τη σύνθεση ρεαλιστικών φωνητικών deepfakes, τα οποία χρησιμοποιούνται για οικονομική εξαπάτηση ή κλοπή κωδικών.

Η Kaspersky συστήνει να μην απαντάτε ποτέ σε άγνωστους αριθμούς, να μην μιλάτε πρώτοι όταν απαντάτε και να εκδώσετε έναν δεύτερο τηλεφωνικό αριθμό για τις καθημερινές σας ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Το τηλέφωνο σας χτυπάει απροσδόκητα, αποφασίζετε να απαντήσετε, αλλά στην άλλη άκρη της γραμμής κυριαρχεί η απόλυτη σιωπή. Κανένας ήχος αναπνοής, καμία κίνηση, παρά μόνο ένα κενό που διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα προτού η σύνδεση τερματιστεί απότομα. Όσοι δεν έχουν ενεργοποιήσει αυστηρά φίλτρα αποκλεισμού ανεπιθύμητων κλήσεων μέσω του παρόχου τους ή μέσω τρίτων εφαρμογών, βιώνουν αυτό το φαινόμενο σε καθημερινή βάση. Η πρώτη αντίδραση συχνά περιορίζεται στον εκνευρισμό για τον χαμένο χρόνο, ωστόσο η πραγματικότητα αποκαλύπτει μια πολύ πιο σύνθετη και δυνητικά επικίνδυνη διαδικασία η οποία εξελίσσεται αθόρυβα στο παρασκήνιο. Η Kaspersky, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της στην προστασία δισεκατομμυρίων συσκευών παγκοσμίως, φέρνει στο φως τις αόρατες ψηφιακές απειλές που κρύβονται πίσω από αυτές τις σιωπηλές επαφές, εξηγώντας διεξοδικά τον ρόλο που διαδραματίζει πλέον η τεχνητή νοημοσύνη.

Η απουσία ομιλίας δεν συνεπάγεται πάντοτε κακόβουλη πρόθεση, καθώς πολλές κλήσεις αποτυγχάνουν λόγω απλών τεχνικών σφαλμάτων. Ένα συχνό φαινόμενο αφορά την κατά λάθος απενεργοποίηση του μικροφώνου από τον καλούντα, ο οποίος μπορεί να ακουμπήσει την οθόνη του κινητού του κατά τη διάρκεια της κλήσης. Επιπρόσθετα, η αυτόματη σύνδεση της συσκευής με περιφερειακά αξεσουάρ, όπως ασύρματα ακουστικά, έξυπνα ηχεία ή συστήματα ψυχαγωγίας αυτοκινήτου, συχνά οδηγεί σε απώλεια μετάδοσης του ήχου, αφήνοντας τον καλούντα με την ψευδαίσθηση ότι διεξάγει κανονικά μια συνομιλία ενώ η φωνή του δεν φτάνει ποτέ στον παραλήπτη. Ακόμα, προβλήματα κάλυψης δικτύου κινητής τηλεφωνίας μπορούν να αποκόψουν την αμφίδρομη μετάδοση δεδομένων φωνής.

Όταν όμως η κλήση προέρχεται από άγνωστο ή κρυφό αριθμό, οι πιθανότητες για τη συμμετοχή αυτοματοποιημένων συστημάτων αυξάνονται δραματικά. Νόμιμα τηλεφωνικά κέντρα χρησιμοποιούν αλγόριθμους προώθησης, οι οποίοι πραγματοποιούν κλήσεις με ρυθμό ταχύτερο από αυτόν που μπορούν να εξυπηρετήσουν οι διαθέσιμοι εκπρόσωποι πωλήσεων. Κατά συνέπεια, ο χρήστης απαντά και αναμένει σε κατάσταση σιωπής μέχρι να ελευθερωθεί ο επόμενος διαθέσιμος υπάλληλος, δημιουργώντας αυτή τη χαρακτηριστική παύση.

Περνώντας στο πιο σκοτεινό τμήμα του φαινομένου, η σιωπή χρησιμοποιείται ως εργαλείο αναγνώρισης από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης τα οποία σαρώνουν τεράστιες βάσεις δεδομένων για να επιβεβαιώσουν ποιοι αριθμοί παραμένουν ενεργοί. Η διαδικασία δεν σταματά στην απλή επιβεβαίωση της σύνδεσης, αφού το ρομποτικό σύστημα περιμένει υπομονετικά να ακούσει την πρώτη σας αντίδραση. Απαντώντας με ένα μηχανικό «Παρακαλώ;» ή «Ναι;», παρέχετε ένα πλούσιο δείγμα δεδομένων το οποίο η τεχνητή νοημοσύνη επεξεργάζεται ακαριαία για να εξάγει συμπεράσματα. Τα σύγχρονα μοντέλα μηχανικής μάθησης αναλύουν τη χροιά της φωνής, τον τόνο, την ταχύτητα απόκρισης και την προφορά, κατηγοριοποιώντας τον χρήστη με βάση την κατά προσέγγιση ηλικία, το φύλο και τη γεωγραφική του περιοχή. Οι απατεώνες, συλλέγοντας αυτές τις πληροφορίες, προσαρμόζουν τις μεθόδους κοινωνικής μηχανικής ανάλογα με τα πολιτισμικά και ηλικιακά χαρακτηριστικά του θύματος, γνωρίζοντας ακριβώς ποια προσχήματα έχουν τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας σε κάθε δημογραφική ομάδα.

Ο απώτερος σκοπός πολλών σύγχρονων εγκληματικών οργανώσεων είναι η συλλογή καθαρών φωνητικών δειγμάτων. Παρόλο που μια μονολεκτική απάντηση δεν φαντάζει αρκετή, οι δράστες έχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν ηχογραφήσεις από πολλαπλές σιωπηλές κλήσεις για να χτίσουν ένα λεπτομερές προφίλ. Τα δεδομένα αυτά τροφοδοτούν λογισμικά παραγωγής φωνητικών deepfakes, τα οποία επιτρέπουν στους επιτήδειους να μιμηθούν τέλεια τη φωνή του θύματος. Χρησιμοποιώντας το παραποιημένο ηχητικό υλικό, επικοινωνούν με ηλικιωμένους συγγενείς, στενούς φίλους ή υφισταμένους στον εργασιακό χώρο, ζητώντας την άμεση μεταφορά χρημάτων λόγω υποτιθέμενης έκτακτης ανάγκης, ή απαιτώντας την αποκάλυψη ενός κωδικού επαλήθευσης δύο παραγόντων (2FA) για να παραβιάσουν τραπεζικούς λογαριασμούς. Η πειστικότητα αυτών των συνθετικών φωνών είναι τόσο μεγάλη που καθιστά εξαιρετικά δύσκολο για τον μέσο άνθρωπο να αντιληφθεί την απάτη.

Οι εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών αποτελούν άλλη μια πηγή τέτοιων κλήσεων, ελέγχοντας την ανταπόκριση των καταναλωτών προτού αναθέσουν την υπόθεση σε εκπρόσωπο. Σε πιο ακραίες αλλά υπαρκτές καταστάσεις, η επίμονη παρενόχληση μέσω σιωπηλών κλήσεων (stalking) λειτουργεί ως μηχανισμός ψυχολογικού εκφοβισμού, αποσκοπώντας στη δημιουργία συνεχούς άγχους και ανασφάλειας στον παραλήπτη, ο οποίος νιώθει ότι παρακολουθείται διαρκώς. Εάν διαπιστώσετε ότι απαντάτε τακτικά σε τέτοιες κλήσεις, οι απατεώνες καταγράφουν τις ώρες που είστε περισσότερο διαθέσιμοι, ρυθμίζοντας τις μελλοντικές τους επιθέσεις έτσι ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητες μιας επιτυχημένης εξαπάτησης.

Για την αποτελεσματική προστασία του κοινού, η Kaspersky προτείνει ένα αυστηρό πρωτόκολλο επικοινωνίας. Πρωταρχικός κανόνας αποτελεί η απόλυτη αποφυγή απάντησης σε κλήσεις που προέρχονται από άγνωστους αριθμούς ή από αριθμούς με απόκρυψη, αφού οι πραγματικοί ενδιαφερόμενοι μπορούν πάντα να αφήσουν ένα φωνητικό μήνυμα. Εξίσου σημαντικό είναι να μην καλείτε ποτέ πίσω έναν ύποπτο αριθμό που καταγράφηκε στις αναπάντητες κλήσεις, αποφεύγοντας έτσι ακραίες χρεώσεις από διεθνείς τηλεφωνικούς κόμβους αυξημένου κόστους. Εάν για οποιονδήποτε λόγο επιλέξετε να απαντήσετε, οφείλετε να περιμένετε να μιλήσει πρώτα ο καλών, διατηρώντας απόλυτη σιωπή. Μόλις αντιληφθείτε ακαθόριστους θορύβους ή πλήρη απουσία ήχου, πρέπει να τερματίσετε τη σύνδεση άμεσα και να προχωρήσετε στον μόνιμο αποκλεισμό του αριθμού μέσω των ενσωματωμένων ρυθμίσεων ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος της συσκευής σας.

Η διαχείριση της ψηφιακής ταυτότητας παίζει κρίσιμο ρόλο στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Η ανάρτηση του προσωπικού τηλεφωνικού αριθμού σε αναξιόπιστες ιστοσελίδες, φόρμες διαγωνισμών ή διαδικτυακές πλατφόρμες διευκολύνει το έργο των επιτήδειων που συλλέγουν δεδομένα. Η ιδανική προσέγγιση, όπως επισημαίνει η Kaspersky, περιλαμβάνει την έκδοση ενός ξεχωριστού, δευτερεύοντος τηλεφωνικού αριθμού αποκλειστικά για την παραλαβή δεμάτων, τις ηλεκτρονικές εγγραφές και τις διαδικτυακές συναλλαγές. Έτσι, διασφαλίζετε ότι ο κύριος τηλεφωνικός σας αριθμός παραμένει αυστηρά εντός του κύκλου της οικογένειας, των φίλων και των επαγγελματικών σας συνεργατών, μειώνοντας δραστικά την έκθεσή σας στα αυτοματοποιημένα συστήματα υποκλοπής και εξαπάτησης.