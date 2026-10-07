Η OpenAI δημοσίευσε 377 νέες μαθηματικές αποδείξεις από ακυκλοφόρητο AI μοντέλο της

Σύνοψη

Η OpenAI ανάρτησε στο GitHub 377 μαθηματικές αποδείξεις, οι οποίες παράχθηκαν αποκλειστικά από το ακυκλοφόρητο εσωτερικό "frontier" μοντέλο της.

Η ανεξάρτητη επιστημονική ομάδα AGMAI επικρίνει δριμύτατα την εταιρεία, απαιτώντας ανοιχτή πρόσβαση στο ίδιο το μοντέλο και όχι απλώς παράθεση των τελικών αποτελεσμάτων.

Οι λύσεις ενσωματώνουν σύνθετα προβλήματα, όπως η φόρμουλα Birch-Swinnerton-Dyer, και είναι κωδικοποιημένες στη γλώσσα προγραμματισμού Lean προκειμένου να επαληθεύονται πλήρως από υπολογιστή.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει εντόνως το πρόβλημα του υπολογιστικού χάσματος για τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, τα οποία καλούνται να ανταγωνιστούν την τεράστια επεξεργαστική ισχύ των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών.

Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζει την πορεία της προς την κατεύθυνση της επίλυσης εξαιρετικά πολύπλοκων προβλημάτων, προκαλώντας ταυτόχρονα βαθύ προβληματισμό στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.

Η OpenAI προχώρησε στη μαζική δημοσίευση 377 νέων μαθηματικών αποδείξεων μέσω ενός ανοιχτού αποθετηρίου στο GitHub, οι οποίες παρήχθησαν εξ ολοκλήρου από ένα ακυκλοφόρητο, εσωτερικό μοντέλο "frontier" της εταιρείας. Τα ευρήματα δεν αφορούν απλές αλγεβρικές πράξεις, αλλά επεκτείνονται σε πεδία δυσνόητα ακόμα και για τους κορυφαίους μαθηματικούς παγκοσμίως, προκαλώντας έντονες συζητήσεις σχετικά με την απόλυτη ανάγκη για ανοιχτή πρόσβαση στα εργαλεία παραγωγής αυτών των λύσεων. Καθώς η εξάρτηση από την επεξεργαστική ισχύ αυξάνεται ραγδαία, η ακαδημαϊκή έρευνα βρίσκεται μπροστά σε μια καθοριστική καμπή αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής των πειραμάτων.

Τι ακριβώς δημοσίευσε η OpenAI στο GitHub;

Η OpenAI ανάρτησε 377 νέες μαθηματικές αποδείξεις στο GitHub στις 6 Οκτωβρίου 2026, παραγόμενες από το κλειστό "frontier" μοντέλο της. Κάθε απόδειξη απαίτησε κατά μέσο όρο επεξεργαστική ισχύ ισοδύναμη με τρεις ώρες συνεχούς χρήσης του ChatGPT Pro. Όλες οι λύσεις είναι μορφοποιημένες στη γλώσσα προγραμματισμού Lean, εξασφαλίζοντας την ανεξάρτητη επαλήθευση τους από ηλεκτρονικούς υπολογιστές.



Τα παραχθέντα αποτελέσματα δεν επικεντρώνονται σε στοιχειώδη θεωρήματα της γεωμετρίας ή της θεωρίας αριθμών, αλλά αντίθετα αγγίζουν ορισμένα από τα πλέον σύνθετα προβλήματα της σύγχρονης θεωρητικής επιστήμης. Ένα εξαιρετικά χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επιτυχής απόδειξη στοιχείων της φόρμουλας Birch-Swinnerton-Dyer για τις ελλειπτικές καμπύλες. Αν και το αποτέλεσμα αφορά αποκλειστικά καμπύλες στους ρητούς αριθμούς και ισχύει μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις, η ίδια η φύση του επιτεύγματος αποδεικνύει την ικανότητα της μηχανικής μάθησης να περιηγείται σε αφηρημένες έννοιες ανώτατου ακαδημαϊκού επιπέδου.

Η επιλογή της εταιρείας να δημοσιεύσει τις λύσεις μέσω της γλώσσας προγραμματισμού Lean αποτελεί στρατηγική απόφαση μέγιστης σημασίας, δεδομένου ότι το λογισμικό αυτό ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο των «παραισθήσεων» που συνήθως μαστίζουν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Κάθε βήμα της απόδειξης επαληθεύεται αυστηρά από τη μηχανή, απομακρύνοντας οριστικά το στοιχείο της αμφιβολίας για την ορθότητα της συλλογιστικής πορείας του αλγορίθμου.

Η τεράστια απαίτηση υπολογιστικής ισχύος που αντιστοιχεί σε τρεις ώρες λειτουργίας του ChatGPT Pro για την παραγωγή ενός και μόνο μέσου αποτελέσματος υπογραμμίζει τον ασύλληπτο όγκο ενέργειας και δεδομένων που διοχετεύονται στο σύστημα προκειμένου να καταλήξει σε ορθά συμπεράσματα. Για να κατευνάσει τις ανησυχίες, η εταιρεία δεσμεύτηκε να παρέχει δέκα αναλυτικές περιλήψεις της συλλογιστικής διαδρομής του μοντέλου της, προκειμένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει τη λογική αλληλουχία της επίλυσης. Αυτή η εντυπωσιακή εξέλιξη έρχεται να προστεθεί στο προηγούμενο επίτευγμα της εταιρείας μόλις έναν μήνα νωρίτερα, όταν το ίδιο ακυκλοφόρητο μοντέλο κατάφερε να διαψεύσει μια εξαίρεση των εξισώσεων Navier-Stokes, ολοκληρώνοντας αιφνιδιαστικά την πολυετή έρευνα που είχε ξεκινήσει μια άλλη ομάδα διακεκριμένων μαθηματικών.

Ποιες είναι οι αντιδράσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας και της AGMAI;

Η συμβουλευτική ομάδα AGMAI επικρίνει δριμύτατα την πρακτική των τεχνολογικών εταιρειών να δοκιμάζουν πολύπλοκα μαθηματικά προβλήματα χρησιμοποιώντας κλειστά μοντέλα. Η επιστημονική κοινότητα απαιτεί πλήρη, ανοιχτή πρόσβαση στην αρχιτεκτονική της τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας ότι η απλή δημοσίευση των τελικών αποδείξεων δεν προάγει ουσιαστικά τη θεμελιώδη έρευνα και δημιουργεί συνθήκες ακαδημαϊκού αποκλεισμού.

Η ατμόσφαιρα στους κόλπους της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, καθώς η τακτική που ακολουθεί η OpenAI αντιμετωπίζεται με έντονη καχυποψία από εκατοντάδες ερευνητές. Το κέντρο της σοβαρής αυτής διαφωνίας εντοπίζεται στην προσέγγιση "μαύρου κουτιού" που υιοθετεί συστηματικά η αμερικανική εταιρεία στην ανάπτυξη των προϊόντων της. Το Ινστιτούτο Προηγμένων Σπουδών (Institute for Advanced Study), μέσω της ειδικής ομάδας AGMAI, εξέδωσε στα τέλη Σεπτεμβρίου μια πολύ αυστηρή προειδοποίηση, ζητώντας από τα κορυφαία εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης να σταματήσουν την πρακτική της δοκιμής προηγμένων μαθηματικών προβλημάτων πάνω σε ιδιόκτητα, απολύτως κλειστά συστήματα.

Η βασική επιχειρηματολογία των ακαδημαϊκών εστιάζει στο γεγονός ότι η αληθινή πρόοδος προϋποθέτει πάντα την εις βάθος κατανόηση της μεθοδολογίας και την ικανότητα αναπαραγωγής των πειραμάτων, στοιχεία τα οποία εκλείπουν παντελώς όταν η εταιρεία παραδίδει απλώς έναν τεράστιο όγκο 377 έτοιμων λύσεων χωρίς να διαθέτει τον αλγόριθμο που τις δημιούργησε. Η OpenAI ισχυρίζεται πως επιθυμεί να ενδυναμώσει άμεσα τους επιστήμονες παρέχοντας τους τα απαραίτητα εργαλεία αιχμής, ενώ υπόσχεται γενναιόδωρη χρηματοδότηση μιας μεγάλης σειράς εργαστηρίων και ειδικών συνεδρίων με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων.