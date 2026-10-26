Η Σουηδία απαγορεύει τα ChatGPT και Claude λόγω κινδύνων διαρροής δεδομένων

Σύνοψη

Η κυβέρνηση της Σουηδίας προχώρησε στον άμεσο αποκλεισμό των εφαρμογών ChatGPT της OpenAI και Claude της Anthropic για τους κρατικούς αξιωματούχους στους χώρους εργασίας.

Η αυστηρή απόφαση πάρθηκε έπειτα από εσωτερικό έλεγχο που ανέδειξε κρίσιμους κινδύνους διαρροής ευαίσθητων κυβερνητικών πληροφοριών μέσω μη ρυθμισμένων πλατφορμών τεχνητής νοημοσύνης.

Ως αποκλειστική εναλλακτική λύση, το προσωπικό θα χρησιμοποιεί πλέον το Microsoft Copilot και μια ειδικά διαμορφωμένη, εσωτερική πλατφόρμα αυστηρών προδιαγραφών.

Ανάλογοι περιορισμοί έχουν ήδη επιβληθεί σε κρίσιμες υπηρεσίες, όπως η Σουηδική Φορολογική Υπηρεσία, εγείροντας συζητήσεις για την ευρύτερη πολιτική ψηφιακής ασφαλείας στην Ευρώπη και τις προεκτάσεις της για τον ελληνικό δημόσιο τομέα.

Η κυβέρνηση της Σουηδίας ανακοίνωσε τον πλήρη αποκλεισμό της χρήσης των εφαρμογών ChatGPT και Claude από τους κρατικούς αξιωματούχους, επικαλούμενη άμεσους και δυνητικά καταστροφικούς κινδύνους για την ασφάλεια των εθνικών πληροφοριών. Η απόφαση βασίζεται στην εγγενή αδυναμία των καταναλωτικών εκδόσεων αυτών των πλατφορμών να εγγυηθούν την απόλυτη στεγανότητα των δεδομένων που εισάγονται κατά τη διάρκεια των αναζητήσεων, καθιστώντας τα κρατικά μυστικά ευάλωτα σε ανεπανόρθωτες διαρροές προς τρίτους servers.

Σύμφωνα με τον Mikael Wettercrantz, Επικεφαλής Πληροφορικής (CIO) και Διευθυντή Ψηφιοποίησης της χώρας, η ανεξέλεγκτη χρήση υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης χωρίς την απαραίτητη κρατική συναίνεση και εποπτεία μπορεί να προκαλέσει ανυπολόγιστες συνέπειες για την ευρύτερη ασφάλεια των πληροφοριών του κράτους. Το θεμελιώδες πρόβλημα δεν εντοπίζεται στην ίδια την τεχνολογία αλλά στο μοντέλο διαχείρισης των δεδομένων από τις εταιρείες ανάπτυξης, καθώς οι πληροφορίες που τροφοδοτούν τα ανοιχτά μοντέλα συχνά αποθηκεύονται σε servers εκτός της ευρωπαϊκής δικαιοδοσίας ή χρησιμοποιούνται έμμεσα για την περαιτέρω εκπαίδευση των αλγορίθμων. Ένας λεπτομερής εσωτερικός έλεγχος που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα φέτος στη Σουηδική Υπηρεσία Μεταφορών έφερε στο φως πολυάριθμες περιπτώσεις κατά τις οποίες η προσέγγιση απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη χαρακτηρίστηκε άκρως προβληματική από τους αρμόδιους ελεγκτές.

Διαπιστώθηκε ότι αρκετοί υπάλληλοι, στην προσπάθεια τους να επιταχύνουν τις γραφειοκρατικές διεργασίες και να βελτιώσουν τον όγκο της παραγωγικότητάς τους, τροφοδοτούσαν τα εμπορικά AI εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης με εμπιστευτικά έγγραφα, στρατηγικά σχέδια μεταφορικών δικτύων και άλλες κρίσιμες υποδομικές πληροφορίες προκειμένου να λάβουν γρήγορες αναλύσεις, αγνοώντας παντελώς τις καθιερωμένες πολιτικές απορρήτου. Η έρευνα ανέδειξε έντονες ανησυχίες σχετικά με την απουσία ελέγχου πάνω σε αυτά τα συστήματα, δίνοντας τεράστια έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χειρίζονται ανυποψίαστα εργαλεία τα οποία ελέγχονται από πολυεθνικούς κολοσσούς.

Ο τρόπος χειρισμού των απαντήσεων που παράγονται δημιουργεί πρόσθετους πονοκεφάλους στις ρυθμιστικές αρχές, καθώς η ακρίβεια των πληροφοριών, η εγγενής προκατάληψη των μοντέλων και η αδιαφάνεια γύρω από την προέλευση των δεδομένων παραμένουν τεράστια αγκάθια. Για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, η κεντρική κυβέρνηση αποφάσισε να απαγορεύσει ρητά τις πλατφόρμες της OpenAI και της Anthropic, δίνοντας ωστόσο το πράσινο φως για τη χρήση λύσεων που συμμορφώνονται με τα αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα κυβερνοασφάλειας.

Το εγκεκριμένο πλαίσιο και η στροφή στο Microsoft Copilot

Προκειμένου να καλυφθεί το μεγάλο τεχνολογικό κενό που δημιουργείται από την καθολική απαγόρευση και για να διατηρηθεί αμείωτη η παραγωγικότητα του κρατικού μηχανισμού, η Σουηδία στρέφεται πλέον αποκλειστικά σε λύσεις που προσφέρουν εγγυήσεις επιπέδου Enterprise. Οι δημόσιοι υπάλληλοι επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούν μόνο κυβερνητικά εγκεκριμένα εργαλεία, με το Microsoft Copilot να αναδεικνύεται ως η βασική επιλογή χάρη στην πλήρη ενσωμάτωσή του στο επαγγελματικό οικοσύστημα της Microsoft και τις ισχυρές νομικές δεσμεύσεις της εταιρείας για τη διατήρηση των δεδομένων αυστηρά εντός των γεωγραφικών ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, ορισμένα επιλεγμένα μέλη του κυβερνητικού προσωπικού θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στα ChatGPT και Claude, ωστόσο αυτό θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω μιας ειδικά παραμετροποιημένης πλατφόρμας που έχει αναπτυχθεί εσωτερικά από τις σουηδικές αρχές με μοναδικό σκοπό να λειτουργεί ως ασφαλές firewall ανάμεσα στους κρατικούς λειτουργούς και τους εξωτερικούς servers.

Η επέκταση των περιορισμών και το πρόσφατο προηγούμενο του DeepSeek

Εκτός από την κεντρική κυβέρνηση, η Σουηδική Φορολογική Υπηρεσία και το Εθνικό Συμβούλιο Ιδρυματικής Φροντίδας εφάρμοσαν άμεσα αυστηρούς περιορισμούς στα μη εγκεκριμένα AI, ενώ είχε ήδη προηγηθεί αντίστοιχο μπλόκο στο κινεζικό DeepSeek για την αποτροπή πιθανής υποκλοπής κρατικών δεδομένων.

Σύμφωνα με επίσημες αναφορές από τον δημόσιο ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας, Sveriges Radio, οι νέοι περιορισμοί δεν αφορούν στενά τον πυρήνα της κυβέρνησης, αλλά έχουν ήδη τεθεί σε πλήρη εφαρμογή στη Σουηδική Φορολογική Υπηρεσία και στο Εθνικό Συμβούλιο Ιδρυματικής Φροντίδας (SIS), με την Αρχή Επιβολής του Νόμου να εξετάζει επί του παρόντος την άμεση υιοθέτηση αντίστοιχων κανονισμών για το προσωπικό της.

Δεν πρόκειται καθόλου για μεμονωμένη πρωτοβουλία, καθώς η σουηδική κυβέρνηση είχε προηγουμένως απαγορεύσει αυστηρά τη χρήση του δημοφιλούς κινεζικού μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης DeepSeek, ακολουθώντας την ευρύτερη δυτική τάση ψηφιακού προστατευτισμού. Μόλις πριν από μερικές ημέρες, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε την απόλυτη απαγόρευση όλων των προϊόντων και υπηρεσιών που αναπτύσσονται από την κινεζική εταιρεία σε ομοσπονδιακό επίπεδο, επικαλούμενη ανησυχίες του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας σχετικά με ενδεχόμενες ευπάθειες, ενσωματωμένο κακόβουλο λογισμικό και τον βάσιμο φόβο ότι κρίσιμες εθνικές πληροφορίες θα μπορούσαν πολύ εύκολα να καταλήξουν στα χέρια του Πεκίνου.

Αντίκτυπος και προεκτάσεις για την Ελλάδα

Η απόφαση της Σουηδίας αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη δημιουργίας αυστηρών πρωτοκόλλων χρήσης AI στον ελληνικό δημόσιο τομέα, όπου η άμεση υιοθέτηση επιχειρησιακών λύσεων όπως το Microsoft Copilot εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τον GDPR και την αποτροπή διαρροής ευαίσθητων δεδομένων των Ελλήνων πολιτών.

Η ελληνική αγορά και η ευρύτερη δημόσια διοίκηση βρίσκονται αντιμέτωπες ακριβώς με το ίδιο σταυροδρόμι όσον αφορά την ασφαλή ψηφιακή μετάβαση. Αν και αρκετοί εργαζόμενοι σε νευραλγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας αρχίζουν σταδιακά να ενσωματώνουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την απλοποίηση των σύνθετων διαδικασιών τους, απουσιάζει μέχρι στιγμής ένα κεντρικό, αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο που να διαχωρίζει ρητά τις εγκεκριμένες εταιρικές λύσεις (Enterprise) από τα ελεύθερα καταναλωτικά μοντέλα αμφίβολης προστασίας δεδομένων.

Η εξάρτηση του ελληνικού δημοσίου από την ασφαλή διαχείριση εκατομμυρίων προσωπικών δεδομένων των πολιτών (μέσω πλατφορμών όπως το gov.gr ή η ΑΑΔΕ) απαιτεί άμεσα αντανακλαστικά από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η στρατηγική επιλογή κλειστών εργαλείων τύπου Enterprise Copilot φαντάζει πλέον ως η μοναδική ρεαλιστική και νομικά ασφαλής κατεύθυνση, εξασφαλίζοντας ότι η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων λαμβάνει χώρα αποκλειστικά εντός ελεγχόμενων ευρωπαϊκών συνόρων κάτω από τις αυστηρότατες προδιαγραφές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και προλαβαίνοντας τις ρυθμίσεις του επερχόμενου AI Act της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

