Ερευνητές δημιούργησαν μοντέλο qubit που «κινείται» και πίσω στον χρόνο

Σύνοψη

Φυσικοί σχεδίασαν ένα θεωρητικό και πειραματικό μοντέλο, γνωστό ως "Time Qubit", το οποίο αντιμετωπίζει την κατεύθυνση του χρόνου ως μια κβαντική μεταβλητή που μπορεί να ελεγχθεί πλήρως.

Χρησιμοποιώντας ένα συμβολόμετρο Mach-Zehnder και αντίθετα μαγνητικά πεδία, η εξέλιξη ενός σωματιδίου spin-1/2 μπορεί να συμβεί ταυτόχρονα τόσο προς τα εμπρός όσο και προς τα πίσω στον χρόνο, πετυχαίνοντας κατάσταση απόλυτης υπέρθεσης.

Η νέα μελέτη αποδεικνύει ότι το παραδοσιακό «βέλος του χρόνου» παύει να αποτελεί μια σταθερή, αμετάβλητη δομή του σύμπαντος σε υποατομικό επίπεδο.

Οι επιπτώσεις της ανακάλυψης εστιάζονται κυρίως στην ανάπτυξη νέων, πιο προηγμένων κβαντικών υπολογιστών, επιτρέποντας ενδεχομένως ταχύτερους υπολογισμούς και αποτελεσματικότερη διόρθωση σφαλμάτων μέσω χρονικής αντιστροφής.

Το Time Qubit είναι ένα κβαντικό σύστημα δύο επιπέδων, στο οποίο η κατεύθυνση της χρονικής εξέλιξης δεν είναι σταθερή, αλλά αποτελεί ελεγχόμενη κβαντική μεταβλητή. Μέσω ενός συμβολόμετρου Mach-Zehnder και αντίθετων μαγνητικών πεδίων, ένα σωματίδιο (spin-1/2) μπορεί να βρεθεί σε κατάσταση κβαντικής υπέρθεσης, βιώνοντας τις επιδράσεις της κίνησης ταυτόχρονα προς το παρελθόν (backward) και προς το μέλλον (forward).

Στο κλασικό, μακροσκοπικό σύμπαν που αντιλαμβανόμαστε καθημερινά, το βέλος του χρόνου κινείται αυστηρά προς μία κατεύθυνση, υπαγορευόμενο από τον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής και τη συνεχή αύξηση της εντροπίας. Ωστόσο, όταν εξετάζουμε τη συμπεριφορά της ύλης στον κβαντικό κόσμο, οι παραδοσιακοί νόμοι της κλασικής φυσικής παύουν να έχουν απόλυτη ισχύ και οι εξισώσεις που περιγράφουν την κίνηση των σωματιδίων είναι συχνά συμμετρικές ως προς τον χρόνο.

Οι ερευνητές εκμεταλλεύτηκαν αυτή την εγγενή συμμετρία για να αναπτύξουν ένα μαθηματικό και πειραματικό πλαίσιο όπου η ίδια η χρονική κατεύθυνση αντιμετωπίζεται όχι ως ένα παθητικό σκηνικό, αλλά ως ένας δυναμικός πόρος.

Η πειραματική διάταξη βασίζεται στη χρήση ενός συμβολόμετρου Mach-Zehnder, μιας συσκευής που διαχωρίζει μια δέσμη φωτός ή σωματιδίων σε δύο διαφορετικές διαδρομές (βραχίονες) πριν τις επανενώσει, προκειμένου να μελετηθούν τα μοτίβα συμβολής. Στο νέο πείραμα, οι φυσικοί εφαρμόζουν μαγνητικά πεδία ίσου μέτρου αλλά εντελώς αντίθετης κατεύθυνσης στους δύο βραχίονες του συμβολόμετρου. Όταν ένα σωματίδιο με ιδιοστροφορμή (spin-1/2) εισέρχεται στη διάταξη, η κυματοσυνάρτηση του διαχωρίζεται, αναγκάζοντας το σύστημα να βιώσει ταυτόχρονα και τους δύο τύπους χρονικής εξέλιξης, καθώς περνά και από τις δύο διαδρομές την ίδια στιγμή λόγω του φαινομένου της κβαντικής υπέρθεσης.

Η μαθηματική διατύπωση του Time Qubit χρησιμοποιεί την επιφάνεια μιας σφαίρας Bloch για να οπτικοποιήσει τις πιθανές καταστάσεις του συστήματος. Ο βόρειος πόλος της σφαίρας αντιπροσωπεύει την αυστηρά μπροστινή χρονική εξέλιξη, ενώ ο νότιος πόλος αντιστοιχεί στην καθαρά ανάδρομη, προς τα πίσω πορεία. Οποιοδήποτε σημείο κατά μήκος του ισημερινού της σφαίρας υποδηλώνει μια συνεκτική υπέρθεση, δηλαδή μια κατάσταση όπου το σύστημα δεν έχει απλώς ίσες πιθανότητες να πάει μπροστά ή πίσω, αλλά κυριολεκτικά υφίσταται και τις δύο ροές χρόνου ταυτόχρονα, μέχρι να πραγματοποιηθεί μια εξωτερική μέτρηση που θα καταρρεύσει την κυματοσυνάρτηση.

Η δυνατότητα να κωδικοποιούμε πληροφορίες στην κατεύθυνση του ίδιου του χρόνου δημιουργεί τεράστιες προοπτικές για τον τομέα των κβαντικών υπολογιστών. Οι σύγχρονοι κβαντικοί επεξεργαστές αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα αποσυνοχής, καθώς ο θόρυβος του περιβάλλοντος καταστρέφει τις ευαίσθητες κβαντικές καταστάσεις των qubits πριν ολοκληρωθούν οι πολύπλοκοι υπολογισμοί. Εάν οι μηχανικοί καταφέρουν να ενσωματώσουν Time Qubits στις μελλοντικές αρχιτεκτονικές, ενδέχεται να αποκτήσουν τη δυνατότητα να εκτελούν διαδικασίες διόρθωσης σφαλμάτων αναστρέφοντας τοπικά την εξέλιξη του συστήματος. Αντί να προσπαθούν να προστατεύσουν μόνιμα την πληροφορία μέσω τεράστιου πλεονασμού φυσικών qubits, θα μπορούσαν θεωρητικά να «γυρίσουν πίσω» τα συστήματα που υπέστησαν βλάβη από το θόρυβο, επαναφέροντάς τα στην αρχική, καθαρή τους κατάσταση χωρίς να χάνεται η πολύτιμη υπολογιστική διαδικασία.

Παράλληλα, η έρευνα αναδεικνύει ότι τα Time Qubits μπορούν να παραβιάσουν την ανισότητα Bell όταν συσχετιστούν με άλλα κβαντικά μεγέθη, αποδεικνύοντας έτσι ότι η χρονική κατεύθυνση συμπεριφέρεται με απολύτως μη τοπικό και καθαρά κβαντικό τρόπο, μακριά από κάθε θεωρία κρυμμένων μεταβλητών που θα επέβαλε η κλασική φυσική. Αυτή η ικανότητα διεμπλοκής του ίδιου του βέλους του χρόνου με μετρήσιμα φυσικά χαρακτηριστικά (όπως το spin) επιβεβαιώνει την θεωρητική δύναμη του μοντέλου και προσφέρει στους ερευνητές μια εντελώς νέα, πρακτικά εφαρμόσιμη πλατφόρμα, η οποία βασίζεται σε υπαρκτές οπτικές και μαγνητικές τεχνολογίες συμβολομετρίας, καθιστώντας την πειραματική επαλήθευση εφικτή στα εργαστήρια της εποχής μας.